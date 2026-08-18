Padre de joven colombiano baleado por agente de ICE habló durante audiencia en el Congreso de EE. UU.: “Fue asesinado estando indefenso”

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

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Un mes después del crimen de Joan Sebastián Durán Guerrero en Maine, Estados Unidos, persisten la conmoción y las preguntas en torno a la muerte del joven colombiano de 25 años, quien recibió disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 13 de julio de 2026, durante un operativo migratorio.

El caso ha movilizado a congresistas, organizaciones de derechos humanos y a la familia de la víctima, que viajó desde Colombia para exigir respuestas y justicia.

Durante una audiencia especial organizada el lunes 17 de agosto por miembros demócratas del Congreso en Maine, los padres de Durán Guerrero hablaron públicamente por primera vez sobre la pérdida de su hijo.

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Omar Durán Guerrero, padre del joven, relató el vacío que la muerte de Johan Sebastián ha dejado en su familia.

“Somos los padres de Joan Sebastián Durán Guerrero, quien el 13 de julio de 2026, en un operativo de ICE por uso excesivo de la fuerza, fue asesinado estando indefenso en un vehículo en el cual salió a trabajar esa mañana”, expresó ante los asistentes. Aunque la acusación de uso excesivo de la fuerza aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades estadounidenses, la familia insistió en la necesidad de esclarecer los hechos.

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

El padre del joven compartió el dolor que atraviesan. “La muerte de nuestro hijo, hermano, padre, esposo nos ha dejado el corazón roto, un gran vacío de nuestras vidas. Siento un gran dolor en el alma. Cuando su pequeña hija, nuestra nieta de tres años, pregunta su papá por qué no ha llegado del trabajo”, relató visiblemente afectado.

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La audiencia fue acompañada por varios funcionarios y congresistas estadounidenses, quienes manifestaron su respaldo a la familia y su compromiso con la investigación, señaló un informe de Telemundo Nueva Inglaterra.

Bennie Thompson, congresista demócrata, afirmó: “Estamos aquí para exigir que se rindan cuentas por la muerte de Joan Sebastián Guerrero, un colombiano con permiso de trabajo asesinado frente a su pequeña hija por agentes de ICE”.

Uno de los elementos clave que se conoció durante la audiencia fue la aclaración sobre el objetivo del operativo. La congresista Chellie Pingree reveló que, según sus investigaciones, “el objetivo de ICE era el compañero de piso de Joan Sebastián y propietario del coche que conducía esa mañana, y tampoco tenía una orden de deportación definitiva”.

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Esta declaración contradice la versión oficial presentada inicialmente por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ante las nuevas revelaciones, los medios de comunicación consultaron a ICE, que reiteró a través de un vocero: “En nuestras declaraciones anteriores se indicó claramente que ‘ICE estaba llevando a cabo vigilancia dirigida en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden final de expulsión’. No vamos a divulgar información y métodos sensibles para las fuerzas del orden. En ningún momento dijimos que Joan Sebastian Duran Guerrero o su compañero de piso fueran el objetivo de la operación”.

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Karolina Rojas afirmó que no sabe qué decirle a su hija de tres años tras el asesinato de su padre por parte del ICE - crédito

Al momento de su muerte, Durán Guerrero tenía un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido, lo que ha incrementado el clamor por justicia en la comunidad migrante y entre sus familiares.

La familia de Durán Guerrero y sus representantes legales aseguran que continuarán buscando respuestas y pidieron transparencia en la investigación, mientras la comunidad local y diversas organizaciones sociales mantienen el reclamo de justicia para el joven colombiano y su familia.

La reconstrucción del día de la tragedia para la familia del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero

Durán Guerrero iba camino al trabajo la mañana del tiroteo y, según el abogado de la familia, recibió cinco disparos de un agente federal. A más de un mes de su muerte, aún no se sabe oficialmente a quién buscaban los agentes ni con qué información actuaron ese día.

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“Nuestro Gobierno federal disparó y mató a una persona inocente. Un mes después, el Gobierno sigue negándose a decirnos quién era realmente el objetivo del operativo o si aquella mañana existía siquiera algún propósito legítimo para llevarlo a cabo”, denunció el abogado de la familia colombiana, Ben Gideon.

La gobernadora del estado, Janet Mills, expresó su preocupación por la actuación de ICE, y señaló a Univisión: “Esto tiene que terminar y, si ICE no puede ser reformado fundamentalmente, entonces ha llegado el momento de abolirlo”, lo que fue recibido con aplausos por parte del público.

Ben Gideon afirmó que al ciudadano colombiano el gobierno, encabezado por Donald Trump, “estaba procesando su solicitud de ciudadanía” y desvirtuó la versión que entregó el Departamento de Seguridad Nacional

Por su parte, la comunidad de Biddeford ha rendido homenaje a Durán Guerrero con un mural de 15 pies de altura en el centro de la ciudad, en el que aparece junto a su hija pequeña. Su viuda, presente en el acto y activa en redes sociales, compartió imágenes de su visita al mural, recordando la ausencia de su pareja.

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“Johan Sebastián Durán Guerrero debería estar vivo hoy. Debería estar en casa con su pareja. Debería estar viendo crecer a su hija de 3 años”, concluyó Pingree. Los padres de la víctima, visiblemente conmovidos, leyeron un mensaje: “No sabemos cómo seguir adelante sin ti, hijo. Solo esperamos encontrar la fuerza para continuar”.