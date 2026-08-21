Vallenato al Parque 2026: Transmilenio y el Sitp anunciaron servicios especiales para facilitar la llegada y salida del Simón Bolívar

El sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2026, Bogotá vivirá la tercera edición de Vallenato al Parque en el parque Simón Bolívar, encuentro gratuito que reunirá a grandes figuras del género como Amín Martínez, Farid Ortiz, Otto Serge, Los Diablitos, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Karen Lizarazo, Ana del Castillo, Los K Morales y destacados talentos distritales.
Para facilitar el acceso y la movilidad de los asistentes, Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) han dispuesto rutas troncales y zonales que operarán en sus horarios habituales y conectarán diferentes puntos de la ciudad con el escenario del festival.
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El evento, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) en alianza con Olímpica Stereo y la Alcaldía Mayor, espera recibir a miles de asistentes durante las dos jornadas. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, mantener recargada la tarjeta Tullave y consultar la aplicación TransMiApp para optimizar los trayectos y evitar contratiempos.
Servicios troncales: estaciones y rutas clave para llegar al festival
Los asistentes podrán llegar al Parque Simón Bolívar utilizando la red troncal de TransMilenio, con estaciones cercanas y múltiples servicios en operación durante el fin de semana:
- Estación CAN - British Council:
- Sábado: K16, B16, K10, L10, K23, B23, K54, H54, K86, M86, P85, M85, 1.
- Domingo: K54, H54, K86, M86, P85, M85, 1.
- Estación Salitre - El Greco (Vive Claro):
- Sábado: K16, B16, K10, L10, K23, B23, K54, H54, P85, M85, K43, G43, 1.
- Domingo: K54, H54, P85, M85, K43, G43, 1.
- Estación Movistar Arena:
- Sábado: D21, H21, C25, L25, C30, G30, H72, B72, 4.
- Domingo: C25, L25, H72, B72, 4.
- Estación 7 de Agosto:
- Sábado: C17, H17, B12, G12, D21, H21, E32, F32, E42, G42, 4.
- Domingo: B12, G12, E32, E42, G42, F32, 4.
Estas estaciones permiten a los usuarios bajarse a pocos minutos a pie del Parque Simón Bolívar, donde se realizará el festival.
Servicios TransZonales: cobertura en corredores principales
El componente zonal del Sitp suma 34 rutas activas sobre los principales corredores, permitiendo conexiones ágiles desde diferentes puntos de la ciudad. Entre las rutas más relevantes se encuentran:
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Corredor avenida Carrera 68:
- F410/A410, F427/A427, C156/G156, D219/L219, C101, C404/F404, D208/G208, D607/H607, A305/K305, B916/K916, Z8, 634, A606/H606, A611/H611, D630/H630, D800/L800, Z4B, 12, 291, 661, E44, C137/G137, A610/H610, C705/H705, A306/K306, B326/K326, B904/K904, P500, T62, D276/K276.
Corredor Calle 53:
- K303/B303, A567/G567, A518/G518.
Estas rutas acercan a los asistentes al entorno del Parque Simón Bolívar y facilitan la llegada desde diferentes barrios y localidades.
Recomendaciones de movilidad y servicios para asistentes
- Mantener la tarjeta Tullave recargada antes del viaje.
- Consultar la aplicación oficial TransMiApp para planear trayectos, conocer horarios y novedades de rutas en tiempo real.
- Utilizar la página web y el canal de WhatsApp de TransMilenio para información actualizada.
- Planificar el viaje con anticipación, especialmente en horarios de mayor demanda.
El servicio de TransMilenio y Sitp funcionará en sus horarios habituales: sábado de 4:30 a. m. a 11:00 p. m. y domingo de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Las estaciones más próximas al Parque Simón Bolívar son 7 de Agosto y Movistar Arena (troncal Carrera 30), y CAN y Salitre Greco (troncal Calle 26).
Para quienes prefieran llegar en vehículo particular, los parqueaderos cercanos habilitados están en el Parque Simón Bolívar, Parque de los Novios, Palacio de los Deportes, Biblioteca Virgilio Barco y Unidad Deportiva El Salitre. Se recomienda tener en cuenta los cierres viales, especialmente de la calzada sur de la calle 63 entre avenida 68 y carrera 60, de 11 a. m. a 11 p. m.
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La app está disponible en español e inglés y ofrece funciones como guardar rutas favoritas, noticias del sistema y consulta de saldo.
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