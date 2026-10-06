Colombia

Cayeron cinco integrantes del bloque Magdalena Medio Gentil Duarte en el Catatumbo: entre ellos hay un menor de edad

Las autoridades encontraron pistolas, un fusil, un revólver, munición y celulares en poder de los detenidos

Tropas del Ejército Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura 33 en La Gabarra, zona rural de Tibú - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Tropas del Ejército Nacional capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura 33 en La Gabarra, zona rural de Tibú - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella informó en la tarde del martes 6 de octubre de 2026 que el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cinco presuntos integrantes de la estructura 33 del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, señalada como parte de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

El operativo se realizó en La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.

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Según el mensaje difundido por el mandatario, durante el procedimiento también fue ubicado un menor de edad.

La situación del adolescente deberá ser definida por las autoridades competentes, que tendrán a cargo establecer las circunstancias en las que se encontraba y activar las medidas de protección que correspondan.

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