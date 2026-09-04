EE. UU. eleva alerta en Cesar por riesgo de ataques de grupos armados ilegales

Imagen de referencia de la guerrilla del ELN. - Colprensa.

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para el departamento del Cesar por el riesgo elevado de ataques de grupos armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, organización designada por Washington como terrorista extranjera. La advertencia fue publicada en la página oficial de la oficina diplomática.

De acuerdo con la información publicada por Semana, la alerta señala que en 2026 se han registrado múltiples ataques con drones cargados de explosivos contra subestaciones de Policía, instalaciones militares y otras posiciones de la Fuerza Pública en el Cesar. Por esa razón, las autoridades estadounidenses recomendaron extremar las medidas de seguridad y mantener una actitud preventiva ante posibles situaciones de riesgo.

PUBLICIDAD

El comunicado menciona varios incidentes recientes. Entre ellos, un ataque contra la subestación de Policía de El Burro, en Pailitas, ocurrido en julio, que dejó cinco agentes heridos. También se refiere a un ataque en Curumaní/San Roque, en agosto, en el que murió un policía, y a nuevos ataques con drones en el sur del departamento a finales de ese mismo mes, que dejaron varios soldados heridos.

Embajada de EE. UU. en Colombia - crédito Colprensa

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses

La alerta de la Embajada pide permanecer atento al entorno, especialmente cerca de estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares y carreteras principales, lugares donde podrían presentarse incidentes de seguridad. La recomendación apunta a reducir la exposición de ciudadanos estadounidenses en zonas consideradas sensibles.

PUBLICIDAD

El comunicado también aconseja evitar cualquier confrontación con personas armadas y mantener un perfil bajo. La instrucción busca prevenir situaciones de riesgo en áreas donde hay presencia o actividad de estructuras ilegales, así como en corredores donde puedan registrarse acciones violentas o alteraciones del orden público.

Otra recomendación es evitar aglomeraciones, manifestaciones y lugares donde puedan presentarse disturbios. La Embajada pidió a sus ciudadanos mantenerse informados mediante medios de comunicación locales y consultar periódicamente las actualizaciones relacionadas con seguridad.

Como medida adicional de prevención, la oficina diplomática aconsejó revisar los planes personales de emergencia y mantener el teléfono celular cargado para facilitar las comunicaciones en caso de una eventualidad. Estas instrucciones hacen parte de las pautas habituales de protección cuando se eleva una alerta regional.

PUBLICIDAD

Riesgos en frontera y otros departamentos

La advertencia sobre el Cesar se suma a las recomendaciones generales de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos para Colombia. La alerta vigente aconseja no viajar a Arauca, Cauca, con excepción de Popayán; Valle del Cauca, con excepción de Cali; y Norte de Santander, debido a riesgos asociados con delincuencia y terrorismo.

EE. UU. advierte no viajar a Colombia, por conflictos - VisualesIA ScribNews

El Departamento de Estado también desaconseja desplazarse a zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, por la presencia de delincuencia, secuestros y enfrentamientos entre grupos armados. Esa recomendación resulta relevante para varios corredores del oriente y nororiente del país.

PUBLICIDAD

La alerta se conoce en medio de un aumento de preocupaciones por ataques contra la Fuerza Pública y por el uso de drones con explosivos por parte de estructuras ilegales. Según el comunicado citado, este tipo de acciones ha afectado subestaciones policiales, instalaciones militares y posiciones de seguridad en diferentes puntos del Cesar.

La Embajada no atribuyó públicamente todos los hechos a una estructura específica, pero sí advirtió sobre el riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN. Las recomendaciones están dirigidas principalmente a ciudadanos estadounidenses, aunque el contenido refleja un panorama de seguridad que también preocupa a autoridades locales y nacionales.

PUBLICIDAD

El llamado central de la oficina diplomática es a mantener vigilancia, evitar zonas de riesgo y revisar constantemente la información oficial. Mientras persisten las amenazas en el Cesar y otros departamentos, la seguridad en carreteras, estaciones policiales, instalaciones militares y áreas cercanas a la frontera sigue bajo especial atención.