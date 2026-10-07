Colombia

Contraloría reactivó concurso de méritos y fijó nuevo requisito para los aspirantes afectados por el terremoto del 10 de agosto

Los participantes que resultaron afectados por evento natural deberán acreditar esa condición ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o la autoridad territorial correspondiente

La Contraloría General advierte que repatriar $177 billones en ahorros pensionales elevaría el riesgo fiscal y reduciría el valor de las pensiones en Colombia - crédito Colprensa
El nuevo cronograma del proceso de selección deberá ser publicado el 30 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por la Contraloría - crédito Colprensa
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La Contraloría General de la República, por medio del Consejo Superior de Carrera Administrativa, ordenó levantar el aplazamiento temporal y la suspensión del Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026 a partir del 7 de octubre de 2026.

La determinación se produce en cumplimiento de decisiones judiciales emitidas el 2 de octubre por el Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa, Putumayo, y el 6 de octubre por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta.

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La entidad estableció, además, un procedimiento específico para identificar a los concursantes que fueron afectados por el terremoto registrado el 10 de agosto. Para ello, deberán remitir entre el 8 y el 20 de octubre la respectiva acreditación expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) o por la entidad territorial que haga sus veces.

La documentación deberá ser enviada al correo concursocgr2024@contraloria.gov.co. El requisito busca permitir la caracterización de los participantes afectados y establecer cuáles de ellos requieren las medidas correspondientes dentro de la continuidad del proceso de selección.

La ruta para reanudar el concurso

La Universidad de Antioquia, como operador técnico y logístico del concurso, deberá entregar el listado completo de los aspirantes inscritos con información que permita verificar su participación activa en el proceso - crédito Imagen ilustrativa Infobae
La Universidad de Antioquia, como operador técnico y logístico del concurso, deberá entregar el listado completo de los aspirantes inscritos con información que permita verificar su participación activa en el proceso - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La Contraloría también publicó un calendario para avanzar en la identificación de las personas afectadas y ajustar las actividades pendientes del concurso. La primera etapa corresponde a la caracterización de la población afectada, que estará a cargo de la Dirección de Carrera Administrativa entre el 8 y el 20 de octubre de 2026.

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Posteriormente, entre el 21 y el 23 de octubre, la Dirección de Carrera Administrativa y la Universidad de Antioquia deberán realizar una mesa técnica para ajustar el cronograma y definir las modificaciones necesarias que permitan garantizar la continuidad del proceso de selección.

Entre el 26 y el 28 de octubre está prevista la convocatoria a una sesión del Consejo Superior de Carrera Administrativa para aprobar el cronograma de actividades. Una vez surtido ese procedimiento, la Dirección de Carrera Administrativa y la Universidad de Antioquia deberán publicar el nuevo calendario el 30 de octubre.

La nueva programación será definida después de caracterizar a los aspirantes afectados y de realizar los ajustes necesarios al proceso.

Colombia padeció un fuerte terremoto durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 - crédito AFP
La Contraloría realizará una caracterización de los participantes afectados por el terremoto para determinar quiénes estaban inscritos y activos en el concurso y establecer las medidas correspondientes - crédito AFP

Dentro de las medidas adoptadas, la Contraloría ordenó a la Universidad de Antioquia, que actúa como operador técnico y logístico del concurso, entregar el listado completo de los aspirantes inscritos. La información deberá incluir nombre, identificación, convocatoria, número de registro, ciudad de domicilio registrada al momento de la inscripción y correo electrónico.

El objetivo de esta información es verificar que las personas que sean caracterizadas como afectadas por el terremoto estén efectivamente inscritas y activas dentro del concurso de méritos 2024-2026.

Además, la entidad dispuso que, una vez el Consejo Superior de Carrera Administrativa apruebe el nuevo cronograma, se adelanten las actuaciones administrativas, financieras y contractuales necesarias para dar continuidad al contrato interadministrativo 815 de 2024, mediante el cual se desarrolla y gestiona el proceso de selección.

El fallo que ordenó reactivar el proceso

Un fallo del Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa dejó sin efectos la suspensión integral del concurso y ordenó a la Contraloría reactivar el proceso en un plazo de 48 horas - crédito Colprensa
Un fallo del Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa dejó sin efectos la suspensión integral del concurso y ordenó a la Contraloría reactivar el proceso en un plazo de 48 horas - crédito Colprensa

El concurso había sido suspendido el 17 de septiembre de 2026, después de las dificultades generadas por el terremoto. En ese momento, la Contraloría había establecido que el proceso permanecería interrumpido hasta el 31 de diciembre y que su reanudación comenzaría el 1 de enero de 2027.

Sin embargo, un juez de familia del Circuito de Mocoa dejó sin efectos esa suspensión y ordenó reactivar el concurso. La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por Andrés Alberto Rocha Guevara contra la Contraloría, el contralor general y el Consejo Superior de Carrera Administrativa.

El juez Mario Alberto Delgado otorgó a la entidad un plazo de 48 horas para reanudar el proceso, y señaló que, aunque existía un riesgo relacionado con los aspirantes afectados por la emergencia, no se había acreditado de manera individual qué participantes estaban afectados ni cuáles de las etapas pendientes requerían necesariamente su intervención.

El concurso tiene como finalidad proveer 3.144 cargos de carrera administrativa. Los aspirantes ya habían presentado las pruebas escritas cuando se produjo la interrupción del proceso y la Contraloría se encontraba en la etapa de análisis de antecedentes, destinada a asignar puntajes y consolidar los resultados para las vacantes ofertadas.

La Universidad de Antioquia había señalado que las actividades pendientes podían continuar debido a que correspondían principalmente a actuaciones documentales, internas y regladas que no requerían una intervención adicional de los participantes. La institución también había calculado costos adicionales de $747.943.228 si la suspensión se extendía durante aproximadamente 2,8 meses.

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