Andrea Petro se refirió a las supuestas adicciones al alcohol y a las drogas de su padre Gustavo Petro: “Yo he sido la culpable”

Andrea Petro defendió a Gustavo Petro de salir en supuesto estado de ebriedad y un aparente consumo de estupefacientes - crédito @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro salió a defender a su padre Gustavo Petro con una contundencia que, según ella misma admitió, no se habría permitido mientras vivía en la Casa de Nariño.

Lo hizo en El Debate de Revista Semana, en una entrevista publicada el 2 de septiembre de 2026, en la que desmintió punto por punto las acusaciones de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas que persiguieron al expresidente durante su mandato.

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La hija mayor del exmandatario, de 35 años, tiene previsto publicar en octubre el primero de dos libros sobre los secretos del gobierno de su padre. La entrevista llegó como anticipo de esa publicación.

La razón médica detrás de lo que parecía embriaguez

La explicación que Andrea Petro ofreció al medio de comunicación para los episodios en los que su padre tropezaba con las palabras durante sus discursos fue médica, no política. Señaló que el expresidente padece reflujo severo como secuela del cáncer de esófago que enfrentó, lo que le impide consumir alcohol, café o alimentos picantes sin sufrir molestias físicas.

Una de las apariciones de Gustavo Petro en un evento público en un aparente estado de embriaguez - crédito Captura de Pantalla

“Usted siempre lo ve en los discursos tomando agua o tomándose una pastillita porque le duele físicamente”, dijo a Semana.

Esa condición, explicó, es la que convierte a su padre en lo que ella llamó “media copa”: alguien que tolera apenas una cerveza antes de que el reflujo le impida continuar. “Yo he sido la culpable de traerle una cerveza que le encanta, que se llama la Duvel, que es belga”, confesó entre risas, para aclarar que esa es la magnitud real de su consumo.

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La imagen del expresidente bebiendo agua o recurriendo a medicación durante sus intervenciones públicas, que muchos interpretaron como señal de algún malestar distinto, tendría entonces esta explicación: el dolor físico de una condición crónica.

“Ahora ya me importa un carajo”

Durante cuatro años, Andrea Petro guardó silencio por lo que describió como las exigencias propias de ser parte de la familia presidencial. Ese tiempo terminó.

Andrea Petro aseguró que le dolía mucho cuando a su papá lo tildaban de borracho o drogadicto - crédito Joel González/Presidencia

“Cuando era miembro de la familia presidencial había mucha diplomacia y muchas cosas que uno no puede decir ni meterse”, le dijo al portal digital. La frase que siguió la pronunció con una libertad que, reconoció, antes no tenía: “Ahora ya me importa un carajo”.

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Esa nueva posición le permitió hablar también de las acusaciones que la revista le planteó sin rodeos: que a su padre lo han llamado desde drogadicto hasta ladrón. Su respuesta fue directa al negar el consumo de sustancias psicoactivas: “No”.

El peso de los insultos sobre la familia

Andrea Petro describió a Semana cómo los ataques contra su padre también la afectan a ella y al resto de sus hermanos.

Reconoció que hay momentos de mayor vulnerabilidad en los que cede a la tentación de leer comentarios en redes sociales, algo que en condiciones normales evita.

“Uno trata de no escuchar, de no leer los comentarios de la gente, pero pasan momentos cuando uno está más vulnerable, psicológicamente, uno se pone a leer comentarios y comienza a escuchar las cosas de la gente, los insultos, las amenazas de muerte”, relató.

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También lo defendió por aparentemente salir con otras mujeres además de Verónica Alcocer - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Las acusaciones de que el expresidente salía con mujeres trans también le generaron malestar. “Cuando le decían que salía con travestis o cosas así, sabiendo que él ama a las mujeres. Obviamente, pues a uno lo ofenden”, dijo a Semana.

Para Andrea, esas acusaciones no nacen de hechos, sino de algo más elemental: “Solamente vienen del odio, que es visceral”.

Y cerró con una advertencia sobre el daño que ese tipo de señalamientos puede causar: “Si uno no tiene la experiencia o la madurez emocional para sobrellevar ese tipo de cosas, eso destruye a una persona en dos segundos”.

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