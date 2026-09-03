Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella

El jefe de la diplomacia de Washington llegaría la semana entrante a la ciudad de Barranquilla para abordar asuntos económicos, cooperación tras el terremoto del 10 de agosto y el vínculo entre las administraciones de Colombia y el presidente estadounidense Donald Trump

Marco Rubio prevé una visita diplomática a Colombia con una escala en Barranquilla para reunirse con Abelardo De La Espriella - Reuters
Marco Rubio prevé una visita diplomática a Colombia con una escala en Barranquilla para reunirse con Abelardo De La Espriella - Reuters
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prevé realizar una visita diplomática a Colombia la semana entrante, con una escala en Barranquilla para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, según información conocida el jueves 3 de septiembre.

La llegada del jefe de la diplomacia estadounidense, cuya fecha definitiva todavía no fue confirmada, sería la primera visita de Rubio a Colombia como integrante del gobierno de Donald Trump. El viaje se produciría en medio de las primeras gestiones de la nueva administración colombiana para reforzar el vínculo político y económico con Washington.

PUBLICIDAD

La visita estaba prevista inicialmente para el martes 8 de septiembre. No obstante, la Casa Blanca y el Departamento de Estado aún debían formalizar el itinerario, que podría incluir otros países de América Latina. También falta definir si Rubio pasará la noche en territorio colombiano o continuará ese mismo día con la gira regional.

De acuerdo con lo revelado por Blu Radio, el encuentro con De la Espriella tendrá lugar en Barranquilla y el secretario de Estado mantendrá reuniones con equipos del Gobierno nacional. La agenda incluiría asuntos diplomáticos y económicos de la relación bilateral.

La agenda incluiría comercio, diplomacia y cooperación bilateral

Abelardo De La Espriella pidió a Marco Rubio la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos - crédito Presidencia
Abelardo De La Espriella pidió a Marco Rubio la suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos - crédito Presidencia

El posible viaje de Marco Rubio ocurre después de un contacto telefónico que sostuvo con el presidente colombiano el 18 de agosto, pocos días después de la asunción de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto.

PUBLICIDAD

En esa conversación, el mandatario le pidió al funcionario estadounidense que se suspendieran de manera temporal los aranceles que afectan a productos colombianos. La solicitud formaría parte de los asuntos que ambos gobiernos buscan encauzar durante las primeras semanas de la nueva administración.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, afirmó entonces De la Espriella en sus redes sociales.

El presidente colombiano agregó que ese pedido requería un trámite y sostuvo que había disposición de la administración estadounidense para avanzar en el tema. “Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, señaló.

Estados Unidos envió asistencia humanitaria y equipos de búsqueda y rescate a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Reuters
Estados Unidos envió asistencia humanitaria y equipos de búsqueda y rescate a Colombia tras el terremoto del 10 de agosto - crédito Reuters

La eventual reunión en Barranquilla permitiría retomar ese planteo en persona. Hasta el momento, no se informó qué productos están alcanzados por las tarifas cuya suspensión reclama Colombia ni cuáles serían las condiciones que examinaría Washington para atender la petición.

El Gobierno colombiano también busca que el acercamiento con Estados Unidos abarque una agenda de cooperación más amplia. Tras la conversación telefónica, De la Espriella dijo que había ratificado ante Rubio la voluntad de fortalecer la alianza histórica entre los dos países.

“Hoy, más que nunca, Colombia y Estados Unidos deben estar unidos”, expresó el mandatario colombiano después del diálogo con el secretario de Estado estadounidense.

Marco Rubio ya se reunió con el vicepresidente José Manuel Restrepo en Washington

José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington D. C. a mediados de julio, antes de la asunción de Abelardo De La Espriella - crédito Reuters
José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington D. C. a mediados de julio, antes de la asunción de Abelardo De La Espriella - crédito Reuters

El viaje a Colombia tendría como antecedente una reunión presencial entre Marco Rubio y el vicepresidente José Manuel Restrepo, que se celebró a mediados de julio en Washington D. C.

Durante ese encuentro a puerta cerrada, ambos abordaron asuntos vinculados con la cooperación en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. El equipo de De la Espriella calificó la conversación como uno de los encuentros más importantes antes de la posesión presidencial del 7 de agosto.

Restrepo señaló que uno de los temas tratados fue la posibilidad de que Colombia ingrese formalmente al Escudo de las Américas, una iniciativa orientada a fortalecer los mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad.

La conversación también incluyó la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares. Según el vicepresidente, esos asuntos se plantearon “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

Temas Relacionados

Marco RubioEstados UnidosAbelardo de la EspriellaDonald TrumpColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de septiembre

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 3 de septiembre

Sinuano Día resultados de hoy jueves 3 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana dio a conocer la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 3 de septiembre: ganadores del último sorteo

Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto de listado oficial: esta es la razón

El nuevo corte oficial reporta 14 casos menos que el informe del miércoles, con 331 muertos y 4.519 lesionados, mientras los equipos de emergencia mantienen 364 salvamentos y verifican datos en terreno

Ungrd borró a varios desaparecidos por el terremoto del 10 de agosto de listado oficial: esta es la razón

Un enfurecido hipopótamo persiguió un vehículo en plena vía de Antioquia: todo quedó en video

Las entidades pidieron mantener distancia, bajar la velocidad, evitar maniobras bruscas y reportar la presencia del animal para que personal capacitado evalúe medidas, tras un nuevo registro vial en Puerto Triunfo, Antioquia

Un enfurecido hipopótamo persiguió un vehículo en plena vía de Antioquia: todo quedó en video
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

El acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los crecientes rumores de que padece cáncer: “No sean tan irresponsables”

Deportes

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano

Real Racing Club de España donará más de 80 millones de pesos al municipio donde nació Gustavo Puerta para la reconstrucción del terremoto

Rafael Dudamel, técnico del Cali, y sus críticas contra el entrenador del Bucaramanga Pablo Peirano: “Un acto bochornoso que no ayudó en nada”