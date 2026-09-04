Embajador en Caracas ve oportunidad comercial para Colombia pese a diferencias con Venezuela. Foto: Colprensa.

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El recién designado embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, se prepara para asumir funciones en Caracas tras recibir el beneplácito del gobierno venezolano. Su llegada se produce en medio de una coyuntura marcada por diferencias ideológicas entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez, pero el diplomático plantea una agenda centrada en comercio, inversión y resultados económicos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Jaller definió el momento actual como una oportunidad de alto potencial para los dos países. El embajador sostuvo que su tarea será promover condiciones que permitan a las empresas colombianas evaluar el mercado venezolano y convertir la relación bilateral en cifras concretas de negocios.

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“Para mí es un océano azul Venezuela... un motor que puede ser un motor muy importante para las dos naciones y es construir sobre lo construido”, afirmó el diplomático al referirse al panorama que encuentra en la relación con el país vecino.

La misión, según explicó, no será limitarse a una diplomacia tradicional, sino generar un entorno favorable para el sector privado. En ese propósito, Jaller defendió una aproximación basada en hechos, datos y análisis sectorial, incluso en medio de los interrogantes que persisten entre empresarios por el pasado político y económico de Venezuela.

- crédito @P_de_Polombia/X

Comercio, PIB y sectores con potencial

Jaller recordó que la relación binacional llegó a registrar en el pasado una balanza comercial de 7.200 millones de dólares. Para el embajador, recuperar parte de esa dinámica puede convertirse en una oportunidad relevante para el crecimiento de Colombia, especialmente en un momento en que el país busca nuevas fuentes de actividad económica.

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“Un punto del PIB son 6.350 millones de dólares. Aquí tenemos la oportunidad de generar un punto del PIB que lo necesita nuestro país para salir adelante”, afirmó el diplomático. Según explicó, un impulso comercial de esa magnitud podría generar empleo y contribuir a reducir la pobreza.

El embajador señaló que las oportunidades no se limitan al sector de hidrocarburos. También mencionó posibilidades en turismo, agro, banca, retail y minería, sectores en los que, según su visión, las empresas colombianas podrían revisar opciones de expansión, intercambio o participación.

Por eso, hizo un llamado a compañías de todos los tamaños para estudiar el mercado venezolano. Jaller incluyó en ese mensaje a Ecopetrol, al considerar que las organizaciones nacionales deben analizar con rigor las oportunidades existentes.

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“Quiero que todas las empresas colombianas, todas las empresas colombianas, sin importar el tamaño, estudien la oportunidad y eso incluye Ecopetrol”, sostuvo.

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Seguridad jurídica y colombianos detenidos

Uno de los puntos más sensibles para los empresarios colombianos es la seguridad jurídica. Frente a los temores por expropiaciones pasadas y volatilidad política, Jaller afirmó que es necesario analizar los cambios recientes en el marco legal venezolano antes de descartar oportunidades de inversión.

El embajador mencionó ocho hitos recientes que, según dijo, configuran un clima más favorable para la inversión. Entre ellos citó la Ley de Hidrocarburos del 29 de enero, la Ley de Minería y las licencias OFAC 56 y 57.

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“Hay que quitarle la sábana al fantasma... y con el estudio de los ocho hechos que yo te estoy diciendo, cada una de las personas en el renglón de la economía toma la decisión si ve o no una oportunidad”, expresó Jaller.

También se refirió a casos históricos de expropiación y aseguró que algunos relatos deben revisarse con precisión. Sobre el Grupo Éxito, afirmó que se pagó la totalidad del valor de la compañía y pidió decirlo con claridad para evitar lo que llamó mitos urbanos.

Otro asunto abordado por el nuevo embajador fue la situación de ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela. Jaller manifestó que trabajará por su liberación mediante diálogo directo y aseguró que ese tema podrá ponerse sobre la mesa dentro de la relación bilateral.

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“Convicción absoluta de que vamos a trabajar por esa oportunidad de liberar a todas las personas... siempre vamos a poder poner sobre la mesa todos los temas”, dijo.

La llegada de Jaller a Caracas abre así una etapa en la que el Gobierno colombiano buscará combinar pragmatismo económico, diálogo político y atención a temas sensibles de frontera. Su apuesta será construir sobre lo existente, promover confianza entre empresarios y convertir la relación con Venezuela en una oportunidad concreta para ambos países.