Presidente De la Espriella condenó muerte de subintendente de la Policía en Cesar y atentado a peaje en Cauca: “No habrá impunidad”

Abelardo De la Espriella condenó el atentado con explosivos contra el peaje de Mondomo en la vía Panamericana, en Santander de Quilichao, Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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El presidente Abelardo De la Espriella condenó el sábado 8 de agosto el atentado con explosivos contra una caseta de peaje en construcción en la vía Panamericana, en jurisdicción de Santander de Quilichao, departamento del Cauca, y advirtió que “no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad” para los responsables.

El hecho, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), obligó al cierre total de ambas calzadas mientras avanzan inspecciones técnicas, operativas y de seguridad.

De acuerdo con el reporte preliminar de la ANI, la explosión ocurrió a la 1:48 a. m. del sábado, y afectó una caseta que estaba en fase final de construcción. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar a los responsables.

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En mensajes publicados en redes sociales, el jefe de Estado afirmó: “Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana. Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”. También señaló que el Estado actuará “con toda su capacidad para recuperar el control del territorio” y que “Colombia no se arrodillará ante el terrorismo”.

De la Espriella afirmó que atacar la infraestructura del país afecta el progreso, la movilidad y la tranquilidad en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ANI indicó que trabaja con el concesionario y las autoridades para evaluar los daños y avanzar en el restablecimiento seguro de la movilidad en el corredor del proyecto Popayán–Santander de Quilichao, que la entidad considera estratégico para la movilidad del Cauca y la conexión entre Popayán y el Valle del Cauca por la vía Panamericana.

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Minutos más tarde, en otra publicación, el presidente De la Espriella se refirió a la muerte del intendente de la Policía Nacional en el departamento del Cesar tras un atentado con explosivos en San Roque.

Abelardo de la Espriella también se refirió al atentado en San Roque, Cesar, y dijo que el asesinato del subintendente Rodelo Canchila no quedará impune - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Lamento profundamente el asesinato del subintendente Rodelo Canchila, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, defendiendo a los colombianos”, escribió, y agregó: “Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Honor a su memoria”.

Un ataque con drones golpeó la subestación de Policía de San Roque y dejó un uniformado muerto

La víctima del ataque fue identificada como el subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien murió cerca de la medianoche del 7 de agosto - crédito @lavozdelgeneral/X

Un ataque con drones contra la subestación de Policía de San Roque, en zona rural de Curumaní (Cesar), dejó un uniformado muerto, otro herido y daños en las instalaciones durante la madrugada del sábado 8 de agosto, según la Gobernación del Cesar. Las autoridades informaron que se usaron dos artefactos explosivos.

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La víctima fue identificada como el subintendente Algemiro Rodelo Canchila, quien murió en el atentado registrado cerca de la medianoche del viernes 7 de agosto.

Tras el ataque, unidades del Ejército y la Policía Nacional desplegaron operaciones para ubicar a los responsables. Las acciones son coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental.

La gobernadora Elvia Milena Sanjuán pidió al nuevo ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora López fortalecer la seguridad en el departamento y solicitó avanzar en un proyecto antidrones que, de acuerdo con la administración departamental, ya fue radicado ante el Gobierno Nacional.

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El atentado ocurrió 12 horas después de que el Ejército y la Policía frustraron un ataque de presuntos miembros del ELN contra el Peaje La Floresta, en Pailitas (Cesar).

El atentado con explosivos destruyó un peaje en construcción en la vía Panamericana

Un atentado con explosivos destruyó un peaje en construcción en la vía Panamericana, en el sector de Cachimbal de Santander de Quilichao - crédito @elsanoguerabaq/X

Un atentado con explosivos en la vía Panamericana destruyó un peaje en construcción en el sector de Cachimbal, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), durante la madrugada de este martes. El ataque se registró contra el peaje de Mandivá, en el tramo que conecta a Cali con Popayán.

El paso por la carretera quedó restringido a un solo carril mientras las autoridades verifican la zona y descartan nuevas amenazas.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables usaron una camioneta blanca acondicionada con explosivos que fue abandonada en el lugar. El conductor huyó junto a otro hombre que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.

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El hecho dejó a dos personas con lesiones leves, quienes serían parte del personal de seguridad a cargo de la vigilancia de la obra. La estructura, que estaba en construcción, quedó gravemente afectada por la explosión.