Más de 1.800 rescatistas atendieron los puntos más afectados por el terremoto durante los primeros diez días: este es el balance

Balance de los equipos de rescate tras el terremoto de 7,4 grados en el occidente de Colombia - crédito Ungrd

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A diez días del sismo de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, Chocó, a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se reportó la participación de 1.849 rescatistas oficiales en las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Hasta la fecha, estas acciones han permitido rescatar a 349 personas y recuperar 213 cuerpos en las zonas afectadas. De la misma manera, las autoridades han rescatado a 1.044 animales y coordinan su atención y bienestar.

Según el reporte oficial, la respuesta ha involucrado a 54 grupos de búsqueda y rescate, incluidos 16 equipos Usar acreditados en Colombia y contingentes internacionales provenientes de Estados Unidos, Ecuador, México e Israel.

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La delegación israelí, dirigida por Yossi Pinto, informó que no encontró sobrevivientes y que todos sus hallazgos corresponden a personas fallecidas - crédito Alcaldía Cali

El informe de la autoridad de prevención del riesgo de desastres puntualizó que los rescatistas han trabajado durante más de 216 horas, lo que equivale a nueve días de operación continua.

En cuanto a la cooperación internacional, las cifras apuntan a aportes de más de 270 toneladas de asistencia humanitaria consistente en alimentos, medicamentos, insumos médicos, elementos de alojamiento temporal y equipos para potabilización de agua. Esta ayuda provino de El Salvador, México, Perú, Chile, Israel, China e India.

De manera paralela, avanzan las acciones para restablecer servicios de energía, gas y telecomunicaciones, así como la recuperación de la accesibilidad y el transporte en las áreas más afectadas.

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La entidad también informó que la asistencia humanitaria se concentra en alimentación, agua potable, salud y alojamiento temporal. En el territorio permanecen ministros y equipos técnicos para acompañar la respuesta, mientras ingenieros estructurales y especialistas evalúan edificaciones afectadas.

Incluso el domingo 16 de agosto continuaron labores de búsqueda en los escombros los edificios residenciales de los barrios más golpeados de Cali - crédito Mario Baos/EFE

Además, se activaron mecanismos como el Fondo Milagro y ayudas económicas para familiares de las víctimas a través de la Adres.

En cuanto a la tecnología que ayudó a evaluar los daños, para orientar la respuesta, la Ungrd activó el Chárter Internacional y el Disaster Response Coordination System (Drcs) de la NASA que permitieron obtener 250 imágenes satelitales de alta resolución y mejorar la evaluación de daños en terreno.

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El monitoreo incluyó imágenes de Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Cartago, y se apoyó en 16 pilotos, 16 drones y 10 frentes de trabajo para el levantamiento de datos.

Bogotá ya envió más de 2.300 toneladas de ayuda a los puntos más golpeados por el sismo

Luego del terremoto registrado el 10 de agosto de 2026 en Colombia, Bogotá ha desempeñado un papel central en la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas más afectadas.

Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, la capital ha coordinado el envío de 2.640 toneladas de asistencia destinada a apoyar a miles de víctimas y familias damnificadas en distintos departamentos.

Desde el 12 de agosto, el Distrito articuló campañas ciudadanas e institucionales bajo varias iniciativas a través de canales electrónicos y presenciales para facilitar donaciones.

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Parte de las donaciones recolectadas en Bogotá ya fueron trasladadas a los territorios afectados por el terremoto. - crédito @CarlosFGalan/X

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y otras entidades han documentado en redes sociales la llegada efectiva de la ayuda y la colaboración de la ciudadanía, destacando la transparencia y trazabilidad en el proceso.

Para fortalecer la respuesta, Bogotá habilitó una cuenta bancaria especial de la Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca y opciones de donación a través de plataformas electrónicas, como Bre-B, junto a un código QR oficial para facilitar transferencias.

Los recursos recaudados se destinan directamente a las comunidades afectadas en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío.

Además de la logística y el acopio de donaciones, las autoridades han insistido en la importancia de cada aporte y en la verificación de los canales oficiales, incluyendo los puntos avalados por organizaciones como Minuto de Dios.

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