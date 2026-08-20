Familia denuncia que la EPS Famisanar no autoriza el traslado urgente de una joven de Fusagasugá a UCI en Bogotá: así va el caso

La joven recibe cuidados intensivos en un hospital, aunque requiere de atención de mayor complejidad a pocos días de cumplir sus 29 años - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 20 de agosto de 2026 se conoció el caso de la familia de una joven identificada como Mónica Alexandra Herrera Sáenz, una trabajadora de la salud, de 28 años, que denunció que la EPS Famisanar aún no autoriza su remisión desde Fusagasugá, Cundinamarca, a una UCI de alta complejidad en Bogotá.

Sus allegados hablaron con Noticias Caracol y revelaron que su exigencia está relacionada con el traslado, porque la paciente requiere atención de alta complejidad, terapias ECMO, es decir, oxigenación por membrana extracorpórea y transporte médico especializado a Bogotá.

Según el reporte, la familia ya presentó quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud sin recibir respuesta alguna.

La salud de Mónica Alexandra se agravó el sábado 15 de agosto, cuando presentó dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, antes de desmayarse. Un familiar relató al noticiero nacional que la llevaron de urgencia a la Clínica Belén de Fusagasugá.

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“La llevaron a la Clínica Belén en Fusagasugá de urgencias, y de un momento a otro, al día siguiente, el domingo en la mañana, ya ella estaba en UCI, la estaban entubando. Tuvo un paro cardiorespiratorio. Nadie entendía”, dijo al mencionado medio.

La familia pide el traslado a un centro de salud especializado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El domingo en la mañana toda la familia estaba llorando porque nos llamaron a decirnos que se había ido porque le dio un paro”, aseguró un familiar al mencionado medio.

Los allegados de la joven indicaron que lleva más de tres días en estado grave. También señalaron que, aunque por ahora está estable y la enfermedad evoluciona lento, necesita con urgencia terapia ECMO, un soporte que permite que los órganos se recuperen mientras el paciente atraviesa una crisis crítica.

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Se presume que el diagnóstico está relacionado con una: romboencefalitis viral de etiología no esclarecida, que es una inflamación del encéfalo y del cerebelo por una infección viral. Sin embargo, esta es solo una hipótesis y todavía no identifican el virus causante.

Del mismo modo, el reporte de sus familiares indica que su corazón funciona al 20%. Además, presenta shock séptico y cardiogénico, insuficiencia renal y una encefalitis viral aún sin identificar, por lo que recibe soporte vital y cobertura antibiótica y antiviral de amplio espectro.

Los familiares aseguran que cada minuto cuenta para salvar la vida de la mujer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La remisión a Bogotá sigue sin autorizarse

La familia denunció que el traslado a Bogotá no se ha concretado porque, según su versión, ninguna IPS ha recibido el caso.

“Extraoficialmente nos han dicho que han vencido los convenios con la EPS Famisanar porque no ha hecho los pagos a esas instituciones”, afirmó la familia en declaraciones recogidas por Noticias Caracol.

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Durante el jueves 20 de agosto, sus padres recibieron la noticia de que volvió a presentar fiebre. De acuerdo con la familia, esa condición impide el traslado en este momento.

Al parecer, la EPS estaría atrasada en los pagos - crédito Famisanar EPS/Facebook

La única opción de remisión que les comunicaron fue un hospital en Neiva. Aun así, tanto los médicos tratantes como su novio Richard, que también es profesional de la salud, sostienen que la paciente no resistiría ese trayecto por su inestabilidad y porque se trata de unas cuatro horas de camino, por lo que la opción más viable que tienen es un traslado a Bogotá.

El caso golpea además a una familia que, según sus allegados, ha vivido siempre en el campo y no había afrontado una muerte cercana desde hacía al menos 18 años.

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Del mismo modo, revelaron que este momento es especialmente difícil, teniendo en cuenta que el padre de la joven estaba de cumpleaños el jueves 20 de agosto y Mónica cumpliría 29 el 2 de septiembre. Ante la gravedad de la situación, sus familiares insisten en pedir la intervención de las autoridades sanitarias para destrabar una remisión que consideran vital.

La clínica en la que trabaja la joven se unió a la petición con un mensaje de solidaridad - crédito clinicabelendefusagasuga/Instagram