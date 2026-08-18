Presidente Abelardo de la Espriella lanzó advertencia por corrupción en la recolección de ayudas para afectados por el terremoto: “Se las verá conmigo”

El jefe de Estado advirtió a quienes se atrevan a tocar algún peso de las ayudas que el país ha recibido para atender la emergencia por el terremoto del lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella advirtió el lunes 17 de agosto que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto y lanzó una amenaza directa a quienes administren esos recursos.

“No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente”, dijo enfáticamente el mandatario.

“El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo. No lo voy a permitir”, agregó el jefe de Estado.

En su primera alocución presidencial, el mandatario dijo que “la patria está de luto” y dio un balance preliminar del sismo del lunes 10: 450 municipios afectados, 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 120.328 personas afectadas, además de 26.945 viviendas destrozadas y 127.557 averiadas.

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De La Espriella anunció que el plan para los damnificados incluirá “subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, programa de vivienda nueva y mejoramiento”, bajo el concepto de Vivienda Milagro. También anticipó un censo para “caracterizar cada caso” y “entregar soluciones concretas” a los colombianos afectados.

El presidente afirmó que en su gobierno no habrá tolerancia con quienes desvíen recursos para las víctimas del sismo - crédito @COL_EJERCITO/X

El presidente vinculó la respuesta a la situación fiscal que, según afirmó, recibió tras la salida de Gustavo Petro. “En los últimos dos años, uno de cada tres pesos del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal, económica que yo recibo, es absolutamente terrible, y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que gracias a Dios ya abandonó el poder”, dijo.

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Sobre el control de los recursos, prometió “austeridad y transparencia” y aseguró: “Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”.

Al final de su mensaje, señaló que el ministro de Hacienda y su equipo ya están al frente de las soluciones y tienen la orden de priorizar cada peso para las víctimas del terremoto.

De la Espriella pidió a los bancos bajar de inmediato las tasas de interés

Abelardo De La Espriella advirtió que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto - crédito Presidencia de la República

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los bancos reducir de inmediato las tasas de interés para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan reconstruir o adquirir vivienda, una medida que el Gobierno incorporó al “Plan Milagro de Reconstrucción” ante pérdidas preliminares por $30 billones en más de 450 municipios.

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El alcance del desastre quedó reflejado en las cifras oficiales: 26.945 viviendas quedaron destruidas y 127.557 resultaron averiadas. El reporte también registra afectaciones en 2.838 establecimientos educativos y 285 centros de salud en el país.

Durante su alocución, el mandatario formuló un llamado al sector financiero nacional para que ofrezca condiciones especiales de crédito a los damnificados. “Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, dijo el presidente.

La solicitud abarca a todas las entidades crediticias y exige coordinación con alcaldes y gobernadores. De la Espriella les pidió trabajar sin distinción de colores políticos o ideologías para acelerar la respuesta en las zonas afectadas.

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El Ejecutivo incluyó esta estrategia dentro del programa “Vivienda Milagro”, que prevé subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos y proyectos de vivienda nueva y mejoramiento. La iniciativa busca articular al sector público y privado para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

De la Espriella también convocó a los empresarios de la construcción a trabajar con el Gobierno en las áreas de desastre. En esa intervención les sugirió donar sus utilidades en los proyectos destinados a la reconstrucción.

Abelardo de la Espriella pidió a los bancos reducir de inmediato las tasas de interés para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan reconstruir o adquirir vivienda - crédito Juan Felipe León/Reuters

Según el balance presentado por el mandatario, con base en cálculos de una firma privada, de los $30 billones estimados en pérdidas, $24,5 billones corresponden a edificaciones y $5,5 billones a daños en infraestructura general. “Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información”, afirmó.

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Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran el mayor impacto del movimiento telúrico. Esa concentración territorial explica el foco de las medidas anunciadas para vivienda e infraestructura básica.

El saldo humano informado por las autoridades asciende a 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. La emergencia deja además a más de 186.000 damnificados.

El registro oficial suma 120.328 familias con algún tipo de afectación. Ese universo es el que el Gobierno busca atender con créditos más baratos, subsidios temporales y nuevos proyectos habitacionales impulsados desde Vivienda Milagro.