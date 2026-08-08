Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Hombre señalado de abusar de una mujer durante una supuesta limpieza energética fue enviado a prisión en Pereira

El procesado habría contactado a la víctima para realizarle un ritual privado y, según la Fiscalía, le suministró una bebida que la dejó en estado de indefensión para cometer actos de violencia sexual

Un juez envió a prisión a un hombre judicializado por presunto abuso sexual en Pereira - crédito Fiscalía
Un juez envió a prisión a un hombre judicializado por presunto abuso sexual en Pereira - crédito Fiscalía
Guardar

Un hombre que se dedicaba a actividades relacionadas con rituales, lecturas de tarot, productos esotéricos y supuestas limpiezas energéticas fue judicializado en Pereira, Risaralda, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de una mujer de 27 años.

La Fiscalía General de la Nación sostiene que el procesado habría utilizado el contexto de una sesión privada para someter a la víctima y aprovecharse de su estado de indefensión.

Se trata de Dante Jhons Martínez Valencia, hombre que fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Pereira.

La investigación está relacionada con unos hechos ocurridos el 10 de marzo de 2026 en una vivienda perteneciente a familiares de la víctima, ubicada en el barrio San Luis de la capital risaraldense.

PUBLICIDAD

Ilustración de un hombre de espaldas realizando un ritual de limpieza con sahumerio y tarot, frente a una mujer dormida en un sofá, con velas y cristales en una mesa.
La Fiscalía imputó el delito de acceso carnal violento agravado a Dante Jhons Martínez Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información recopilada por el ente investigador, la mujer habría acudido al procesado buscando ayuda frente a dificultades sentimentales y Martínez Valencia, según la hipótesis de la Fiscalía, le ofreció realizar una sesión privada que estaría orientada a una supuesta limpieza energética, bajo ese contexto la víctima habría aceptado participar de manera individual y se desarrolló en una vivienda de familiares.

La situación, sin embargo, habría tomado otro rumbo durante el encuentro, pues según los elementos materiales probatorios presentados ante las autoridades judiciales, el hombre presuntamente le suministró a la mujer una bebida que habría provocado que quedara en una condición de indefensión.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que el procesado habría aprovechado ese estado para cometer actos de violencia sexual en contra de la mujer. Por estos hechos, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de la Seccional Risaralda le imputó el delito de acceso carnal violento agravado.

El caso fue llevado ante un juez de control de garantías, que, tras escuchar los argumentos de las partes durante las audiencias concentradas, determinó imponerle al procesado una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

Ilustración de hombre arrodillado de espaldas, manos elevadas sobre mesa con cartas de tarot, sahumerio humeante, velas y cristales. Estanterías y sofá en el fondo.
Una bebida habría dejado en indefensión a una mujer antes de una presunta agresión sexual, según la investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Martínez Valencia no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Por esta razón, el proceso penal continuará en las etapas correspondientes, mientras el ente investigador deberá sustentar ante la justicia los elementos que respaldan su acusación.

La investigación comenzó a partir de la denuncia relacionada con el encuentro entre la víctima y el hombre, quien, según las autoridades, ofrecía diferentes servicios vinculados con prácticas esotéricas. Entre sus actividades estarían la lectura del tarot, la comercialización de productos de esta naturaleza y la realización de rituales y limpiezas energéticas.

La Fiscalía fue enfática en que el caso no se presentó como una situación relacionada con las prácticas esotéricas en sí mismas, sino con el presunto aprovechamiento de la actividad que desarrollaba el procesado para generar un espacio de confianza y privacidad con la víctima.

El hombre fue localizado y capturado en Pereira por investigadores del CTI, los cuales adelantaron las diligencias correspondientes dentro del proceso. Posteriormente, fue presentado ante las autoridades judiciales para responder por los hechos que se le atribuyen.

La entidad explicó que la imputación por acceso carnal violento agravado supone una acusación formal dentro del proceso penal, pero no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad definitiva y que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se deberán controvertir y valorar las pruebas recopiladas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

Manos de una persona esposadas por la espalda, con las palmas abiertas, usando una sudadera gris y pantalón oscuro.
El tarotista de Pereira quedó preso por abuso sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá continuar con la investigación para establecer las circunstancias precisas en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen otros elementos que permitan sustentar la acusación.

La mujer, por su parte, hace parte del proceso como presunta víctima y cuenta con los derechos reconocidos por la legislación colombiana, pero Dante Jhons Martínez Valencia permanece bajo medida de aseguramiento en centro carcelario y se presume inocente mientras no exista una sentencia judicial en firme que determine su responsabilidad penal.

Temas Relacionados

Acceso carnal violento agravadoAbuso sexual PereiraViolencia sexualDante Jhons Martínez ValenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay