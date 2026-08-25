Nuevos detalles de la muerte de Yenifer García mientras se hacía un tatuaje en Bogotá: el anestesiólogo era realmente un auxiliar de enfermería

Declaraciones del concejal Jairo Avellaneda (Pacto Histórico) - crédito @jairoavellanedagarcia/IG

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El concejal del Pacto Histórico Jairo Avellaneda (del Pacto Histórico) reveló nuevos detalles sobre la muerte de Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años que falleció el sábado 15 de agosto de 2026 durante una sesión de tatuaje realizada en su vivienda, ubicada en el barrio Terrazas de San Jorge, localidad de Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá.

El caso, que solo se conoció en medios de comunicación hasta el martes 18 de agosto, ha generado preocupación por la falta de control y las irregularidades en procedimientos estéticos a domicilio, en un caso que volvió a recordar lo que le pasó a Yulixa Toloza.

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Avellaneda, quien ha acompañado a la familia de Yenifer en su búsqueda de la verdad, aseguró que “los malos procedimientos vuelven a cobrar una vida”.

“Durante hace varios días vengo haciendo el acompañamiento de la familia de Yenifer García”, explicó el cabildante, que precisó en su publicación (un video que compartió en su cuenta de Instagram la noche del lunes 24 de agosto) que esperan mayor diigencia por parte de las autoridades distritales luego de los elementos inéditos que se conocieron, y con un solo fin, como explicó Avellaneda: “Que se sepa la verdad sobre lo que sucedió”.

Según relató el concejal, García buscaba hacerse un tatuaje que cubriera toda su espalda, y que se dio como un regalo de su esposo.

Dada la extensión del tatuaje, el procedimiento debía realizarse en varias sesiones. Sin embargo, en la segunda sesión, Yenifer no soportó el dolor. “(Ella) Manifestó demasiado dolor y una amiga le dice que ella conoce a una persona, un señor, Juan Jaider Sánchez Goes, que trabaja como anestesiólogo en un garaje donde hacen lipos y papadas. Esta serie de intervenciones delicadas que ya han cobrado otras vidas tiempo atrás”, explicó Avellaneda.

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El concejal detalló que Sánchez Goes, quien fue contactado por la amiga de Yenifer, llegó al lugar y presuntamente inyectó medicamentos de uso restringido para anestesiar a la víctima, y que como se reveló fue ketamina.

“Una persona que no tiene el conocimiento no puede estar obteniendo esto como si fuera de venta libre. El señor Sánchez Goes registra como auxiliar de enfermería, él no registra como anestesiólogo. Él es el que la familia manifiesta que fue quien aplicó los medicamentos que pudieron haber desencadenado el final de Yenifer durante la sesión de este tatuaje”, afirmó el cabildante.

Según la información recabada por Avellaneda, Sánchez Goes cobró 600.000 pesos por el procedimiento.

El sábado 15 de agosto, al mediodía (tal y como se observa en el registro de una de las cámaras de seguridad ubicada dentro de laq vivienda de García), tras la aplicación de los medicamentos, Yenifer sufrió complicaciones.

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“Hay una llamada al 123 (línea de emergencias), se dan indicaciones vía telefónica para reanimar a Yenifer, pero todo este esfuerzo no sirvió. Finalmente, Jennifer fallece. Y todo esto nos deja una serie de irregularidades”, señaló el concejal.

Entre las preguntas que plantea el caso, Avellaneda recalcó la importancia de verificar la verdadera formación profesional de Juan Jaider Sánchez Goes y si tenía o no vínculo con la clínica Méderi.

“Eso también tienen que establecerlo. Llegan las autoridades a acudir al llamado de emergencia, llega la Policía, llega la Fiscalía y los dos sujetos a hoy están libres. No se sabe de su paradero. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si hay una presunta flagrancia, los sujetos no son capturados?”, cuestionó el cabildante a las autoridades distritales.

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El concejal también se mostró preocupado por el fácil acceso a medicamentos delicados, cuyo uso debería estar restringido a profesionales capacitados.

“Medicamentos delicados, de un manejo para expertos, para gente que se ha preparado para usarlos. Y ahora, ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud? Esto se puede salir de control, porque son muchos los profesionales, los tatuadores que prestan sus servicios a domicilio. Esto tiene que tener una regularización. No podemos, seguir exponiendo a los ciudadanos bogotanos a estas prácticas que pueden ser fatales”, advirtió Avellaneda.

Tanto la familia de la víctima y el concejal Avellaneda exigen respuestas de las autoridades y advierten sobre los riesgos que implica recurrir a personas sin la formación y autorización adecuadas para realizar intervenciones médicas o aplicar medicamentos anestésicos, mientras pasan los días y aún no se reportan detenciones por el caso.

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