Colombia

EE. UU. eleva alerta en Cesar por riesgo de ataques de grupos armados ilegales

La Embajada estadounidense pidió extremar medidas de seguridad ante recientes ataques con drones explosivos contra objetivos policiales y militares

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.
Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.
Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para el departamento del Cesar por el riesgo elevado de ataques de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, organización designada por Washington como terrorista extranjera. La advertencia fue publicada en la página oficial de la oficina diplomática.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la alerta señala que en 2026 se han registrado múltiples ataques con drones cargados de explosivos contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y otras posiciones de la Fuerza Pública en el Cesar. Por esa razón, las autoridades estadounidenses recomendaron extremar las medidas de seguridad y mantener una actitud preventiva ante posibles situaciones de riesgo.

PUBLICIDAD

El comunicado menciona varios incidentes recientes. Entre ellos, un ataque contra la subestación de Policía de El Burro, en Pailitas, ocurrido en julio, que dejó cinco agentes heridos. También se refiere a un ataque en Curumaní/San Roque, en agosto, en el que murió un policía, y a nuevos ataques con drones en el sur del departamento a finales de ese mismo mes, que dejaron varios soldados heridos.

La Embajada estadounidense suspendió todos los servicios consulares regulares desde las 2:00 p. m. ante el riesgo asociado a las marchas en Colombia - crédito Colprensa
Embajada de EE. UU. en Colombia - crédito Colprensa

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

La alerta de la Embajada pide permanecer atento al entorno, especialmente cerca de estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares y carreteras principales, lugares donde podrían presentarse incidentes de seguridad. La recomendación apunta a reducir la exposición de ciudadanos estadounidenses en zonas consideradas sensibles.

PUBLICIDAD

El comunicado también aconseja evitar cualquier confrontación con personas armadas y mantener un perfil bajo. La instrucción busca prevenir situaciones de riesgo en áreas donde hay presencia o actividad de estructuras ilegales, así como en corredores donde puedan registrarse acciones violentas o alteraciones del orden público.

Otra recomendación es evitar aglomeraciones, manifestaciones y lugares donde puedan presentarse disturbios. La Embajada pidió a sus ciudadanos mantenerse informados mediante medios de comunicación locales y consultar periódicamente las actualizaciones relacionadas con seguridad.

Como medida adicional de prevención, la oficina diplomática aconsejó revisar los planes personales de emergencia y mantener el teléfono celular cargado para facilitar las comunicaciones en caso de una eventualidad. Estas instrucciones hacen parte de las pautas habituales de protección cuando se eleva una alerta regional.

Riesgos en frontera y otros departamentos

La advertencia sobre el Cesar se suma a las recomendaciones generales de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos para Colombia. La alerta vigente aconseja no viajar a Arauca, Cauca, con excepción de Popayán; Valle del Cauca, con excepción de Cali; y Norte de Santander, debido a riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.

Ilustración acuarela de viajeros en silueta en un aeropuerto con vista a un avión, superpuesta con un mapa de Colombia y una señal de advertencia triangular roja.
EE. UU. advierte no viajar a Colombia, por conflictos - VisualesIA ScribNews

El Departamento de Estado también desaconseja desplazarse a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, por la presencia de delincuencia, secuestros y enfrentamientos entre grupos armados. Esa recomendación resulta relevante para varios corredores del oriente y nororiente del país.

La alerta se conoce en medio de un aumento de preocupaciones por ataques contra la Fuerza Pública y por el uso de drones con explosivos por parte de estructuras ilegales. Según el comunicado citado, este tipo de acciones ha afectado subestaciones policiales, instalaciones militares y posiciones de seguridad en diferentes puntos del Cesar.

La Embajada no atribuyó públicamente todos los hechos a una estructura específica, pero sí advirtió sobre el riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN. Las recomendaciones están dirigidas principalmente a ciudadanos estadounidenses, aunque el contenido refleja un panorama de seguridad que también preocupa a autoridades locales y nacionales.

El llamado central de la oficina diplomática es a mantener vigilancia, evitar zonas de riesgo y revisar constantemente la información oficial. Mientras persisten las amenazas en el Cesar y otros departamentos, la seguridad en carreteras, estaciones policiales, instalaciones militares y áreas cercanas a la frontera sigue bajo especial atención.

Temas Relacionados

Cesargrupos armados ilegalesalerta de seguridadColombia-NoticiasEmbajada de EE. UU. en Colombia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 4 de septiembre

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como último número de la placa

Infobae

Presupuesto 2027 prende alarmas por cifras de inflación y recursos para reconstrucción

El representante Durguez Espinosa pidió aclarar inconsistencias técnicas y explicar el origen de los $30 billones del Fondo Milagro

Presupuesto 2027 prende alarmas por cifras de inflación y recursos para reconstrucción

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este 4 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para evitar multas este 4 de septiembre

Buscan a Pablo Carrizo, ciudadano argentino desaparecido en El Poblado, exclusivo sector de Medellín, desde finales de agosto

El empresario, consultor y ‘bartender’ se encontraba en la capital antioqueña por motivos laborales

Buscan a Pablo Carrizo, ciudadano argentino desaparecido en El Poblado, exclusivo sector de Medellín, desde finales de agosto

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

El reguetonero envigadeño habló en ‘Vos Podés’ sobre la década en que su carrera perdió fuerza, el divorcio que atravesó en silencio y el milagro que vivió cuando los médicos le dijeron que su madre no sobreviviría

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

Reykon reveló la prueba más dura de su vida: cómo la fe salvó a su madre cuando los médicos ya no tenían respuestas

Shakira, Karol G, Beéle y Ovy On The Drums se destacaron en la entrega de los Premios Juventud 2026

Sofía Vergara compartió un TBT con sus seguidores, acompañada de uno de sus novios en la ficción: el final sigue sacando sonrisas

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

Deportes

Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”

Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”

Franco Fagúndez es el segundo delantero extranjero más influyente del fútbol colombiano: este cambio con Santa Fe lo llevó a ser goleador

Sebastián Montoya no se rinde en la Fórmula 2, pese a los problemas con el equipo: “Esta temporada no se ha cerrado”

Carlos Queiroz, extécnico de Colombia, volverá a dirigir una selección tras el Mundial 2026: “La misión continúa”

Un extécnico del Real Madrid estuvo cerca de dirigir al Junior de Barranquilla: este era el entrenador