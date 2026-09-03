Colombia

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 3 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar

Estos son los autos que no podrán circular en Cartagena este jueves 3 de septiembre, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no tienen permitido circulareste jueves.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

PUBLICIDAD

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y llos niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Particulares: 3 y 4

Motos: 3 y 4

Taxis: No aplica

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

Motos: de 05:00 a 23:00 horas.

Particulares: de 07:00 a 09:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

Pico y Placa en Cartagena para 2026

La alcaldía de Cartagena dio a conocer cómo será la rotación del Pico y Placa durante el primer semestre de este 2026.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el 16 de enero y hasta el 27 de marzo del 2026 de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4

Para el 30 de marzo del 2026 y hasta 27 de junio del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6

Para la tercera rotación del 30 de junio del 2026 y hasta 2 de octubre del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 9 y 0.

Martes: 1 y 2.

Miércoles: 3 y 4.

Jueves: 5 y 6.

Viernes: 7 y 8

Finalmente, la cuarta rotación del 5 de octubre del 2026 y hasta 22 de enero del 2027 rotará así:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la primera mitad del año serán las siguientes.

Rotación del 1 de junio de 2026 al 26 de junio de 2026:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el automóvil con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones ¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CartagenaPico y Placa en Cartagena hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 3 de septiembre

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este jueves, chécalo y evita una multa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 3 de septiembre

Lotería del Meta resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Meta

Lotería del Meta resultados miércoles 2 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Resultados de la Lotería de Meta miércoles 2 de septiembre de 2026: números ganadores del último sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de septiembre

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de septiembre

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

El encuentro tuvo un inicio favorable para los azules, pero Los Cardenales lograron reaccionar antes del descanso y protagonizaron los momentos decisivos del segundo tiempo. El VAR intervino en dos acciones y el cierre estuvo marcado por la expulsión de Helibelton Palacios

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Netflix anunció la fecha de estreno para la segunda temporada de ‘Medusa’: conozca los detalles de la trama

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Deportes

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios en el Clásico Capitalino por la Liga BetPlay 2026-II

Jorge Carrascal vuelve a ser figura de Flamengo y pisa fuerte para la selección Colombia: gol y asistencia en el Brasileirao

Internacional de Bogotá adelanta gestión para que el partido ante Atlético Nacional sea en el estadio el Campín: esta sería la fecha

Pablo Peirano fue castigado por los incidentes en el partido Deportivo Cali vs. Bucaramanga: esta es la sanción de la Dimayor

La Dimayor estaría estudiando la oferta de Mauricio Correa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano: esto se sabe