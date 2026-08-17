Abelardo de la Espriella exaltó a los rescatistas que enfrentan la emergencia tras el terremoto: “Gracias por no rendirse”

Cali concentra la mayor cantidad de víctimas entre las capitales incluidas en el reporte consolidado de la emergencia -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 continúa concentrada en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las comunidades afectadas. Mientras los organismos de socorro mantienen sus operaciones, el presidente Abelardo de la Espriella destacó públicamente el trabajo de quienes permanecen en las zonas más golpeadas.

“No existen palabras suficientes para agradecer la entrega desinteresada y heroica de quienes hoy están en las zonas afectadas, removiendo escombros, buscando desaparecidos y salvando vidas. A nuestros bomberos, policías, militares, organismos de socorro y a los miles de voluntarios que trabajan sin descanso en medio de esta emergencia: tienen mi gratitud eterna, mi admiración y el respeto de toda Colombia.

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En las horas más difíciles, su valentía y vocación de servicio nos recuerdan la grandeza y la solidaridad de nuestro pueblo. ¡Gracias por no rendirse, por entregar el alma y por cuidar la vida de nuestros compatriotas! ¡Firme por la Patria! (A.D.L.E.)”, expresó en su cuenta de X.

Abelardo de la Espriella agradeció a los rescatistas por su trabajo en el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje del mandatario se conoció mientras el país mantiene la atención sobre el balance de víctimas y las condiciones de las ciudades que permanecen en alerta roja. De acuerdo con el reporte consolidado de afectaciones en las capitales, elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) con información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta las 6:00 p. m. del 16 de agosto se contabilizan 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

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Cali concentra la mayor afectación humana entre las capitales incluidas en el informe. Allí se reportan 130 fallecidos, 1.485 heridos y 94 desaparecidos. La ciudad registra además 107 viviendas colapsadas, 46 estructuras colapsadas y 2.391 averiadas. En Pereira, el balance señala 95 fallecidos, 259 heridos y 140 desaparecidos, además de 133 estructuras afectadas. Manizales suma seis fallecidos y 211 heridos, con 1.512 viviendas colapsadas, 3.993 averiadas y 76 estructuras afectadas.

Más de 10.000 voluntarios participaron en la recolección y organización de las ayudas humanitarias en el estadio Nemesio Camacho El Campín -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La emergencia también mantiene en alerta roja a Quibdó y Armenia. En la capital del Chocó aparecen nueve fallecidos y 119 heridos, junto con 100 viviendas colapsadas, 2.125 averiadas y 145 estructuras afectadas. Armenia registra un fallecido y 134 heridos. El informe añade 5.136 damnificados, 51 viviendas colapsadas, 90 averiadas y 12.055 estructuras afectadas.

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El balance refleja la dimensión de una emergencia que sigue teniendo consecuencias en capitales. Las cifras conocidas hasta el momento reúnen tanto las afectaciones humanas como los daños registrados en viviendas y estructuras, mientras las autoridades y organismos de socorro continúan atendiendo las necesidades de las comunidades.

A la respuesta institucional se sumó una amplia movilización ciudadana e internacional. Durante seis días de operación continua, el centro de acopio instalado en el estadio Nemesio Camacho El Campín reunió 933 toneladas de ayuda humanitaria, con la participación de más de 10.000 voluntarios, ciudadanos, empresas y organizaciones. Desde allí se realizaron 79 envíos hacia cinco departamentos: Risaralda recibió 344 toneladas, Valle del Cauca 236, Caldas 157, Chocó 138 y Quindío 58.

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Los equipos de rescate continúan trabajando entre las zonas afectadas para encontrar desaparecidos y atender a las personas heridas tras el terremoto -crédito @ABDELAESPRIELLA

La solidaridad también llegó desde otros países. El Salvador envió 100 toneladas de ayuda, México 58,5, Chile 50 y Perú 14, para un total de 222,5 toneladas de alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos destinados a las comunidades afectadas. A estos aportes se sumó el despliegue de 82 integrantes de la misión humanitaria de Israel, 40 miembros del Equipo ECU 11 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador, y 22 especialistas técnicos de búsqueda y rescate urbano de Estados Unidos, quienes se incorporaron a las labores de emergencia en coordinación con las autoridades colombianas.

Aunque la recepción de nuevas donaciones en El Campín terminó a la medianoche del domingo 16 de agosto, la operación continúa. Sencia mantiene las labores de clasificación, organización, empaque y embalaje de los elementos que permanecen en el estadio y señaló que todavía se necesitan voluntarios, montacargas, camiones y apoyo logístico para completar el traslado de las ayudas hacia las zonas afectadas por el terremoto.

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