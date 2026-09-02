Alerta en Cundinamarca: nueve municipios afectados por lluvias y 10 enfrentan desabastecimiento de agua

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó el balance de las emergencias registradas en el departamento. - crédito @JorgeEmilioRey/X

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Cundinamarca enfrenta diferentes situaciones asociadas a las condiciones climáticas. Mientras en municipios del oriente del departamento se presentan lluvias, aumento de los niveles de los ríos, deslizamientos y afectaciones en las vías, otras zonas afrontan problemas de abastecimiento de agua e incendios forestales.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó el balance durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, en la que explicó las medidas que adelantan las autoridades para atender las emergencias.

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Según el mandatario, actualmente alrededor de nueve municipios presentan algún grado de afectación por la temporada de lluvias, aunque señaló que el caso más crítico se encuentra en Guayabetal.

Guayabetal enfrenta afectaciones por el aumento de los ríos

De acuerdo con Jorge Emilio Rey, en Guayabetal se han registrado altos niveles de los ríos Negro y Blanco, que confluyen en el municipio.

“Aquí estamos atendiendo el sector más crítico, que es El Local”, explicó el gobernador durante la entrevista con Blu Radio, al referirse a uno de los puntos afectados por las condiciones del río.

El mandatario indicó que durante el día se había logrado restablecer la comunicación con 11 veredas que permanecían aisladas. Sin embargo, aclaró que la movilidad en el sector continúa siendo intermitente.

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“Este trabajo de mejoramiento de condiciones de movilidad es intermitente, es decir, se habilita el paso por ese corredor”, señaló Rey.

La habilitación temporal de este corredor también busca garantizar la actividad económica de la zona, particularmente el funcionamiento de las granjas avícolas. El gobernador explicó que se requiere permitir el ingreso de suministros y la salida del material cárnico producido en el sector.

“Esperamos que poco a poco, a medida que van bajando las lluvias, podamos retornar a la normalidad”, manifestó.

El gobernador agregó que la situación no se limita a Guayabetal, pues en buena parte de la provincia de Oriente se han presentado lluvias frecuentes y diferentes afectaciones.

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“La mayoría de la provincia de Oriente tiene lluvias frecuentes. En este momento todos tienen algún grado de emergencia en materia vial, deslizamientos en algunos sectores de la cordillera”, afirmó.

La acumulación de material arrastrado por las corrientes llevó el agua hasta la superestructura del puente Ocal, lo que obligó a las autoridades a desplegar maquinaria y decretar la calamidad pública en la zona rural - crédito @JorgeEmilioRey / X

Diez municipios tienen problemas de abastecimiento de agua

La situación climática también presenta otro escenario en diferentes zonas de Cundinamarca. Según el gobernador, 10 municipios enfrentan desabastecimiento de agua, principalmente en sectores de las provincias del Tequendama y Gualivá, además de Facatativá.

“Hay diez municipios con desabastecimiento, especialmente ubicados en la provincia del Tequendama, provincia del Gualivá y el municipio de Facatativá”, explicó Rey.

Uno de los casos señalados por el mandatario es el de Facatativá, municipio que cuenta con dos embalses y siete pozos profundos como parte de sus fuentes de abastecimiento.

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De acuerdo con la información entregada por el gobernador, los embalses tienen una capacidad máxima de aproximadamente un millón de metros cúbicos, pero actualmente cuentan con cerca de 200.000 metros cúbicos.

La situación también se ha visto afectada por el funcionamiento de los pozos. Rey explicó que, de los siete pozos profundos, seis se encuentran activos.

“En horas de la tarde logramos activar un sexto pozo con el apoyo de Enel, que le da 30 litros por segundo, que no tenía hace 24 horas atrás el municipio”, indicó.

Pese a esta incorporación, el gobernador sostuvo que el panorama continúa siendo crítico y que actualmente se presentan racionamientos de agua de 12 horas diarias.

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Las autoridades contemplan el uso de carrotanques para garantizar el suministro de agua en sectores afectados por el desabastecimiento. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Facatativá prepara plan de contingencia con carrotanques

Ante la reducción de las fuentes de abastecimiento, las autoridades trabajan en un plan de contingencia para garantizar la distribución del recurso.

Según Rey, uno de los objetivos es poner nuevamente en funcionamiento el séptimo pozo profundo. Para ello se adelantan labores de mantenimiento y, de acuerdo con el gobernador, se espera que pueda entrar en operación “a más tardar en quince días”.

Paralelamente, se contempla el uso de carrotanques para llenar tanques satelitales y garantizar el suministro de agua en diferentes sectores del municipio.

“Debemos aplicar este plan contingente sí o sí con carrotanques para hacer el llenado de estos tanques satelitales y trabajar con las veredas”, afirmó el gobernador.

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Rey también señaló que en las zonas altas del municipio será necesario disponer de carrotanques para atender a las comunidades rurales.

El mandatario advirtió que los meses de septiembre y octubre podrían representar un periodo de mayor dificultad si las condiciones actuales continúan.

“Sin duda vamos a tener una etapa bastante compleja que será hacia el mes de septiembre, octubre. Hasta ahora esto está arrancando y ya tenemos estos reportes, sobre todo en embalses”, expresó durante la entrevista.

No obstante, aclaró que por ahora la situación no ha sobrepasado las capacidades logísticas del departamento.

“Aún no hemos reportado esto como una emergencia que haya sobrepasado nuestras capacidades logísticas”, indicó Rey, quien añadió que, si la situación lo requiere, se solicitará apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

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Cundinamarca registró 262 incendios forestales durante agosto, con 2.105 hectáreas afectadas. - crédito Colprensa

Cundinamarca reporta 262 incendios forestales en agosto

Mientras algunos municipios enfrentan lluvias, otras zonas del departamento atraviesan condiciones secas y altas temperaturas que han favorecido la ocurrencia de incendios forestales.

El gobernador informó que durante agosto se han registrado 262 incendios forestales en Cundinamarca, con una afectación de 2.105 hectáreas.

En el momento de la entrevista, el mandatario informó que se habían presentado tres incendios recientemente: dos habían sido liquidados y uno permanecía controlado.

El incendio que continuaba bajo control se encontraba en Bojacá, en límites con Mosquera. Los otros dos habían sido registrados en Duitama y en límites entre Guataquí y Nariño, según el reporte entregado por el gobernador.

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Con estos registros, Cundinamarca acumula 755 incendios forestales en lo corrido del año, de acuerdo con las cifras entregadas por Rey.

Las lluvias han generado afectaciones viales y aumento en los niveles de los ríos, mientras varios municipios enfrentan dificultades para garantizar el suministro de agua. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobernación pide hacer uso eficiente del agua

Ante la situación de abastecimiento, el gobernador hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente en Facatativá, para reducir el consumo y priorizar el uso humano del recurso.

“Invitamos a la comunidad, especialmente en Facatativá, a hacer un uso eficiente y ahorro del agua”, manifestó.

Rey explicó que la administración municipal ya ha establecido algunas medidas relacionadas con actividades que demandan agua, entre ellas el lavado de vehículos y de tractomulas.

“También hay que empezar a regular ese lavado de tractomulas y de vehículos grandes y otras tantas actividades que pueden estar comprometiendo el bajo caudal que tiene hoy este municipio”, indicó.

El gobernador reiteró que, ante las condiciones actuales, el consumo humano debe ser la prioridad.

“Prevalece el consumo humano y en eso vamos a trabajar durante los próximos días para saber administrar la poca agua que tenemos aún en depósitos y en pozos profundos”, concluyó durante la entrevista.