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Carro de hamburguesas fue usado en un atentado con explosivos que malfuncionó en el Guaviare: otro artefacto fue controlado por las autoridades

El gobernador rechazó los hechos y señaló que la Policía, el Ejército y la Armada mantienen un despliegue en el departamento para garantizar la seguridad de la población

Gobernador reporta hallazgo de explosivos frente a Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare - crédito redes sociales
Gobernador reporta hallazgo de explosivos frente a Base de Antinarcóticos en San José del Guaviare - crédito redes sociales
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La Policía Nacional confirmó que el viernes 7 de agosto se registraron dos episodios con artefactos explosivos en el departamento del Guaviare y que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. El primer caso ocurrió en Calamar, donde “se registró la detonación de un artefacto explosivo cercano al Batallón de Selva N° 24 del Ejército Nacional. Sin afectación al personal civil, uniformado o daños materiales”.

En San José del Guaviare, hacia las 7:00 p. m., fue abandonado “un carrito de hamburguesas con dos artefactos explosivos frente a la Base de Antinarcóticos” y la Policía precisó que el hallazgo fue “sobre la calle 10 del municipio”, donde encontraron “un artefacto explosivo” en cercanías de la Base de Antinarcóticos.

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Yeison Rojas, gobernador de Guaviare indicó que “uno de los artefactos detonó debido a una falla en su instalación”, mientras que el segundo “fue destruido de manera controlada por unidades antiexplosivos de la Policía Nacional”. No se reportaron heridos.

La Policía Nacional confirmó que el viernes 7 de agosto se registraron dos episodios con artefactos explosivos en el departamento del Guaviare y que no hubo personas lesionadas ni daños materiales - crédito Policía de Guaviare
La Policía Nacional confirmó que el viernes 7 de agosto se registraron dos episodios con artefactos explosivos en el departamento del Guaviare y que no hubo personas lesionadas ni daños materiales - crédito Policía de Guaviare

Tras la alerta en San José del Guaviare, “se activaron los protocolos correspondientes” y unidades de antiexplosivos “lograron la desactivación controlada” del artefacto hallado. Sobre el episodio en Calamar, el gobernador informó que “hacia la misma hora, en el municipio de Calamar se escuchó una fuerte explosión”, mientras que la Policía ubicó el evento alrededor de las 18:40 cerca del Batallón de Selva N° 24.

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Las autoridades realizan verificaciones “con apoyo de drones” para “establecer el lugar exacto y las circunstancias de lo ocurrido”. La Policía afirmó que mantiene “acciones de prevención, vigilancia y control, en coordinación con las demás autoridades, con el propósito de preservar la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Departamento”.

Rojas rechazó los hechos y señaló que la Policía, el Ejército y la Armada mantienen un despliegue en el departamento para garantizar la seguridad de la población. La institución invitó a la comunidad a entregar información para el esclarecimiento y a reportar “cualquier situación sospechosa” a la Línea 123 o al celular 320 306 4831, “garantizando absoluta reserva”.

Cilindro bomba en vía de Antioquia

Minutos antes de las 5:00 del viernes 7 de agosto pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades en Antioquia - crédito Ituango Antioquia IA / Facebook
Minutos antes de las 5:00 del viernes 7 de agosto pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades en Antioquia - crédito Ituango Antioquia IA / Facebook

El hallazgo de un cilindro sospechoso con explosivos en la carretera que conecta Ituango y Medellín desencadenó una operación de emergencia en el norte de Antioquia, donde cientos de viajeros resultaron afectados por la suspensión total del tránsito en este corredor clave.

La alerta se produjo después de que residentes de la vereda Villa Linda advirtieran sobre la presencia del objeto poco después de las 5:00 a. m. Miembros del Ejército y la Policía Nacional acudieron al lugar y encontraron un cilindro de gas propano de cuarenta libras, pintado con los colores de la bandera nacional.

La circulación de vehículos particulares y de transporte público se detuvo por completo, según informaron las autoridades regionales. Las empresas de transporte intermunicipal debieron suspender sus rutas, mientras que la población fue instada a regresar al área urbana.

créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+
créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+

Equipos militares especializados de la Cuarta Brigada acordonaron el tramo de la vía y activaron protocolos estrictos de inspección y seguridad. El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, detalló que “el personal militar, al percatarse de la situación, acordonó el área, la aseguró y apenas amaneció iniciaron las labores, primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos”.

Según la información oficial, la prioridad de la intervención fue garantizar la seguridad de los habitantes y viajeros y descartar la presencia de otros posibles explosivos en el área. Las labores incluyeron la inspección de terrenos cercanos y la búsqueda de elementos adicionales que pudieran significar un riesgo.

En casos como este, las autoridades suelen mantener la suspensión del tránsito hasta que los equipos especializados declaran la zona libre de amenazas para la comunidad.

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