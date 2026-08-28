Grupo de colombianos envuelto en fuerte accidente en España: una mujer de 52 años murió en el choque entre dos vehículos en Menorca

Una colombiana de 52 años muere tras un choque múltiple en Menorca - crédito Europa Press

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Una mujer de 52 años, de nacionalidad colombiana, murió en un grave accidente de tránsito ocurrido en la isla de Menorca, España.

El siniestro involucró a dos vehículos y dejó además cinco personas heridas, entre ellas una bebé de menos de dos años.

El accidente se registró sobre las 4:31 de la tarde, hora local, en la carretera ME-1, específicamente en el tramo que conecta los municipios de Mahón y Alaior, a la altura del kilómetro 7 y la zona, según medios locales, se encuentra actualmente en obras, mientras las autoridades avanzan en la investigación para establecer qué provocó el violento choque.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por el servicio de emergencias 061, uno de los vehículos circulaba con cinco ocupantes cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, impactó contra un bloque de hormigón.

Tras el primer choque, el automóvil habría salido despedido hacia el carril contrario, donde terminó impactando contra otro vehículo. La fuerza de la colisión provocó que el primer automotor terminara volcado en una cuneta lateral, dejando atrapados a sus ocupantes.

Las autoridades activan el código politrauma tras un siniestro vial con seis lesionados en la ME-1 - crédito Nombre de origen Europa Press

Entre las personas que se encontraban en el vehículo que terminó volcado estaba la mujer colombiana de 52 años, quien falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

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Según información publicada por medios españoles, en el mismo automóvil se desplazaba una familia de origen colombiano, residente y vinculada al municipio de Es Mercadal, en Menorca.

Los otros cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos. Entre ellos se encontraba una bebé de menos de dos años, además de un hombre de 45 años y tres mujeres de 27, 34 y 47 años, de acuerdo con los reportes de los servicios de emergencia.

La violencia del impacto hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate, debido a que los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo que terminó volcado en una zona de difícil acceso.

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La Guardia Civil investiga un impacto contra un bloque de hormigón en una vía en obras de Menorca - crédito Europa Press

Hasta el lugar se desplazó un amplio operativo de emergencia integrado por unidades de los Bomberos de Menorca, la Guardia Civil y personal sanitario del SAMU 061.

Los bomberos tuvieron que trabajar en la extracción de las personas que permanecían dentro del vehículo accidentado. La profundidad de la cuneta y la posición en la que quedó el automotor complicaron las labores de rescate.

Posteriormente, los heridos fueron atendidos por los equipos médicos que llegaron a la zona. Debido a la gravedad potencial de las lesiones provocadas por el choque, se activó el código politrauma, un procedimiento que permite alertar con anticipación a los centros médicos sobre la llegada de pacientes que requieren atención especializada.

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Los lesionados fueron trasladados al Hospital Mateu Orfila y a la clínica Juaneda Ciutadella, donde quedaron bajo atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte detallado sobre la evolución de cada uno de los heridos.

La información entregada por los medios locales indica que en el segundo automóvil involucrado en el accidente también tenía ocupantes. En este caso, se trataba de una pareja que tuvo que ser trasladada a un centro asistencial después de la colisión.

Una colombiana murió en un choque en Menorca que dejó herida a una bebé y a otras cuatro personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los primeros reportes conocidos, ambos se encontrarían fuera de peligro, aunque fueron valorados por los equipos médicos como medida preventiva debido a la magnitud del accidente.

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La colisión generó además importantes afectaciones en la movilidad de la zona. La carretera tuvo que ser intervenida temporalmente mientras los organismos de emergencia realizaban el rescate de los ocupantes, atendían a los heridos y adelantaban las labores correspondientes en el lugar.

Guardia Civil investiga cómo ocurrió el accidente

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que llevaron al choque.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con la manera en que el vehículo impactó contra el bloque de hormigón y posteriormente terminó desplazándose hacia el carril contrario.

Los investigadores deberán establecer si existió alguna maniobra que provocara la pérdida de control, así como determinar las condiciones de la vía y cualquier otro factor que pudiera haber influido en el siniestro. Por ahora, las autoridades no han atribuido públicamente responsabilidades ni han establecido una causa definitiva.

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