Abatido alias ‘Tigre’, hombre de confianza de Iván Mordisco, en Guaviare: De la Espriella dio detalles de la operación

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles sobre el operativo en Guaviare y confirmó la identificación de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado como cabecilla de la estructura Carolina Ramírez. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes 31 de agosto sobre una operación militar desarrollada en el departamento del Guaviare, en la que, según el balance entregado por el mandatario, fueron dados de baja 20 integrantes de la estructura Carolina Ramírez, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

Entre los integrantes muertos, las autoridades identificaron mediante prueba dactiloscópica a alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, señalado por el Gobierno como principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’.

El presidente dio a conocer los resultados a través de sus redes sociales y explicó que las acciones hicieron parte de la Operación Militar Azarías, desarrollada contra un campamento de las disidencias de Iván Mordisco.

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20 integrantes murieron durante la operación

De acuerdo con la información publicada por De la Espriella, la Operación Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados.

El balance establece que 20 personas murieron en desarrollo de las operaciones militares, cinco fueron capturadas y dos menores de edad fueron recuperados.

De la Espriella señaló que los cinco capturados y los dos menores ya fueron extraídos del área donde se desarrollaron las operaciones.

Además, según el mandatario, la Fuerza Pública incautó 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito.

La cantidad de munición incautada, explicó el presidente, todavía se encontraba en proceso de consolidación.

De La Espriella señaló que alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, identificado entre los muertos, era hombre de confianza de Iván Mordisco y principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez. - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE

Alias ‘Tigre’ fue identificado mediante prueba dactiloscópica

Uno de los principales datos entregados por el presidente fue la identificación de alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, quien, según la información oficial divulgada, era el principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez.

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En la descripción del video publicado en sus redes sociales, De la Espriella indicó que la identificación del señalado integrante de la organización se realizó mediante prueba dactiloscópica.

El mandatario también lo describió como hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ y explicó que era el objetivo principal de la operación militar desarrollada en el Guaviare.

“Entre los muertos, en ese bombardeo, hemos identificado al objetivo primordial de esa operación, alias Tigre o Pintado, jefe de la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco”, afirmó el presidente.

De la Espriella aseguró que autorizó la operación

En su pronunciamiento, el presidente afirmó que la Fuerza Pública realizó un bombardeo contra un campamento ubicado en la selva del departamento del Guaviare.

Según relató, él mismo autorizó la operación dos semanas antes, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Pública.

“Compatriotas, anoche en el departamento del Guaviare, nuestra Fuerza Pública realizó un bombardeo a un campamento narcoterrorista de las disidencias del narcoterrorista Iván Mordisco”, manifestó.

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Capturaron a alias ‘Víctor’, señalado como cuarto cabecilla

Entre las personas capturadas durante la operación se encuentra alias ‘Víctor’, a quien el presidente señaló como cuarto cabecilla de la estructura Carolina Ramírez.

En su publicación, el mandatario señaló que el operativo afectó las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y que también debilita su control sobre corredores del narcotráfico.

Presidente anunció continuidad de las operaciones

Durante su intervención, De la Espriella aseguró que las operaciones contra las estructuras de Iván Mordisco continuarán.

“Cada vez estamos más cerca de Mordisco. Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública”, expresó.

El presidente también afirmó que su administración continuará desarrollando operativos militares y policiales con el propósito de enfrentar a las organizaciones armadas ilegales.

“Y continuamos. Todos los días tenemos operativos militares y policiales para devolverle la tranquilidad a nuestro pueblo colombiano”, señaló.

El presidente informó que la Operación Azarías dejó 20 integrantes de la estructura Carolina Ramírez muertos, cinco capturados y dos menores recuperados. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En la publicación que acompañó el video, De la Espriella reiteró que la ofensiva continuará contra los cabecillas, integrantes, armas y finanzas de las estructuras de Iván Mordisco.

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El mandatario cerró su pronunciamiento haciendo referencia a su política de seguridad y afirmó: “El compromiso con la seguridad es absoluto”.