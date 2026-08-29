Gobierno activó plan de choque de seguridad en el Cesar por ataques con drones y hostigamientos: “Restaurar el orden público”

La fuerza pública actuará en los municipios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, considerados prioridad - crédito @mindefensa/X

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El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, activó un plan de choque de seguridad en el departamento del Cesar, en respuesta a recientes hostigamientos y ataques con drones que se registraron en distintos municipios del departamento, entre ellos, Pelaya.

El plan contempla acciones de reacción rápida y contundente para proteger a la ciudadanía que se encuentra en riesgo por los ataques terroristas de los grupos armados al margen de la ley que operan en el Cesar.

Una de las medidas adoptadas por la administración de Abelardo de la Espriella involucra el despliegue inmediato de capacidades de vanguardia y sistemas de protección antidrones. Esta tecnología será utilizada para incrementar la protección en los municipios catalogados como prioritarios, estos son: El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya. Ese “esquema defensivo” se extenderá también a la ciudad de Valledupar.

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El Gobierno desplegará sistemas de protección antidrones en el Cesar por la situación de orden público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Asimismo, se ordenó el aumento de la seguridad sobre el oleoducto y la infraestructura estratégica de la región, con el objetivo de afectar el financiamiento de los grupos criminales, que se valen de la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos para sostenerse y llevar a cabo sus ataques y hostigamientos. De igual manera, se cerrará el denominado “corredor del oro criminal”.

“Con estas medidas institucionales se busca garantizar la protección integral de la población civil, restaurar el orden público y neutralizar las capacidades delictivas en las zonas más afectadas de la región”, precisó la Presidencia en un comunicado de prensa.

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El plan de choque planteado por la administración también incluye una intervención táctica prioritaria en el municipio de Aguachica, donde se llevarán a cabo acciones de inteligencia e intervención operativa. De acuerdo con las indagaciones que se han adelantado hasta el momento en materia de seguridad, el municipio funciona como un eje logístico clave para las estructuras delictivas.

El Gobierno ordenó el aumento de la seguridad sobre el oleoducto y la infraestructura estratégica del Cesar - crédito prensa Fuerzas Militares

“Las medidas entrarán en ejecución inmediata y tendrán seguimiento directo del Gobierno nacional. La orden es recuperar el control territorial, anticipar nuevos ataques y proteger a las comunidades del Cesar”, añadió la Presidencia en la comunicación oficial.

El ataque con explosivos en Pelaya que dejó militares heridos

El 27 de agosto de 2026, se registró un ataque terrorista contra la fuerza pública perpetrado por criminales fuertemente armados. De acuerdo con la Primera División del Ejército Nacional, las tropas del Batallón Especial, Energético y Vial N.º 3, adscritas a la Décima Brigada, fueron atacadas con más de 40 dispositivos explosivos lanzados a através de un sistema de lanzamiento.

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Este acto criminal dejó a dos uniformados heridos. “Como consecuencia de esta acción terrorista y criminal, dos soldados profesionales resultaron heridos. Nuestros militares fueron trasladados de manera inmediata a un centro médico, donde reciben atención especializada. Su pronóstico es reservado”, precisó la Primera División en su cuenta de X.

La Primera División del Ejército Nacional informó que el Batallón Especial, Energético y Vial N.º 3 de la Décima Brigada fue blanco de un sistema de lanzamiento múltiple con artefactos no tripulados - crédito @Ejercito_Div1 / X

Las investigaciones adelantadas por las autoridades sugieren que los hechos constituirían una retaliación por el trabajo desarrollado por las tropas en diferentes operaciones militares dirigidas a afectar a los grupos armados que operan en el sur del departamento del Cesar. Las acciones operativas de los uniformados han permitido impactar negativamente las economías ilícitas que las estructuras criminales utilizan para su financiamiento y también su componente armado.

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“La Décima Brigada rechaza contundentemente estos actos terroristas, perpetrados mediante el empleo de medios y métodos ilícitos de guerra, que constituyen una flagrante vulneración a los Derechos Humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario”, añadió la Primera División.

Esta situación llevó al Gobierno a convocar un consejo de seguridad extraordinario, en el que participó la cúpula de la fuerza pública y las autoridades territoriales.

Reportes preliminares del Ejército revelaron que los guerrilleros iniciaron la ofensiva con ráfagas de fusil y luego usaron explosivos lanzados desde drones - crédito @infopresidencia/X

“El Gobierno nacional ratifica que las organizaciones criminales no intimidarán al Estado ni doblegarán a la Fuerza Pública en su misión de garantizar el orden y la tranquilidad del país”, indicó la Presidencia.

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