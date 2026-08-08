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Esto es lo que cambiaría en materia económica para el bolsillo de los colombianos con la nueva administración, según análisis

La investigación concluyó que el relevo en la Casa de Nariño no altera por sí solo fechas de pago de impuestos, tarifas ni obligaciones ya definidas, mientras varias promesas económicas dependen del Congreso

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
La llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno no cambia de inmediato los vencimientos de renta, las tasas del crédito ni las obligaciones ya vigentes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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A pesar de la llegada del presidente Abelardo de la Espriella al Gobierno, las normativas vigentes que impactan la economía doméstica se mantienen inalteradas a corto plazo.

Por un lado, el calendario para presentar la declaración de renta sigue programado a partir del 12 de agosto. Por otro lado, el costo del crédito de consumo continúa elevándose debido al incremento en las tasas de interés. Asimismo, múltiples propuestas económicas gubernamentales aún requieren de la aprobación del Congreso o del desarrollo de marcos regulatorios.

Un dato concentra ese contraste. El dólar se cotiza en $3.153, unos $890 menos que hace un año, mientras el tope legal de intereses para tarjetas y préstamos de consumo subió a 29,66% anual, el nivel más alto en dos años, según una investigación de la firma Crowe Co.

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El informe, elaborado por Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de la firma Crowe Co, revisó las normas vigentes, el calendario de la Dian y los proyectos económicos en trámite para separar lo que ya tiene efecto del resto de anuncios.

La Dian implementó herramientas digitales para declaración de renta 2023 - crédito @SenadoGOV/X
La declaración de renta en Colombia vence entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos números de la cédula y los topes fijados por la Dian - crédito @SenadoGOV/X

La primera obligación inminente es la declaración de renta. Los vencimientos van del 12 de agosto al 26 de octubre, de acuerdo con los dos últimos números de la cédula, y deben declarar quienes en 2025 hayan tenido bienes por $224.096.000 o cuyos ingresos, compras, consignaciones o consumos con tarjeta hayan llegado a $69.719.000.

Arbeláez lo resumió así: “El cambio de gobierno no modifica las tarifas, topes y plazos aplicables a esa declaración”. La recomendación del informe es revisar en la Dian la información exógena reportada por bancos y empleadores.

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En materia de crédito, el punto central no es el valor de la cuota sino el costo total de la deuda. El tope de intereses pasó de 28,79% a 29,66% anual, en un contexto en el que la tasa del Banco de la República está en 12% y la inflación en 6,14%.

El experto aconseja preguntar cuánto se pagará en total antes de aceptar compras a cuotas, incluidos seguros y comisiones, y destinar los primeros abonos a la deuda más costosa.

Ese encarecimiento convive con un dólar bajo que favorece a viajeros, estudiantes y deudores en moneda estadounidense, pero reduce el monto que reciben quienes dependen de remesas.

El informe añade una advertencia sobre esa divisa. El 31 de julio, el Banco de la República anunció que compraría hasta USD 4.000 millones para fortalecer reservas, y el precio reaccionó al alza de manera casi inmediata, sin embargo, con el pasar de los días la moneda estadounidense volvió con su tendencia a la baja cotizándose el jueves 6 de agosto en $3.153; por eso recomienda comprar dólares en varias fechas y no en una sola operación.

La Dian devolverá $57.000 millones por impuestos anulados por la Corte Constitucional, aunque el trámite aún depende de una reglamentación pendiente - crédito Luisa González/Reuters
La Dian devolverá $57.000 millones por impuestos anulados por la Corte Constitucional, aunque el trámite aún depende de una reglamentación pendiente - crédito Luisa González/Reuters

Otro frente abierto son las devoluciones de la Dian por impuestos que la Corte Constitucional anuló tras haber sido creados en diciembre por el gobierno saliente. De los $1,69 billones recaudados, la entidad devolverá $57.000 millones, y los cobros ligados a licores y apuestas por internet suman apenas $3.700 millones.

Ese dinero no puede contarse todavía como ingreso disponible. El trámite exige factura electrónica y aún no ha sido reglamentado, por lo que la firma recomienda guardar facturas y extractos, acudir solo a canales oficiales y no pagar a intermediarios.

En gasto público, el ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez firmará un decreto para frenar desembolsos. Arbeláez explicó que “con el inicio del nuevo gobierno se podrá adoptar, sin necesidad de trámite legislativo, un decreto de congelamiento del gasto público”.

La medida puede detener obras sin iniciar y programas con baja ejecución, pero no suspende salarios ni transferencias fijadas por ley. La sugerencia es verificar en cada entidad el estado de becas, subsidios y obras.

La reforma tributaria que dejó radicada la administración saliente tampoco tiene efectos hoy. Ese proyecto busca recaudar $21,9 billones en 2027 y plantea subir el IVA de los carros híbridos del 5% al 19%, encarecer combustibles y cigarrillos, eliminar el descuento por personas a cargo y aumentar la renta para quienes ganen desde $7,5 millones mensuales.

Nada de eso rige todavía ni afecta la declaración de renta que vence este mes. Según Crowe Co, adelantar compras grandes suponiendo que ese impuesto ya existe sería una decisión prematura.

Colombia Mayor mantiene pagos de $80.000 y $230.000, mientras la gasolina podría subir por el déficit de cerca de $14 billones del fondo de estabilización - crédito Prosperidad Social
Colombia Mayor mantiene pagos de $80.000 y $230.000, mientras la gasolina podría subir por el déficit de cerca de $14 billones del fondo de estabilización - crédito Prosperidad Social

En Colombia Mayor, los pagos actuales siguen siendo de $80.000 mensuales para beneficiarios menores de 80 años y de $230.000 para quienes tienen 80 años o más.

El presidente De la Espriella anunció el 2 de agosto que buscará elevar ese monto a $400.000 cuando se ordenen las finanzas del programa y afirmó que faltan $3,2 billones para cubrir giros hasta diciembre, una versión que Prosperidad Social desmintió.

La recomendación del informe es simple: hacer cuentas con lo que hoy se recibe, actualizar datos en el Sisbén y conservar comprobantes. El aumento anunciado no puede incorporarse aún al presupuesto familiar.

La gasolina también puede subir aunque el dólar siga bajo. Su precio depende además del petróleo y del fondo con el que el Estado amortigua alzas, que hoy tiene un faltante cercano a $14 billones.

La firma calcula que un aumento de $500 por galón cada mes desde agosto ayudaría a cerrar ese hueco. Para un automóvil que consume 25 galones, eso implica $12.500 más al mes.

Arbeláez advirtió que “el transporte público y de carga trasladan los mayores costos de combustible con un rezago típico de uno a tres meses a las tarifas y a los fletes”.

El calendario inmediato deja cinco fechas clave: el 7 de agosto será la posesión y el decreto de congelamiento, en una jornada festiva en la que no atenderán bancos ni la Dian; el 12 de agosto vence la primera declaración de renta para cédulas terminadas en 01 y 02; el 15 de septiembre el Congreso aprobará el monto del presupuesto de 2027; en septiembre el nuevo Gobierno presentará su propia reforma tributaria; y el 20 de octubre, si el Congreso no aprueba el presupuesto, entrará en vigor el elaborado por la administración saliente.

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