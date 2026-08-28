La Fiscalía le embargó bienes por más de $17.000 millones al polémico creador de contenido Kevin Alex Thobias y el alcalde Fico Gutiérrez se pronunció: “Mucho lujo”

Entre las propiedades afectadas está una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos - crédito Fiscalía General de la Nación

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La Fiscalía General de la Nación ordenó medidas cautelares sobre bienes que “pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Tobías”, en un procedimiento que incluyó “suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión” de cinco inmuebles y cuatro vehículos en Medellín, según informó Juan Felipe Cárdenas, director especializado de Extinción del Derecho de Dominio de la entidad.

En declaraciones en audio, Cárdenas precisó que los activos intervenidos están “avaluados preliminarmente en más de 17 mil millones de pesos” y que fueron ocupados en diligencias realizadas en la capital de Antioquia con apoyo de la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y de la Policía Nacional.

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El funcionario explicó que el procedimiento fue adelantado por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, dentro de una investigación financiera desarrollada en Colombia.

Declaraciones de Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante el procedimiento, las autoridades hallaron joyas, documentos de interés y dinero en efectivo, tanto en pesos colombianos como en otras monedas extranjeras. Parte de estos bienes formaban parte de la imagen pública de Thobias, quien solía exhibirlos en sus redes sociales mediante fotografías y videos que mostraban desde carros clásicos hasta artículos exclusivos.

El creador de contenido fue arrestado en julio de 2025 por agentes federales de Estados Unidos. Según la información oficial, un Tribunal de Distrito de ese país, específicamente en el Distrito de Puerto Rico, lo requiere bajo sospecha de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

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Sobre el destino del patrimonio bajo revisión, Cárdenas sostuvo que “parte del patrimonio constituido con su presunto actuar delictivo habría sido destinado a la compra de inmuebles en sectores exclusivos, carros clásicos y de última generación para su comercialización”.

El creador de contenido fue arrestado en julio de 2025 por agentes federales de Estados Unidos. Según la información oficial, un Tribunal de Distrito de ese país, específicamente en el Distrito de Puerto Rico, lo requiere bajo sospecha de fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos - crédito Fiscalía

La detención de Thobias responde a una investigación internacional que involucra posibles actividades delictivas ligadas al movimiento de dinero y a la utilización de plataformas digitales para aparentar un estilo de vida sustentado en actividades ilícitas. El proceso judicial sigue su curso en territorio estadounidense, mientras las autoridades colombianas colaboran en el aseguramiento de los activos y la recopilación de pruebas.

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Según las autoridades, el caso de Thobias se ha convertido en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para mostrar bienes provenientes de actividades bajo investigación penal. El procedimiento incluyó un minucioso inventario de los objetos asegurados, que ahora forman parte del expediente judicial abierto en Puerto Rico.

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez reaccionó a un operativo de la Fiscalía General que incautó bienes por más de $17.000 millones al creador de contenido Kevin Alex Thobias, de 29 años, investigado por presunto lavado de activos, y sostuvo que “mucho lujo, pero poca explicación”.

El alcalde planteó el eje de su postura sobre el fenómeno: “Que quede claro: el lujo no puede ser la fachada para esconder dinero del crimen" - crédito @FicoGutierrez/X

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario vinculó el caso con una línea de pesquisas más amplia: “Este no es el primero. Vamos por más bienes y más personas vinculadas al lavado de activos”.

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Gutiérrez se refirió al alcance del procedimiento y mencionó que entre los bienes incautados hay “lujosas propiedades, vehículos de alta gama y prendas de oro”, todo dentro de una investigación por lavado de activos.

El alcalde planteó el eje de su postura sobre el fenómeno: “Que quede claro: el lujo no puede ser la fachada para esconder dinero del crimen”.

La intervención sobre los bienes de Kevin Alex Thobias pone en evidencia la capacidad de las instituciones para rastrear y asegurar activos cuya procedencia resulta sospechosa dentro de investigaciones por delitos financieros. El proceso involucra la cooperación entre entidades colombianas y estadounidenses, lo que refuerza la importancia de la colaboración internacional ante modalidades delictivas que trascienden fronteras.

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El caso también destaca cómo la exhibición pública de lujos a través de plataformas digitales puede convertirse en un elemento relevante para las pesquisas, al servir como indicio del origen de los recursos y su destino.