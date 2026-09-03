Colombia

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)
El sorteo de la Lotería de Meta se realiza todos los miércoles (Infobae)
Guardar

La Lotería de Meta difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $7.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 2 de septiembre de 2026.

Premio Mayor: 1719.

Serie: 084.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿No sabes como ganar los premios de la lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta únicamente celebra un juego a la semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

PUBLICIDAD

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder jugar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es elegirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del Meta resultadosLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Resultados Lotería de Manizales miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

<p>Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales </p>

Resultados Lotería de Manizales miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

CIDH admite caso de ‘falso positivo’ en Colombia y evalúa posible responsabilidad internacional del Estado

El caso corresponde a la muerte de Bianey Peña Manco, ocurrida en 2006, y a las denuncias sobre su presentación como guerrillero muerto en combate. La investigación permanece sin responsables llamados a juicio y ahora avanzará a una nueva etapa ante el organismo interamericano

CIDH admite caso de ‘falso positivo’ en Colombia y evalúa posible responsabilidad internacional del Estado

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 3 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Infobae

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 31 de agosto

Como todos los lunes, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Resultados Baloto y Revancha, último sorteo del lunes 31 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Deportes

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

La Dimayor estaría estudiando la oferta de Mauricio Correa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: esto se sabe