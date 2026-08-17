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Así están los puentes de Bogotá tras el sismo del 10 de agosto: IDU inspeccionó 233 estructuras viales y reveló su estado actual

Los ingenieros inspeccionaron vigas, juntas, apoyos, columnas y conexiones metálicas para descartar fallas ocultas después del movimiento telúrico

Las inspecciones del IDU descartaron daños estructurales en puentes de la avenida 68, la avenida Boyacá, la Autopista Norte, la carrera 30 y la Autopista Sur - crédito IDU/X

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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que, tras el sismo del 10 de agosto, los puentes de Bogotá no presentan daños estructurales y mantienen condiciones de seguridad para el tránsito, según los informes técnicos entregados tras un exhaustivo plan de verificación instruido por el alcalde Carlos Fernando Galán.

Desde el mismo lunes de la emergencia, el equipo de ingenieros del IDU, bajo la dirección de Orlando Molano, activó protocolos de inspección sobre 233 puentes vehiculares y peatonales en los principales corredores de la capital, descartando afectaciones que comprometan la estabilidad de estas infraestructuras.

El director del IDU aseguró que en los puentes ya verificados –incluyendo los de la avenida 68 (11 vehiculares), la avenida Boyacá (8 vehiculares), la Autopista Norte (6 vehiculares), la carrera 30 (16 vehiculares y 23 peatonales) y la Autopista Sur (9 vehiculares y 11 peatonales)— no se ha identificado ningún daño estructural.

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El protocolo de verificación estructural del IDU revisa vigas, tablero, apoyos, juntas, pilas, grietas y conexiones metálicas para detectar riesgos ocultos - crédito IDU
El protocolo de verificación estructural del IDU revisa vigas, tablero, apoyos, juntas, pilas, grietas y conexiones metálicas para detectar riesgos ocultos - crédito IDU

Asimismo, el puente vehicular en construcción de la Autopista Sur con avenida Bosa, que ya supera el 47% de avance, fue inspeccionado y se comprobó la integridad de las torres y las vigas instaladas. “Son 29 vigas que en este momento están izadas, muchas de ellas ya están aseguradas con sus cabezales de concreto, ninguna sufrió desplazamiento en este proyecto”, enfatizó Molano.

Protocolo de verificación estructural

La revisión estructural de los puentes consiste en inspecciones visuales a cargo de ingenieros civiles con especialización en estructuras. El procedimiento incluyó la alineación de vigas, estado del tablero y apoyos de neopreno, funcionamiento de juntas de dilatación, verificación de asentamientos o hundimientos en pilas (columnas), búsqueda de grietas que puedan afectar la estabilidad y revisión de las conexiones metálicas. El objetivo era descartar cualquier daño oculto que pudiera poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

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Estas inspecciones han abarcado tanto el norte como el sur de la ciudad, incluyendo puentes estratégicos como el de Autopista Sur con avenida Villavicencio, los puentes Matatigres en la diagonal 40 sur con carrera 33 y los de la AutoNorte en las calles 116 y 134. No obstante, El IDU continuará con la revisión de puentes en corredores como la carrera 30, las calles 80 y 26, la avenida de Las Américas y la avenida Primero de Mayo.

La nueva infraestructura de 570 metros conecta el centro de Bogotá con la avenida Las Américas y reduce tiempos de desplazamiento - crédito IDU
Los ingenieros del IDU activaron un plan de verificación sobre 233 puentes vehiculares y peatonales en los principales corredores de Bogotá - crédito IDU

Impacto y respuesta en edificaciones y barrios

El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en articulación con el IDU y el Idiger, sigue desplegado en Bogotá para atender solicitudes de asistencia técnica relacionadas con el sismo. Tras el sismo del 10 de agosto, la ciudad recibió 240 llamadas para verificación de edificaciones, de las cuales 150 fueron atendidas, con un total de 4.796 unidades habitacionales inspeccionadas. Las atenciones se concentraron en Suba, Usaquén, Kennedy y Chapinero.

Se reportaron novedades menores en 10 localidades: Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz. El balance técnico indica que no se han identificado afectaciones estructurales moderadas ni severas que comprometan la ocupación o habitabilidad de las unidades verificadas. Solo se han determinado daños leves, como grietas de hasta 2 mm en muros, cielos rasos, marcos, enchapes o acabados, que no afectan la estabilidad de las construcciones.

En casos puntuales, como en el barrio San Cristóbal, se procedió a la evacuación preventiva de una vivienda por no acatar recomendaciones técnicas previas. En la calle 188, se realizó un apuntalamiento en el sótano de un parqueadero, y en el edificio Park View se confirmaron afectaciones menores, inferiores a las registradas en el sismo de 2025, con la constructora ya implementando las recomendaciones técnicas.

Las inspecciones en 4.796 unidades habitacionales de Bogotá identificaron solo daños leves y no hallaron afectaciones estructurales moderadas ni severas - crédito Idiger
Las inspecciones en 4.796 unidades habitacionales de Bogotá identificaron solo daños leves y no hallaron afectaciones estructurales moderadas ni severas - crédito Idiger

Evaluación técnica y recomendaciones a la ciudadanía

El nivel de percepción del sismo en Bogotá fue catalogado entre débil y moderado, dependiendo de la ubicación y las condiciones del suelo. En zonas de cerros y piedemonte, la percepción fue ligera, mientras que en áreas lacustres y aluviales, la duración del movimiento alcanzó hasta tres minutos, aunque con intensidad moderada a baja. Las estimaciones de daño estructural potencial van de “ninguno” a “muy poco”, y los daños se concentran en elementos no estructurales.

El distrito recomendó a la ciudadanía seguir las indicaciones entregadas durante las verificaciones técnicas y no intervenir por cuenta propia en las edificaciones. Ante cualquier condición de riesgo, se debe reportar oportunamente a las autoridades y revisar los planes de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro, manteniendo preparado el kit de emergencias.

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