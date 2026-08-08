Presidente de la Andi calificó como positiva la decisión de Abelardo de la Espriella de eliminar el impuesto al patrimonio - crédito Reuters/Colprensa

Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que sus primeras medidas económicas serán una reforma tributaria y un decreto para recortar gastos del Estado, con el objetivo de superar el déficit fiscal que atribuyó al gobierno del expresidente Gustavo Petro.

De la Espriella hizo los anuncios en su primer discurso como presidente de los colombianos, desde el cantón militar Pichincha, Cali, Valle del Cauca, en una intervención que duró más de una hora.

En materia tributaria, adelantó una reestructuración del sistema para reducirlo: “Mi gobierno presentará una reacomodación estructural del sistema tributario para simplificarlo”.

Abelardo de la Espriella anunció reforma tributaria para simplificar el funcionamiento del Estado - crédito Luisa González/Reuters

El líder del movimiento político Defensores de la Patria confirmó la eliminación del impuesto del patrimonio, una de sus propuestas de campaña: “El impuesto del patrimonio será eliminado. Debemos de dejar de castigar a los que generan empleo”.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el abogado sostuvo que su administración buscará impulsar el crecimiento y el vínculo con el sector privado: “Necesitamos volver a crecer, exportar y generar riqueza”.

En el mismo paquete económico, De la Espriella planteó una política de austeridad estatal: “Antes de emprender las grandes reformas económicas tendremos que poner la casa en orden. La austeridad no recaerá sobre los que más necesitan”.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), respaldó la propuesta del nuevo mandatario de eliminar el impuesto al patrimonio por vía de una reforma tributaria y advirtió que ese gravamen ha afectado la inversión.

PUBLICIDAD

Bruce Mac Master afirmó que la propuesta de la nueva administración no afectará las finanzas del Estado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El impuesto al patrimonio ha significado un golpe grande contra la inversión en Colombia. Hemos tenido una cantidad de capitales colombianos que no han vuelto a invertir en Colombia y casos de personas y entidades que cambiaron sus domicilios tributarios”, afirmó en una entrevista con Blu Radio.

Mac Master sostuvo que el debate fiscal no se define por sostener ese recaudo, sino por el manejo del gasto del Estado. En ese contexto, aseguró que la eliminación del impuesto no debería tener un impacto alto en las cuentas públicas.

En la conversación, el dirigente gremial marcó una diferencia entre el diseño tributario y la ejecución presupuestal. “Eliminar un impuesto no lleva inmediatamente o no trae como consecuencia inmediata que el gasto o un gasto en particular se reduzca (...) Un gobierno que piense solamente en recaudar para poder gastar va a querer tomar decisiones que al final no tienen en cuenta las implicaciones sobre el resto de la economía”, dijo.

PUBLICIDAD

El presidente de la Andi también cuestionó el desempeño reciente del crecimiento y lo conectó con la discusión sobre sostenibilidad fiscal. Recordó que la economía creció 1,7% en 2024 y 2,6% en 2025, y planteó que esos niveles no alcanzan para corregir los desequilibrios.

“A esas tasas, Colombia no logra realmente salir de la crisis fiscal que tenemos ni generar condiciones para avanzar. Lo que sí es evidente es que Colombia tiene que volver a pensar y entender que, sin un crecimiento económico robusto, grande, el país no puede salir adelante”.

El mensaje de Bruce Mac Master a Abelardo de la Espriella

Mac Master subrayó que los empresarios no están pidiendo tratamientos excepcionales - crédito @ANDI_Colombia/X

Conforme a lo expuesto por Bruce Mac Master, una de las expectativas centrales del empresariado es que el presidente entrante ratifique en el Congreso de la República los mensajes que ya había anticipado en un encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Entre esos puntos, el dirigente mencionó la salud fiscal, el respeto por la propiedad privada, el libre mercado, el cumplimiento de las reglas y un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.

PUBLICIDAD

Ese será, en términos prácticos, el primer mensaje económico de Abelardo de la Espriella ante una audiencia compuesta por los principales actores del aparato productivo. El evento funcionará como una instancia para medir el tono de la relación que buscará construir el nuevo Gobierno con el sector empresarial.

Mac Master subrayó que los empresarios no están pidiendo tratamientos excepcionales. “Nosotros no pedimos realmente una protección especial ni pedimos que haya prebendas. Nosotros entendemos que tenemos una función en la economía y queremos poder tener la oportunidad de cumplir ese papel”, afirmó en el mismo diálogo.

El líder gremial agregó que las compañías cumplen una función estructural en la economía porque generan empleo, producen bienes y servicios y aportan una parte importante de los recursos que recibe el Estado colombiano por la vía de los impuestos.

PUBLICIDAD