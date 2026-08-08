Así titularon los medios internacionales la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, celebrada el 7 de agosto de 2026 en Cali, generó una amplia cobertura internacional y titulares contundentes en los principales medios de Estados Unidos y Europa.
La atención global sobre el acto no solo destacó el perfil ideológico y los anuncios de política interna y exterior del mandatario, sino también el contexto regional y la presencia de delegaciones y líderes de alto nivel.
Así titularon los medios internacionales la posesión de Abelardo de la Espriella:
BBC: US offers $1bn to Colombia on new right-wing president’s first day of office (Estados Unidos ofrece 1.000 millones de dólares a Colombia en el primer día de mandato del nuevo presidente de derecha)
PUBLICIDAD
ABC News: Colombia’s new president signals energy policy shift, backs oil and gas (El nuevo presidente de Colombia anuncia un giro en la política energética y respalda el petróleo y el gas)
The Guardian: US promises $1bn in security aid to Colombia as new rightwing president pledges drugs crackdown (Estados Unidos promete 1.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente de derecha promete mano dura contra las drogas)
CBS News: U.S. pledges $1 billion in security assistance to Colombia as new president vows to “defeat narco-terrorism” (EE. UU. promete 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Colombia mientras el nuevo presidente promete “derrotar al narcoterrorismo”)
PUBLICIDAD
Fox News: Trump ally ‘El Tigre’ sworn in as Colombia’s new president amid continent’s rightward shift (Aliado de Trump, ‘El Tigre’, asume como nuevo presidente de Colombia en medio del giro a la derecha del continente)
DW Colombia has a new right-wing president (Colombia tiene un nuevo presidente de derecha)
Los Angeles Times: Colombia’s president takes office, vowing hard line against armed groups (El presidente de Colombia asume el cargo y promete mano dura contra los grupos armados)
France 24: US pledges $1 billion security aid to Colombia as Trump-endorsed president takes office (EE. UU. promete 1.000 millones en ayuda de seguridad a Colombia mientras asume presidente respaldado por Trump)
PUBLICIDAD
Euronews: US intends to send $1 billion in aid to Colombia following de la Espriella’s inauguration (EE. UU. planea enviar 1.000 millones de dólares en ayuda a Colombia tras la investidura de De la Espriella)
The New York Times: Trump administration bolsters military partnership with Colombia as new president takes office (La administración Trump refuerza la alianza militar con Colombia mientras asume el nuevo presidente)
La ceremonia en Cali marcó un hito por ser la primera vez en la historia reciente en que la posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá. El evento, al que asistieron más de mil invitados nacionales e internacionales —incluyendo al rey Felipe VI de España, presidentes sudamericanos y altos funcionarios estadounidenses—, estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad con más de 11.000 agentes desplegados.
PUBLICIDAD
En su discurso inaugural, Abelardo de la Espriella hizo énfasis en su compromiso de combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales, anunciando el fin de los diálogos de paz y la adhesión de Colombia al programa “Shield of the Americas”, una coalición regional contra el crimen organizado respaldada por Estados Unidos. El presidente subrayó la prioridad de restablecer la seguridad, buscar cooperación militar y fortalecer la relación bilateral con Washington, en un contexto de endurecimiento de la política exterior y ruptura con gobiernos de Cuba y Nicaragua.
La cobertura internacional remarcó no solo el giro ideológico del nuevo gobierno, sino también el peso de la figura de De la Espriella como aliado de Donald Trump y la percepción de un “giro a la derecha” en América Latina. Varios medios subrayaron el anuncio del apoyo estadounidense, que se traduce en un paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares para seguridad y lucha antidrogas, así como la promesa de acciones directas contra el narcoterrorismo.
PUBLICIDAD
El traspaso de poder se produjo en medio de protestas en Cali, Bogotá y Barranquilla por parte de sectores afines a Gustavo Petro, quien no asistió a la ceremonia y calificó la jornada como un “adiós a la libertad”. Las manifestaciones y el despliegue militar reflejaron el clima de polarización y expectativa ante la nueva administración.
La inauguración de De la Espriella proyecta a Colombia como un nuevo epicentro del debate regional sobre seguridad, cooperación internacional y rumbo político, mientras la imagen del país y la figura del presidente ocupan titulares en los medios más influyentes del mundo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD