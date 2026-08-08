Disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez fueron señaladas por el Ejército como responsables del atentado contra peaje Mondomo

El peaje Mondomo quedó gravemente afectado tras la explosión registrada durante la madrugada de este 8 de agosto en Santander de Quilichao, Cauca - crédito ANI

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Las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, disidencias de Iván Mordisco, fueron señaladas por el Ejército Nacional como responsables del atentado con explosivos contra el nuevo peaje Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca. El ataque ocurrió durante la madrugada de este sábado 8 de agosto y dejó dos vigilantes con heridas leves.

La explosión se registró hacia las 2:00 a. m. en el kilómetro 60 de la doble calzada que comunica a Popayán con Santander de Quilichao, en inmediaciones de la vereda Cachimbal. En ese punto se encontraba en construcción la nueva estación de peaje, a cargo de la concesión Nuevo Cauca S. A. S., una obra que estaba próxima a entrar en operación.

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Un hombre llegó hasta el lugar en una camioneta blanca, abandonó el vehículo y posteriormente escapó en una motocicleta en la que lo esperaba otra persona. Minutos después se produjo la detonación que destruyó buena parte de la infraestructura.

La camioneta utilizada en el ataque habría sido robada el pasado 22 de diciembre en Cali y pertenecería a una empresa aseguradora, según la información conocida por las autoridades.

Este elemento hace parte de las primeras pistas que son analizadas para establecer cómo fue planeado el atentado y quiénes participaron directamente en su ejecución.

El Ejército confirmó que las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez fueron señaladas como responsables del atentado y anunció operativos de verificación en la vía Panamericana - crédito Tercera División Ejército Nacional

La explosión ocasionó daños en la estructura del peaje y dejó escombros y materiales sobre el sector intervenido. Los dos vigilantes que se encontraban en la zona resultaron lesionados de manera leve, sin que se reportaran víctimas mortales.

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Ejército atribuyó el ataque a Dagoberto Ramos y Jaime Martínez

Tras el atentado, la Tercera División del Ejército Nacional desplegó tropas para realizar verificaciones de seguridad y descartar la presencia de nuevos artefactos explosivos en la vía Panamericana.

Las operaciones fueron adelantadas por unidades del Grupo Liviano de Caballería N.° 8 de la Brigada 29, en coordinación con la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las autoridades concentraron parte de las revisiones en la vereda Mandivá, también en jurisdicción de Santander de Quilichao.

En su pronunciamiento, el Ejército señaló a las estructuras residuales Dagoberto Ramos y Jaime Martínez como responsables de la acción terrorista. Ambas estructuras son señaladas como disidencias vinculadas a Iván Mordisco y tienen presencia en diferentes zonas del suroccidente del país.

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La fuerza pública indicó que las operaciones ofensivas continuaban dirigidas contra el accionar de estos grupos y que se mantenían las labores de inspección para garantizar la seguridad de los usuarios de la Panamericana.

El atentado no sería el primer incidente de seguridad relacionado con la construcción del peaje. Según información publicada por El País de Cali, meses atrás habitantes de la zona habían alertado sobre la presencia de explosivos en el mismo proyecto. En esa oportunidad, los elementos fueron ubicados y desactivados por la fuerza pública.

Elsa Noguera rechazó el atentado

Elsa Noguera rechazó el atentado contra el proyecto vial Popayán-Santander de Quilichao y aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar la continuidad de las obras y recuperar la seguridad en la zona - crédito Elsa Noguera

La nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera, también se pronunció sobre el ataque y rechazó el atentado contra la infraestructura del proyecto Popayán-Santander de Quilichao.

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La funcionaria aseguró que desde el primer día del Gobierno se debe dejar claro que Colombia no permitirá que los grupos armados frenen las obras que conectan a las regiones y generan desarrollo. En ese sentido, sostuvo que el país no se va a “arrodillar ante la violencia”.

Noguera retomó además el mensaje entregado el viernes por el presidente Abelardo de la Espriella sobre el inicio de una etapa de recuperación del orden y afirmó que el Gobierno trabajará para recuperar la seguridad, el control territorial y la tranquilidad de los ciudadanos.

La ministra señaló que el Ministerio de Transporte trabajará de manera coordinada con las autoridades y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para restablecer la movilidad y garantizar que el proyecto continúe.

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CCI Occidente pidió presencia permanente del Ejército

Ante la gravedad del ataque, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Occidente rechazó el atentado contra la obra y pidió al Gobierno nacional adoptar medidas de seguridad permanentes en el corredor.

El gremio manifestó su solidaridad con Nuevo Cauca S. A. S. y con los trabajadores que participan en la construcción del proyecto. La organización sostuvo que este tipo de acciones no solamente afectan una obra de infraestructura, sino que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y alteran la tranquilidad de las comunidades cercanas.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Occidente pidió una presencia militar permanente para proteger las obras, a los trabajadores y a las comunidades del corredor - crédito CCI

La CCI Occidente también destacó la importancia del proyecto para la conectividad y el desarrollo económico y social del Cauca y del suroccidente colombiano.

Por esa razón, pidió al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa la toma inmediata del corredor por parte del Ejército Nacional y reclamó una presencia militar permanente en la zona mientras continúen las obras.

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El gremio consideró que esta medida es necesaria para proteger a los trabajadores, resguardar la infraestructura y recuperar la confianza de las comunidades. La CCI Occidente insistió en que la seguridad del corredor debe ser una prioridad mientras avanza la construcción de la estación.