Así titularon los medios internacionales la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, reflejada en los principales medios internacionales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

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La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, celebrada el 7 de agosto de 2026 en Cali, generó una amplia cobertura internacional y titulares contundentes en los principales medios de Estados Unidos y Europa.

La atención global sobre el acto no solo destacó el perfil ideológico y los anuncios de política interna y exterior del mandatario, sino también el contexto regional y la presencia de delegaciones y líderes de alto nivel.

El medio británico subrayó el anuncio de un paquete millonario de ayuda estadounidense en seguridad y cooperación, interpretando la relación con Washington como una de las claves del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla BBC News

Así titularon los medios internacionales la posesión de Abelardo de la Espriella:

BBC: US offers $1bn to Colombia on new right-wing president’s first day of office (Estados Unidos ofrece 1.000 millones de dólares a Colombia en el primer día de mandato del nuevo presidente de derecha)

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ABC News: Colombia’s new president signals energy policy shift, backs oil and gas (El nuevo presidente de Colombia anuncia un giro en la política energética y respalda el petróleo y el gas)

La cadena estadounidense resaltó el cambio de rumbo en la política energética de Colombia, enfatizando que el nuevo presidente defendió públicamente el desarrollo del sector petrolero y gasífero como motor económico - crédito captura de pantalla ABC News

The Guardian: US promises $1bn in security aid to Colombia as new rightwing president pledges drugs crackdown (Estados Unidos promete 1.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente de derecha promete mano dura contra las drogas)

CBS News: U.S. pledges $1 billion in security assistance to Colombia as new president vows to “defeat narco-terrorism” (EE. UU. promete 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente promete “derrotar al narcoterrorismo”)

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La cobertura hizo foco en la promesa de mano dura contra el narcotráfico, destacando el respaldo financiero de Estados Unidos y el discurso de confrontación frente a las redes criminales - crédito The Guardian captura de pantalla

Fox News: Trump ally ‘El Tigre’ sworn in as Colombia’s new president amid continent’s rightward shift (Aliado de Trump, ‘El Tigre’, asume como nuevo presidente de Colombia en medio del giro a la derecha del continente)

Fox News enmarcó la investidura de De la Espriella en el contexto de un giro regional hacia gobiernos conservadores, subrayando la cercanía personal y política entre el presidente colombiano y Donald Trump - crédito captura de pantalla Fox News

DW Colombia has a new right-wing president (Colombia tiene un nuevo presidente de derecha)

Los Angeles Times: Colombia’s president takes office, vowing hard line against armed groups (El presidente de Colombia asume el cargo y promete mano dura contra los grupos armados)

France 24: US pledges $1 billion security aid to Colombia as Trump-endorsed president takes office (EE. UU. promete 1.000 millones en ayuda de seguridad a Colombia mientras asume presidente respaldado por Trump)

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La cadena alemana contextualizó el nuevo liderazgo de Colombia dentro del giro a la derecha en América Latina, analizando las posibles implicaciones para la política regional y la seguridad interna - crédito DW

Euronews: US intends to send $1 billion in aid to Colombia following de la Espriella’s inauguration (EE. UU. planea enviar 1.000 millones de dólares en ayuda a Colombia tras la investidura de De la Espriella)

The New York Times: Trump administration bolsters military partnership with Colombia as new president takes office (La administración Trump refuerza la alianza militar con Colombia mientras asume el nuevo presidente)

El periódico neoyorquino enfatizó el fortalecimiento de la alianza militar entre Colombia y Estados Unidos, señalando la relevancia geopolítica de la transición presidencial y las expectativas de cooperación bilateral - crédito captura de pantalla The New York Times

La ceremonia en Cali marcó un hito por ser la primera vez en la historia reciente en que la posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá. El evento, al que asistieron más de mil invitados nacionales e internacionales —incluyendo al rey Felipe VI de España, presidentes sudamericanos y altos funcionarios estadounidenses—, estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad con más de 11.000 agentes desplegados.

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En su discurso inaugural, Abelardo de la Espriella hizo énfasis en su compromiso de combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales, anunciando el fin de los diálogos de paz y la adhesión de Colombia al programa “Shield of the Americas”, una coalición regional contra el crimen organizado respaldada por Estados Unidos. El presidente subrayó la prioridad de restablecer la seguridad, buscar cooperación militar y fortalecer la relación bilateral con Washington, en un contexto de endurecimiento de la política exterior y ruptura con gobiernos de Cuba y Nicaragua.

El diario estadounidense abordó la posesión desde el ángulo de la seguridad, resaltando la promesa de De la Espriella de aplicar una política inflexible frente a los grupos armados ilegales que operan en el país- crédito captura de pantalla Los Angeles Times

La cobertura internacional remarcó no solo el giro ideológico del nuevo gobierno, sino también el peso de la figura de De la Espriella como aliado de Donald Trump y la percepción de un “giro a la derecha” en América Latina. Varios medios subrayaron el anuncio del apoyo estadounidense, que se traduce en un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para seguridad y lucha antidrogas, así como la promesa de acciones directas contra el narcoterrorismo.

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El traspaso de poder se produjo en medio de protestas en Cali, Bogotá y Barranquilla por parte de sectores afines a Gustavo Petro, quien no asistió a la ceremonia y calificó la jornada como un “adiós a la libertad”. Las manifestaciones y el despliegue militar reflejaron el clima de polarización y expectativa ante la nueva administración.

France 24 puso el foco en el respaldo diplomático y financiero de Estados Unidos, interpretando la alianza como un pilar fundamental de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno colombiano - crédito France 24 captura de pantalla

La inauguración de De la Espriella proyecta a Colombia como un nuevo epicentro del debate regional sobre seguridad, cooperación internacional y rumbo político, mientras la imagen del país y la figura del presidente ocupan titulares en los medios más influyentes del mundo.