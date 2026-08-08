Expresidente Iván Duque criticó la administración de Gustavo Petro tras la posesión de Abelardo de la Espriella: " Se fue en rechazo del pueblo colombiano"

Los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia

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El expresidente Iván Duque arremetió contra la gestión del también expresidente Gustavo Petro tras el acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, realizado el 7 de agosto de 2026 en Cali, y sostuvo que el exmandatario saliente actuó con una lógica de confrontación: “Es que ese es el estilo de él. El estilo de él es destruir. Eres una persona que ha dedicado su vida a la destrucción”.

Duque afirmó que, durante su propio gobierno, optó por aceptar los resultados electorales y contrastó esa postura con la actitud que atribuyó a Petro: “A mí me correspondió como presidente, primero, respetar el resultado electoral, cosa que él tampoco hizo”.

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En su crítica, el exmandatario aseguró que Petro reaccionó contra instituciones electorales tras unos comicios y dijo que cuestionó el sistema que lo llevó al poder: “Salió a atacar a la Registraduría, al Consejo Electoral. Salió a cuestionar la democracia que lo eligió”.

Duque afirmó que, durante su propio gobierno, optó por aceptar los resultados electorales y contrastó esa postura con la actitud que atribuyó a Petro - crédito Jimenez/Reuters

Duque también reprochó gestos y decisiones del expresidente frente a De la Espriella durante la transición, al afirmar que no hubo recepción formal tras la victoria del entonces presidente electo: “No recibió al presidente de la Espriella en la Casa de paz después de ganar”.

En el mismo pronunciamiento, agregó que Petro habría bloqueado actos de reconocimiento protocolario: “No le permitió al presidente De la Espriella recibir las condecoraciones que le corresponden como garante y protector de esas mismas órdenes cuando se entregan en el mundo”.

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Duque sostuvo que el cierre de ese periodo impidió una transición ordenada y vinculó esa conducta con lo ocurrido el día de la posesión en Cali: “Y fuera de eso, hizo todo lo posible por evitar que hubiera un empalme serio. Entonces, ¿cuál es el precio de todo eso? Lo que vimos hoy. Gustavo Petro se fue en la soledad del rechazo del pueblo colombiano”.

Gustavo Petro, ezpresidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Gustavo Petro oficialmente dejó de ser el presidente de Colombia

Gustavo Petro Urrego culminó oficialmente el viernes 7 de agosto de 2026, cuando el presidente salió de la Casa de Nariño en Bogotá acompañado de su familia y su equipo de gobierno. El acto, realizado en la Plazoleta de Armas, marcó el cierre de un ciclo político para el país.

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Durante la ceremonia, Gustavo Petro pronunció un discurso en el que defendió la legitimidad de su salida y desmintió las versiones sobre una posible extensión de su mandato. El exmandatario enfatizó: “El mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega”, aludiendo a los votantes que lo llevaron al poder. Esta declaración buscó despejar cualquier duda sobre su intención de permanecer ilegalmente en el cargo.

En respuesta a la pregunta sobre el desenlace del gobierno de Petro, dejó la residencia presidencial tras un homenaje militar y la compañía de sus familiares. Cerró su ciclo con un mensaje de agradecimiento y reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables de Colombia.

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El presidente tuvo al batallón Guardia Presidencial como calle de honor para su salida de la Casa de Nariño - crédito Presidencia de Colombia

Antes de abandonar el palacio presidencial, Petro recordó que algunos sectores de la oposición lo acusaron de querer perpetuarse en el poder e incluso de planear el cierre del Congreso de la República. Negó ambas acusaciones y afirmó que su gestión respetó los límites constitucionales y la institucionalidad. “Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso”.

El exmandatario hizo un balance breve de su gestión, defendiendo que sus políticas buscaron el bienestar del pueblo. Resaltó que todo lo realizado durante su mandato fue “en función de la nación”, y expresó su deseo de ser recordado por su lucha por la libertad y la vida del país.

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Petro agradeció públicamente a quienes lo acompañaron durante su presidencia, en especial a los soldados encargados de su seguridad. Cerró su discurso con un mensaje emotivo: “Así que viva Colombia libre”.