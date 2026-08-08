Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Presidente de la Andi calificó como positiva la decisión de Abelardo de la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio

Bruce Mac Master afirmó que la propuesta de la nueva administración no afectará las finanzas del Estado

Presidente de la Andi calificó como positiva la decisión de Abelardo de la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio - crédito Reuters/Colprensa
Presidente de la Andi calificó como positiva la decisión de Abelardo de la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio - crédito Reuters/Colprensa
Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que sus primeras medidas económicas serán una reforma tributaria y un decreto para recortar gastos del Estado, con el objetivo de superar el déficit fiscal que atribuyó al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De la Espriella hizo los anuncios en su primer discurso como presidente de los colombianos, desde el cantón militar Pichincha, Cali, Valle del Cauca, en una intervención que duró más de una hora.

En materia tributaria, adelantó una reestructuración del sistema para reducirlo: “Mi gobierno presentará una reacomodación estructural del sistema tributario para simplificarlo”.

Abelardo de la Espriella anunció reforma tributaria para simplificar el funcionamiento del Estado - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella anunció reforma tributaria para simplificar el funcionamiento del Estado - crédito Luisa González/Reuters

El líder del movimiento político Defensores de la Patria confirmó la eliminación del impuesto del patrimonio, una de sus propuestas de campaña: “El impuesto del patrimonio será eliminado. Debemos de dejar de castigar a los que generan empleo”.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el abogado sostuvo que su administración buscará impulsar el crecimiento y el vínculo con el sector privado: “Necesitamos volver a crecer, exportar y generar riqueza”.

En el mismo paquete económico, De la Espriella planteó una política de austeridad estatal: “Antes de emprender las grandes reformas económicas tendremos que poner la casa en orden. La austeridad no recaerá sobre los que más necesitan”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), respaldó la propuesta del nuevo mandatario de eliminar el impuesto al patrimonio por vía de una reforma tributaria y advirtió que ese gravamen ha afectado la inversión.

PUBLICIDAD

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Bruce Mac Master afirmó que la propuesta de la nueva administración no afectará las finanzas del Estado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El impuesto al patrimonio ha significado un golpe grande contra la inversión en Colombia. Hemos tenido una cantidad de capitales colombianos que no han vuelto a invertir en Colombia y casos de personas y entidades que cambiaron sus domicilios tributarios”, afirmó en una entrevista con Blu Radio.

Mac Master sostuvo que el debate fiscal no se define por sostener ese recaudo, sino por el manejo del gasto del Estado. En ese contexto, aseguró que la eliminación del impuesto no debería tener un impacto alto en las cuentas públicas.

En la conversación, el dirigente gremial marcó una diferencia entre el diseño tributario y la ejecución presupuestal. “Eliminar un impuesto no lleva inmediatamente o no trae como consecuencia inmediata que el gasto o un gasto en particular se reduzca (...) Un gobierno que piense solamente en recaudar para poder gastar va a querer tomar decisiones que al final no tienen en cuenta las implicaciones sobre el resto de la economía”, dijo.

El presidente de la Andi también cuestionó el desempeño reciente del crecimiento y lo conectó con la discusión sobre sostenibilidad fiscal. Recordó que la economía creció 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, y planteó que esos niveles no alcanzan para corregir los desequilibrios.

“A esas tasas, Colombia no logra realmente salir de la crisis fiscal que tenemos ni generar condiciones para avanzar. Lo que sí es evidente es que Colombia tiene que volver a pensar y entender que, sin un crecimiento económico robusto, grande, el país no puede salir adelante”.

El mensaje de Bruce Mac Master a Abelardo de la Espriella

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión - crédito @ANDI_Colombia/X
Mac Master subrayó que los empresarios no están pidiendo tratamientos excepcionales - crédito @ANDI_Colombia/X

Conforme a lo expuesto por Bruce Mac Master, una de las expectativas centrales del empresariado es que el presidente entrante ratifique en el Congreso de la República los mensajes que ya había anticipado en un encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Entre esos puntos, el dirigente mencionó la salud fiscal, el respeto por la propiedad privada, el libre mercado, el cumplimiento de las reglas y un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.

Ese será, en términos prácticos, el primer mensaje económico de Abelardo de la Espriella ante una audiencia compuesta por los principales actores del aparato productivo. El evento funcionará como una instancia para medir el tono de la relación que buscará construir el nuevo Gobierno con el sector empresarial.

Mac Master subrayó que los empresarios no están pidiendo tratamientos excepcionales. “Nosotros no pedimos realmente una protección especial ni pedimos que haya prebendas. Nosotros entendemos que tenemos una función en la economía y queremos poder tener la oportunidad de cumplir ese papel”, afirmó en el mismo diálogo.

El líder gremial agregó que las compañías cumplen una función estructural en la economía porque generan empleo, producen bienes y servicios y aportan una parte importante de los recursos que recibe el Estado colombiano por la vía de los impuestos.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaImpuesto al patrimonioReforma tributariaPresidente de la AndiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay