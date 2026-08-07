Venezuela cerró su frontera para el paso de carros durante la posesión de De la Espriella: esto es lo que se sabe

Las autoridades de Venezuela restringen el paso de vehículos por los puentes con Colombia - crédito foto Migración Colombia

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Una situación inesperada se registró durante la mañana del viernes 7 de agosto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde las autoridades del vecino país restringieron el tránsito de vehículos por los puentes internacionales que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira.

La medida tomó por sorpresa a ciudadanos que se encontraban movilizándose entre ambos territorios y, de acuerdo con información preliminar conocida por medios locales, la restricción estaría siendo aplicada principalmente en el sentido Venezuela-Colombia a través del puente internacional Simón Bolívar, uno de los principales corredores fronterizos entre ambos países.

Mientras se mantiene esta limitación para los vehículos particulares, el paso peatonal continúa permitido en ambos sentidos.

Venezuela restringe el paso de carros hacia Colombia en el puente Simón Bolívar y toma por sorpresa a los viajeros - EFE

Sin embargo, la situación también ha generado dificultades para los ciudadanos colombianos y venezolanos que cruzaron la frontera en sus vehículos y necesitan regresar al territorio colombiano.

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Según testimonios de personas que se encontraban en el sector, algunos automotores pudieron ingresar al vecino país, pero posteriormente encontraron restricciones para realizar el trayecto de regreso y se encuentran inmovilizados en el lugar.

“El problema es para retornar a Colombia. Hay personas que ingresan a Venezuela en sus vehículos particulares, pero de vuelta se restringe el paso. Nos dicen que es por el día sin carro que hay en Cúcuta”, explicó una de las personas que transitó por la zona y entregó su testimonio sobre la situación a La Opinión.

Sin embargo, esta explicación todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas; hasta el momento no existe una comunicación ni declaraciones en las que se establezca de manera precisa cuáles son las razones de la restricción ni cuánto tiempo permanecerá vigente.

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El puente Simón Bolívar amanece con lío en la frontera: dejan pasar a pie, pero frenan a los particulares - crédito AP

El cierre parcial ocurre en una jornada particular para Cúcuta y su área metropolitana, pues este viernes se desarrolla el denominado día sin carro y sin moto, una medida que restringe la circulación de determinados vehículos en la ciudad con el propósito de promover otras formas de movilidad y reducir el impacto ambiental.

Pero hay personas que en las redes sociales están comentando que también podría tratarse por la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali, una jornada que se realizará en la tarde del viernes 7 agosto y las diferencias políticas.

No obstante, la coincidencia entre ambas situaciones no permite establecer, por ahora, que exista una relación directa con la decisión adoptada en territorio venezolano. La versión sobre una eventual conexión permanece sin confirmación oficial.

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¿Cuándo y cómo será la posesión de Abelardo de la Espriella?

La ceremonia está programada para el viernes 7 de agosto de 2026 y durante el acto, el mandatario electo deberá realizar el juramento correspondiente y recibirá oficialmente la investidura como nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Toma de posesión de Abelardo De La Espriella: fecha, hora, lugar y cómo seguir la ceremonia - crédito Colprensa

Por primera vez en más de un siglo, el acto se llevará a cabo fuera de Bogotá y tendrá como escenario la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, que durante esta jornada concentrará la atención política nacional y recibirá a diferentes delegaciones internacionales, autoridades, invitados especiales y ciudadanos que acompañarán el inicio del nuevo Gobierno.

De acuerdo con la programación prevista, la posesión comenzará aproximadamente a las 3:00 p. m., hora colombiana, y se desarrollará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

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Los colombianos que no puedan asistir presencialmente podrán seguir la ceremonia a través de los canales oficiales de la Presidencia de la República y del Congreso. También se prevé una cobertura especial de los principales medios de comunicación y de la televisión pública.

Una posesión con invitados internacionales

La ceremonia contará con una importante presencia de representantes extranjeros. Entre los invitados se encuentran el rey Felipe VI de España, Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; José Raúl Mulino, de Panamá; José Antonio Kast, de Chile; Nasry Asfura, de Honduras, y Luis Abinader, de República Dominicana.

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Posesión de Abelardo de la Espriella cuenta con varios invitados - crédito - @PresidenteKast @jrestrp OPRArgentina/ X

La jornada, además, estará marcada por algunas ausencias que han generado atención política. Entre ellas se encuentra la del presidente saliente, Gustavo Petro, así como la de los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.