Familia del joven trabajador que murió en obras del metro de Bogotá exige claridad tras el accidente: “Una escena desgarradora”

La familia de David Gordillo hizo público su testimonio tras el accidente laboral en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. - crédito Reuters

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La familia de David Gordillo, trabajador de 24 años que falleció durante su jornada laboral en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá, hizo público su testimonio tras el accidente ocurrido el lunes 17 de agosto en la estación 8, ubicada en la avenida Primera de Mayo con avenida 68, en la localidad de Puente Aranda.

Daniel Gordillo, hermano de la víctima, relató en entrevista con Citynoticias los momentos posteriores al accidente y solicitó un manejo responsable de la información. Según explicó, varios rumores distorsionaron lo ocurrido, por lo que enfatizó: “Hubo una noticia que decía que él se había caído de las alturas. Yo quiero que todo el mundo sepa que él no estaba en las alturas; estaba en el piso y se metió debajo de una gualdera”.

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De acuerdo con el relato familiar, la estructura metálica cedió y cayó sobre el joven soldador.

“Se metió debajo y la estructura se deslizó. No sé cómo pasó; eso pesa muchas toneladas, no pesa uno o dos kilos. Se deslizó y desafortunadamente lo aplastó. Yo nunca había visto una escena tan desgarradora”, expresó Daniel Gordillo.

Daniel Gordillo desmintió que el trabajador hubiera caído de una altura y afirmó que la gualdera se deslizó cuando él estaba en el piso - crédito Metro de Bogotá

La familia solicitó que se esclarezcan los hechos, pero aclaró que aún no ha iniciado acciones legales ni ha llegado a acuerdos con las empresas involucradas. El mismo día del accidente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contactó a la familia para expresar sus condolencias y ofrecer apoyo.

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Accidente en la obra: lo que se sabe

Según la información proporcionada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), David Gordillo falleció al mediodía del lunes durante tareas de soldadura en la estación 8 de la primera línea del metro. La estructura conocida como “gualdera”, de gran peso, se deslizó y cayó sobre el trabajador.

El accidente dejó al descubierto los riesgos presentes en el desarrollo de uno de los proyectos de infraestructura más grandes de la capital.

La EMB confirmó que Gordillo formaba parte del proyecto desde noviembre de 2025 y reiteró su solidaridad con los familiares, compañeros y allegados del soldador. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”, indicó la entidad en un comunicado.

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La estructura metálica conocida como gualdera cayó sobre David Gordillo durante tareas de soldadura en la Estación 8 de Puente Aranda - crédito Metro Bogotá

A pesar de la repercusión del caso, la EMB no precisó qué tipo de labores realizaba el trabajador en el momento del accidente ni aportó mayores detalles sobre el origen del incidente. Las circunstancias exactas serán determinadas por las autoridades competentes y las instancias responsables de la investigación.

Exigencias y desafíos en la cadena de responsabilidades

Daniel Gordillo subrayó la dificultad de establecer responsabilidades claras debido a la compleja cadena de subcontrataciones del proyecto.

“La obra maneja múltiples empresas intermediarias que se delegan tareas entre sí, lo que vuelve confuso saber quién debe responder”, dijo el familiar. Hasta el momento, la familia no ha emprendido acciones judiciales ni ha recibido propuestas de acuerdo por parte de las compañías involucradas.

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La Empresa Metro de Bogotá exigió públicamente al concesionario Metro Línea 1 reforzar los protocolos de seguridad industrial. En el comunicado divulgado el mismo lunes, la entidad manifestó que “la protección de la vida y la integridad de quienes trabajan en la construcción del Metro de Bogotá es una prioridad”. Además, anunció que, con el apoyo de la interventoría, realizará un seguimiento riguroso a las medidas adoptadas para prevenir futuros accidentes.

Seguridad en las obras bajo la lupa

La Empresa Metro de Bogotá exigió al concesionario Metro Línea 1 reforzar los protocolos de seguridad industrial y anunció seguimiento con la interventoría - crédito Europa Press

El fallecimiento de David Gordillo renovó las discusiones sobre las condiciones de seguridad en las obras del Metro de Bogotá. La EMB solicitó al concesionario Metro Línea 1 fortalecer los protocolos y controles industriales en los diferentes frentes de trabajo, así como garantizar el estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos.

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“La EMB, con el apoyo de la Interventoría, hará un seguimiento riguroso a las acciones que implemente el Concesionario para fortalecer la prevención y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir”, afirmó la empresa.

Mientras continúan las investigaciones, la familia de Gordillo insiste en que se respete su memoria y se mantenga la precisión sobre lo sucedido. “Desafortunadamente le cayó la gualdera en todo el cuerpo, también le cogió la cara, le deformó la cara”, recalcó Daniel Gordillo en las declaraciones recogidas por Citynoticias.