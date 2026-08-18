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Presidente Abelardo de la Espriella lanzó advertencia por corrupción en la recolección de ayudas para afectados por el terremoto: “Se las verá conmigo”

En su primera alocución, el mandatario advirtió que no permitirá desvíos de fondos y que actuará personalmente contra quienes administren mal los recursos destinados a los damnificados del sismo del 10 de agosto

El jefe de Estado advirtió a quienes se atrevan a tocar algún peso de las ayudas que el país ha recibido para atender la emergencia por el terremoto del lunes 10 de agosto en el occidente de Colombia - crédito Presidencia de la República
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El presidente Abelardo de la Espriella advirtió el lunes 17 de agosto que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto y lanzó una amenaza directa a quienes administren esos recursos.

“No hay en mi gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente”, dijo enfáticamente el mandatario.

El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo. No lo voy a permitir”, agregó el jefe de Estado.

En su primera alocución presidencial, el mandatario dijo que “la patria está de luto” y dio un balance preliminar del sismo del lunes 10: 450 municipios afectados, 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos y 120.328 personas afectadas, además de 26.945 viviendas destrozadas y 127.557 averiadas.

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De La Espriella anunció que el plan para los damnificados incluirá “subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, programa de vivienda nueva y mejoramiento”, bajo el concepto de Vivienda Milagro. También anticipó un censo para “caracterizar cada caso” y “entregar soluciones concretas” a los colombianos afectados.

El presidente afirmó que en su gobierno no habrá tolerancia con quienes desvíen recursos para las víctimas del sismo - crédito @COL_EJERCITO/X
El presidente afirmó que en su gobierno no habrá tolerancia con quienes desvíen recursos para las víctimas del sismo - crédito @COL_EJERCITO/X

El presidente vinculó la respuesta a la situación fiscal que, según afirmó, recibió tras la salida de Gustavo Petro. “En los últimos dos años, uno de cada tres pesos del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal, económica que yo recibo, es absolutamente terrible, y es fruto de la irresponsabilidad del gobierno que gracias a Dios ya abandonó el poder”, dijo.

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Sobre el control de los recursos, prometió “austeridad y transparencia” y aseguró: “Aquí no se va a perder un solo peso. Vamos a hacerlo de manera decidida, a pesar de la grave situación fiscal que estoy recibiendo”.

Al final de su mensaje, señaló que el ministro de Hacienda y su equipo ya están al frente de las soluciones y tienen la orden de priorizar cada peso para las víctimas del terremoto.

De la Espriella pidió a los bancos bajar de inmediato las tasas de interés

Abelardo De La Espriella advirtió que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto - crédito Presidencia de la República
Abelardo De La Espriella advirtió que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto - crédito Presidencia de la República

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los bancos reducir de inmediato las tasas de interés para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan reconstruir o adquirir vivienda, una medida que el Gobierno incorporó al “Plan Milagro de Reconstrucción” ante pérdidas preliminares por $30 billones en más de 450 municipios.

El alcance del desastre quedó reflejado en las cifras oficiales: 26.945 viviendas quedaron destruidas y 127.557 resultaron averiadas. El reporte también registra afectaciones en 2.838 establecimientos educativos y 285 centros de salud en el país.

Durante su alocución, el mandatario formuló un llamado al sector financiero nacional para que ofrezca condiciones especiales de crédito a los damnificados. “Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, dijo el presidente.

La solicitud abarca a todas las entidades crediticias y exige coordinación con alcaldes y gobernadores. De la Espriella les pidió trabajar sin distinción de colores políticos o ideologías para acelerar la respuesta en las zonas afectadas.

El Ejecutivo incluyó esta estrategia dentro del programa “Vivienda Milagro”, que prevé subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos y proyectos de vivienda nueva y mejoramiento. La iniciativa busca articular al sector público y privado para ampliar el acceso a soluciones habitacionales.

De la Espriella también convocó a los empresarios de la construcción a trabajar con el Gobierno en las áreas de desastre. En esa intervención les sugirió donar sus utilidades en los proyectos destinados a la reconstrucción.

Abelardo de la Espriella pidió a los bancos reducir de inmediato las tasas de interés para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan reconstruir o adquirir vivienda - crédito Juan Felipe León/Reuters
Abelardo de la Espriella pidió a los bancos reducir de inmediato las tasas de interés para que las familias afectadas por el sismo del 10 de agosto puedan reconstruir o adquirir vivienda - crédito Juan Felipe León/Reuters

Según el balance presentado por el mandatario, con base en cálculos de una firma privada, de los $30 billones estimados en pérdidas, $24,5 billones corresponden a edificaciones y $5,5 billones a daños en infraestructura general. “Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información”, afirmó.

Los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas concentran el mayor impacto del movimiento telúrico. Esa concentración territorial explica el foco de las medidas anunciadas para vivienda e infraestructura básica.

El saldo humano informado por las autoridades asciende a 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. La emergencia deja además a más de 186.000 damnificados.

El registro oficial suma 120.328 familias con algún tipo de afectación. Ese universo es el que el Gobierno busca atender con créditos más baratos, subsidios temporales y nuevos proyectos habitacionales impulsados desde Vivienda Milagro.

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