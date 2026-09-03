Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella

Marco Rubio prevé una visita diplomática a Colombia con una escala en Barranquilla para reunirse con Abelardo De La Espriella - Reuters

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prevé realizar una visita diplomática a Colombia la semana entrante, con una escala en Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, según información conocida el jueves 3 de septiembre.

La llegada del jefe de la diplomacia estadounidense, cuya fecha definitiva todavía no fue confirmada, sería la primera visita de Rubio a Colombia como integrante del gobierno de Donald Trump. El viaje se produciría en medio de las primeras gestiones de la nueva administración colombiana para reforzar el vínculo político y económico con Washington.

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La visita estaba prevista inicialmente para el martes 8 de septiembre. No obstante, la Casa Blanca y el Departamento de Estado aún debían formalizar el itinerario, que podría incluir otros países de América Latina. También falta definir si Rubio pasará la noche en territorio colombiano o continuará ese mismo día con la gira regional.

De acuerdo con lo revelado por Blu Radio, el encuentro con De la Espriella tendrá lugar en Barranquilla y el secretario de Estado mantendrá reuniones con equipos del Gobierno nacional. La agenda incluiría asuntos diplomáticos y económicos de la relación bilateral.

La agenda incluiría comercio, diplomacia y cooperación bilateral

Abelardo De La Espriella pidió a Marco Rubio la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos - crédito Presidencia

El posible viaje de Marco Rubio ocurre después de un contacto telefónico que sostuvo con el presidente colombiano el 18 de agosto, pocos días después de la asunción de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

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En esa conversación, el mandatario le pidió al funcionario estadounidense que se suspendieran de manera temporal los aranceles que afectan a productos colombianos. La solicitud formaría parte de los asuntos que ambos gobiernos buscan encauzar durante las primeras semanas de la nueva administración.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, afirmó entonces De la Espriella en sus redes sociales.

El presidente colombiano agregó que ese pedido requería un trámite y sostuvo que había disposición de la administración estadounidense para avanzar en el tema. “Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, señaló.

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Estados Unidos envió asistencia humanitaria y equipos de búsqueda y rescate a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Reuters

La eventual reunión en Barranquilla permitiría retomar ese planteo en persona. Hasta el momento, no se informó qué productos están alcanzados por las tarifas cuya suspensión reclama Colombia ni cuáles serían las condiciones que examinaría Washington para atender la petición.

El Gobierno colombiano también busca que el acercamiento con Estados Unidos abarque una agenda de cooperación más amplia. Tras la conversación telefónica, De la Espriella dijo que había ratificado ante Rubio la voluntad de fortalecer la alianza histórica entre los dos países.

“Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, expresó el mandatario colombiano después del diálogo con el secretario de Estado estadounidense.

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Marco Rubio ya se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo en Washington

José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington D. C. a mediados de julio, antes de la asunción de Abelardo De La Espriella - crédito Reuters

El viaje a Colombia tendría como antecedente una reunión presencial entre Marco Rubio y el vicepresidente José Manuel Restrepo, que se celebró a mediados de julio en Washington D. C.

Durante ese encuentro a puerta cerrada, ambos abordaron asuntos vinculados con la cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. El equipo de De la Espriella calificó la conversación como uno de los encuentros más importantes antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.

Restrepo señaló que uno de los temas tratados fue la posibilidad de que Colombia ingrese formalmente al Escudo de las Américas, una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad.

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La conversación también incluyó la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Según el vicepresidente, esos asuntos se plantearon “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.