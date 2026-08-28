Colombia

UNP ordenó retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral: tienen 10 días para apelar

La Unidad Nacional de Protección tomó la decisión de retirar las medidas de seguridad que tenían la exfuncionaria y el influencer Beto Coral, pero ambos podrán presentar un recurso para controvertir la determinación

La UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral - crédito Colprensa - @betocoralg /Instagram/UNP
La UNP ordena retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Beto Coral - crédito Colprensa - @betocoralg /Instagram/UNP
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La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad asignados a Juliana Guerrero y al creador de contenido Beto Coral, según conoció SEMANA.

La determinación se produce después de varios cuestionamientos relacionados con las medidas de protección que ambos tenían y abre ahora un plazo para que puedan controvertir la decisión.

De acuerdo con la información publicada este viernes 28 de agosto, tanto Guerrero como Coral cuentan con 10 días para presentar un recurso de revisión y apelar la decisión adoptada por la entidad encargada de la protección de personas en situación de riesgo.

La medida se conoce además en un contexto de amplia discusión sobre los esquemas de seguridad otorgados durante la administración anterior y sobre los criterios utilizados para mantenerlos una vez las circunstancias que dieron origen a la protección pueden haber cambiado.

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UNP
Los beneficiarios de la protección oficial tendrán 10 días para apelar el retiro de sus medidas - crédito Visuales IA

¿Por qué les retiran la protección?

Según la información conocida, los esquemas de seguridad de Guerrero y Coral habían sido aprobados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez estaba al frente de la UNP.

El caso de Juliana Guerrero ha estado en el centro de la controversia política y judicial durante las últimas semanas. La exfuncionaria enfrenta una imputación de la Fiscalía relacionada con la presunta presentación de títulos falsos en su hoja de vida para asumir como viceministra de las Juventudes.

Además, sobre Guerrero existen otras denuncias relacionadas con presuntos beneficios económicos derivados de trámites de contratos en entidades estatales durante la administración anterior y estas situaciones hacen parte de procesos que deberán ser esclarecidos por las autoridades y frente a los cuales todavía no existe una decisión judicial definitiva.

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Precisamente, semanas atrás también se había conocido una controversia alrededor de su esquema de seguridad. Un audio divulgado públicamente registró una solicitud relacionada con el fortalecimiento de sus medidas de protección, en momentos en que ya no ocupaba un cargo público.

Juliana Guerrero - Unidad Nacional de Protección
La UNP ordena retirar la protección de Juliana Guerrero y Beto Coral y les da 10 días para apelar - crédito suministrada a Infobae Colombia

En el caso de Beto Coral, la discusión sobre su esquema de seguridad comenzó incluso antes de la decisión conocida ahora. El influencer regresó a Colombia en julio, después de abandonar su proceso de asilo en Estados Unidos y ser deportado de ese país. Posteriormente, la UNP le asignó medidas de protección, lo que generó cuestionamientos por parte del sindicato de la entidad.

En ese momento, el director de la UNP confirmó que se había iniciado un análisis sobre la situación de seguridad de Coral, aunque evitó confirmar públicamente los detalles de las medidas para no poner en riesgo al beneficiario.

Beto Coral podrá controvertir la decisión

La decisión de retirar el esquema no significa que el proceso haya terminado. Tanto Coral como Guerrero tienen la posibilidad de presentar el recurso correspondiente dentro del plazo establecido por la UNP.

Esto permitirá que la entidad revise los argumentos que puedan presentar los afectados y determine si existen razones para mantener, modificar o retirar definitivamente las medidas de protección.

El caso sobre los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero se relaciona con los requisitos para su nombramiento como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito @soy_juliana_g/Instragram
La controversia alcanza a Juliana Guerrero y Beto Coral: la UNP revisa sus protecciones y ordena retirarlas - crédito @soy_juliana_g/Instragram

En el caso de Coral, su llegada al país estuvo acompañada de una fuerte controversia política. El creador de contenido, identificado públicamente por sus posiciones favorables al petrismo, permaneció durante años en Estados Unidos y regresó a Colombia después de renunciar a su solicitud de asilo.

La asignación de su esquema generó críticas porque organizaciones sindicales de la propia UNP cuestionaron la rapidez con la que se habría otorgado la protección y señalaron que no se conocía públicamente un estudio de riesgo previo.

La decisión se conoce mientras la UNP modifica otros esquemas

El anuncio sobre Guerrero y Coral coincide con otro movimiento importante dentro de la UNP: el cambio total del esquema de seguridad de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En este caso, la modificación responde a una situación completamente diferente. La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación por una posible infiltración del esquema de seguridad que tenía Miguel Uribe.

Tarazona confirmó públicamente que el esquema de seguridad de su familia fue cambiado y aprovechó para agradecer a los policías y funcionarios de la UNP que la acompañaron durante el último año.

El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales”, escribió la viuda de Miguel Uribe en sus redes sociales.

Tarazona también extendió su agradecimiento a las instituciones que han estado encargadas de su protección.

“Gracias a la Policía de Colombia y a la Unidad de Protección Nacional”, añadió en su publicación.

La Fiscalía abre una nueva línea por una posible infiltración en la seguridad de Miguel Uribe y se cambia protección de su familia - crédito @mariac_tarazona/X
La Fiscalía abre una nueva línea por una posible infiltración en la seguridad de Miguel Uribe y se cambia protección de su familia - crédito @mariac_tarazona/X

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