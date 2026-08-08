Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Expresidente Iván Duque criticó la administración de Gustavo Petro tras la posesión de Abelardo de la Espriella: " Se fue en rechazo del pueblo colombiano"

Duque también reprochó gestos y decisiones del expresidente frente a De la Espriella durante la transición, al afirmar que no hubo recepción formal tras la victoria del entonces presidente electo

Los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia
Los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro - crédito Colprensa/Presidencia
Guardar

El expresidente Iván Duque arremetió contra la gestión del también expresidente Gustavo Petro tras el acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, realizado el 7 de agosto de 2026 en Cali, y sostuvo que el exmandatario saliente actuó con una lógica de confrontación: “Es que ese es el estilo de él. El estilo de él es destruir. Eres una persona que ha dedicado su vida a la destrucción”.

Duque afirmó que, durante su propio gobierno, optó por aceptar los resultados electorales y contrastó esa postura con la actitud que atribuyó a Petro: “A mí me correspondió como presidente, primero, respetar el resultado electoral, cosa que él tampoco hizo”.

PUBLICIDAD

En su crítica, el exmandatario aseguró que Petro reaccionó contra instituciones electorales tras unos comicios y dijo que cuestionó el sistema que lo llevó al poder: “Salió a atacar a la Registraduría, al Consejo Electoral. Salió a cuestionar la democracia que lo eligió”.

Duque afirmó que, durante su propio gobierno, optó por aceptar los resultados electorales y contrastó esa postura con la actitud que atribuyó a Petro - crédito Jimenez/Reuters
Duque afirmó que, durante su propio gobierno, optó por aceptar los resultados electorales y contrastó esa postura con la actitud que atribuyó a Petro - crédito Jimenez/Reuters

Duque también reprochó gestos y decisiones del expresidente frente a De la Espriella durante la transición, al afirmar que no hubo recepción formal tras la victoria del entonces presidente electo: “No recibió al presidente de la Espriella en la Casa de paz después de ganar”.

En el mismo pronunciamiento, agregó que Petro habría bloqueado actos de reconocimiento protocolario: “No le permitió al presidente De la Espriella recibir las condecoraciones que le corresponden como garante y protector de esas mismas órdenes cuando se entregan en el mundo”.

PUBLICIDAD

Duque sostuvo que el cierre de ese periodo impidió una transición ordenada y vinculó esa conducta con lo ocurrido el día de la posesión en Cali: “Y fuera de eso, hizo todo lo posible por evitar que hubiera un empalme serio. Entonces, ¿cuál es el precio de todo eso? Lo que vimos hoy. Gustavo Petro se fue en la soledad del rechazo del pueblo colombiano”.

Gustavo Petro, ezpresidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
Gustavo Petro, ezpresidente de Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

Gustavo Petro oficialmente dejó de ser el presidente de Colombia

Gustavo Petro Urrego culminó oficialmente el viernes 7 de agosto de 2026, cuando el presidente salió de la Casa de Nariño en Bogotá acompañado de su familia y su equipo de gobierno. El acto, realizado en la Plazoleta de Armas, marcó el cierre de un ciclo político para el país.

Durante la ceremonia, Gustavo Petro pronunció un discurso en el que defendió la legitimidad de su salida y desmintió las versiones sobre una posible extensión de su mandato. El exmandatario enfatizó: “El mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega”, aludiendo a los votantes que lo llevaron al poder. Esta declaración buscó despejar cualquier duda sobre su intención de permanecer ilegalmente en el cargo.

En respuesta a la pregunta sobre el desenlace del gobierno de Petro, dejó la residencia presidencial tras un homenaje militar y la compañía de sus familiares. Cerró su ciclo con un mensaje de agradecimiento y reafirmó su compromiso con los sectores más vulnerables de Colombia.

El presidente tuvo al batallón Guardia Presidencial como calle de honor para su salida de la Casa de Nariño - crédito Presidencia de Colombia

Antes de abandonar el palacio presidencial, Petro recordó que algunos sectores de la oposición lo acusaron de querer perpetuarse en el poder e incluso de planear el cierre del Congreso de la República. Negó ambas acusaciones y afirmó que su gestión respetó los límites constitucionales y la institucionalidad. “Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso”.

El exmandatario hizo un balance breve de su gestión, defendiendo que sus políticas buscaron el bienestar del pueblo. Resaltó que todo lo realizado durante su mandato fue “en función de la nación”, y expresó su deseo de ser recordado por su lucha por la libertad y la vida del país.

Petro agradeció públicamente a quienes lo acompañaron durante su presidencia, en especial a los soldados encargados de su seguridad. Cerró su discurso con un mensaje emotivo: “Así que viva Colombia libre”.

Temas Relacionados

Iván DuqueGustavo PetroExpresidentesAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay