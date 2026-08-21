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Vallenato al Parque regresa gratis a Bogotá: conozca la programación y las recomendaciones para ingresar al parque Simón Bolívar

La tercera edición del festival se realizará el sábado 22 y el domingo 23 de agosto en Bogotá, con entrada libre y dos jornadas que reunirán referentes del género y agrupaciones locales

Artistas como Jean Carlos Centeno y Alex Manga participan en homenaje a Ómar Geles - crédito Idrd
El cartel de Vallenato al Parque combinará tradición y nuevas generaciones con Otto Serge, Amín Martínez, Rafa Pérez, Los K Morales y Aniel Velásquez - crédito Idrd
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Bogotá vibrará el sábado 22 y domingo 23 de agosto con el regreso de Vallenato al Parque, el festival que reúne a referentes históricos, figuras consolidadas, nuevas voces y agrupaciones distritales para celebrar la tradición y la renovación del género musical.

La tercera edición del evento, organizada por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes en alianza con Olímpica Stereo, se realizará en el parque Simón Bolívar y será de acceso gratuito para todos los asistentes.

Durante dos jornadas, el público podrá disfrutar en vivo de artistas como Otto Serge, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos, Ana del Castillo, Farid Ortiz, Amín Martínez, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Los K Morales, Aniel Velásquez y el proyecto Leyendas de Jorge Pabuena junto a Silvio Brito y Marcos Díaz.

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A ellos se suman agrupaciones distritales como Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual, Combo Nuestra Tierra, Jaime Espitaleta, y Vacap. La programación completa confirma la pluralidad del vallenato y su capacidad de dialogar entre generaciones y estilos.

Vallenato al Parque 2026 se realizará gratis el 22 y 23 de agosto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, organizado por Idartes y Olímpica Stereo - crédito Idrd
Vallenato al Parque 2026 se realizará gratis el 22 y 23 de agosto en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, organizado por Idartes y Olímpica Stereo - crédito Idrd

El festival se celebrará el 22 y 23 de agosto en la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, con acceso por la calle 63 y la carrera 60, y apertura de puertas a las 12:30 p. m. el sábado y a las 11:00 a. m. el domingo. Además, en 2026 Vallenato al Parque invita a los asistentes a sumarse a la solidaridad con las personas damnificadas por el reciente terremoto de agosto: quienes deseen podrán llevar alimentos no perecederos y kits de aseo, que serán recibidos en puntos habilitados por la Cruz Roja, el Iidger e Idartes.

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Programación artística: tradición, memoria y nuevas formas

La nómina de artistas de Vallenato al Parque 2026 abarca distintas épocas y sonoridades del género. Entre los invitados nacionales destacan Beto Zabaleta, voz emblemática del vallenato romántico; Farid Ortiz, el Rey de los Pueblos; Otto Serge, quien junto a Rafael Ricardo marcó una época con éxitos como Señora; Los Diablitos, pioneros del vallenato romántico; y Amín Martínez, fundador de Los Chiches del Vallenato. El festival también rinde homenaje a los 100 años de Rafael Escalona, leyenda del folclor colombiano.

La presencia de las nuevas generaciones está asegurada con Elder Dayán, heredero de la dinastía de Diomedes Díaz; Rafa Pérez, exintegrante de Kvrass; Los K Morales; Aniel Velásquez, exvocalista de Los Inquietos del Vallenato; y dos artistas clave del auge femenino en el género: Karen Lizarazo y Ana del Castillo. La diversidad se amplía con la propuesta del artista arhuaco Kandy Maku, que fusiona vallenato con música tradicional de la Sierra Nevada.

El festival Vallenato al Parque reunirá en Bogotá a artistas como Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos, Ana del Castillo, Farid Ortiz y Karen Lizarazo - crédito Idrd
El festival Vallenato al Parque reunirá en Bogotá a artistas como Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos, Ana del Castillo, Farid Ortiz y Karen Lizarazo - crédito Idrd

La representación bogotana estará a cargo de agrupaciones seleccionadas por convocatoria: Vacap (que explora fusiones con pop y rock), El Combo Nuestra Tierra (jóvenes que han representado a Colombia en festivales internacionales), Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual (música sabanera y vallenato) y Jaime Espitaleta (vallenato romántico).

Programación detallada Vallenato al Parque 2026

Sábado 22 de agosto

  • 1:30 p. m. | Vacap (Distrital)
  • 2:10 p. m. | Kandymaku
  • 2:50 p. m. | Combo Nuestra Tierra (Distrital)
  • 3:35 p. m. | Otto Serge
  • 4:50 p. m. | Homenaje “100 años de Rafael Escalona”
  • 5:45 p. m. | Los Diablitos
  • 7:00 p. m. | Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual (Distrital)
  • 7:45 p. m. | Amín Martínez “El Original”
  • 9:00 p. m. | Beto Zabaleta
La programación de Vallenato al Parque rendirá homenaje a los 100 años de Rafael Escalona, figura del folclor colombiano - crédito Idrd
La programación de Vallenato al Parque rendirá homenaje a los 100 años de Rafael Escalona, figura del folclor colombiano - crédito Idrd

Domingo 23 de agosto

  • 12:30 p. m. | Jaime Espitaleta (Distrital)
  • 1:15 p. m. | Los K Morales
  • 2:10 p. m. | Jorge Pabuena y Las Leyendas (Silvio Brito, Marcos Díaz)
  • 3:25 p. m. | Aniel Velásquez
  • 4:20 p. m. | Ana del Castillo
  • 5:25 p. m. | Rafa Pérez
  • 6:30 p. m. | Elder Dayán
  • 7:45 p. m. | Karen Lizarazo
  • 8:50 p. m. | Farid Ortiz
Vallenato al Parque 2026 incluirá agrupaciones distritales como VACAP, Combo Nuestra Tierra, Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual y Jaime Espitaleta - crédito Idrd
Vallenato al Parque 2026 incluirá agrupaciones distritales como VACAP, Combo Nuestra Tierra, Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual y Jaime Espitaleta - crédito Idrd

Recomendaciones, transporte y logística para asistentes

El festival es para mayores de edad. Se recomienda llegar con anticipación, usar ropa y calzado cómodos, portar protector solar, gorra e impermeable, y no llevar objetos de valor. No está permitido el ingreso de camisetas o banderas de equipos de fútbol, aerosoles, sombrillas con punta, envases de vidrio, cámaras profesionales, drones, armas, bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, mascotas, bicicletas, patinetas, carpas ni elementos para acampar.

Durante el fin de semana habrá cierre de la calzada sur de la calle 63, entre la avenida 68 y la carrera 60, de 11 a.m. a 11 p.m. Se sugieren rutas alternas (calle 26, calle 53, avenida 68) y uso de Transmilenio (estaciones 7 de Agosto, Movistar Arena, CAN y Salitre Greco) o rutas zonales.

Quienes lleguen en carro pueden parquear en el Parque de los Novios, Parque Simón Bolívar, Palacio de los Deportes, Biblioteca Virgilio Barco y Unidad Deportiva El Salitre.

Los asistentes podrán disfrutar de baños, puestos médicos, ambulancias y zona de comidas. Para quienes no puedan asistir, el festival será transmitido por Canal Capital y sus plataformas digitales.

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