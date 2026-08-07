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Reportan hallazgo de cilindro que estaría cargado con explosivos en carretera de Antioquia: en la vía Ituango-Medellín

Autoridades en la zona le confirmaron a Infobae Colombia que el Ejército lidera las acciones para reabrir el paso vehícular luego de que se reportó el elemento abandonado a un costado de la carretera la madrugada del viernes 7 de agosto, en la previa de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Las autoridades acordonaron el tramo de la vía y suspendieron el tránsito de vehículos por la zona - crédito Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook
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Un artefacto explosivo fue localizado en la carretera que conecta el municipio de Ituango con Medellín (capital del departamento de Antioquia), generando la suspensión total del tránsito de vehículos particulares y de transporte público en la zona.

Según confirmaron autoridades de la zona a Infobae Colombia, el artefacto corresponde a un cilindro de gas propano de 40 libras, pintado con los colores amarillo, azul y rojo, y fue hallado tras la alerta emitida por la comunidad local alrededor de las 5:00 a. m. en zona rural y jurisdicción de la vereda Villa Linda.

Por este motivo, desde el Ejército y la Policía Nacional se ordenó la suspensión de la ruta de transporte intermunicipal de la empresa Coonorte y el retorno de los ciudadanos al casco urbano.

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Como respuesta a esta novedad se activó un operativo en coordinación con la Base Militar Urbana de Ituango y despliegue del Ejército para verificar y ubicar el artefacto explosivo improvisado.

Asimismo, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez indicó que personal militar especializado en explosivos de la Cuarta Brigada acordonó el área y puso en marcha los procedimientos de inspección para determinar si el cilindro contenía material explosivo.

Minutos antes de las 5:00 del viernes 7 de agosto pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades en Antioquia - crédito Ituango Antioquia IA / Facebook
Minutos antes de las 5:00 del viernes 7 de agosto pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades en Antioquia - crédito Ituango Antioquia IA / Facebook

“El personal militar, al percatarse de la situación, acordonaron el área, la aseguraron, y apenas amaneció iniciaron las labores, primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos, además se debe verificar los alrededores, también para que no haya otros explosivos sembrados”, detalló el funcionario departamental.

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Dicho plan de defensa desplegado por las autoridades, además de proteger instalaciones cercanas, se sigue analizando con expertos en terreno para descartar la presencia de otros dispositivos.

Las primeras investigaciones señalan que la instalación del cilindro bomba podría estar relacionada con acciones de grupos armados ilegales.

Entre las hipótesis manejadas por las autoridades se contempla la posible responsabilidad de integrantes del Clan del Golfo, la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel o los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+
El paso de vehículos se suspendió en la zona, ubicada en la vereda Villa Linda - créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+

En Cali la Policía Nacional lidera operativo para evitar atentados con explosivos

Como parte de las acciones que se llevan a cabo en Cali, lugar en el que posesionará Abelardo de la Espriella, la mañana del viernes 7 de agosto de 2026.

El Grupo Antiexplosivos de la Policía Nacional implementó un operativo especial en la capital de Valle del Cauca para asegurar puntos clave en el contexto de la jornada de posesión presidencial.

Mediante el uso de tecnología avanzada y equipos altamente entrenados, las autoridades reforzaron el denominado Plan Blindaje con el objetivo de garantizar la tranquilidad tanto de residentes como de visitantes en la capital del Valle del Cauca.

La labor de este grupo especializado se enfocó en inspecciones preventivas y monitoreo continuo en corredores viales, áreas estratégicas y zonas con alta concentración de personas.

El propósito central fue detectar, identificar y neutralizar cualquier elemento sospechoso antes de que suponga un riesgo para la ciudadanía.

La experiencia y el entrenamiento del personal del Grupo Antiexplosivos se consideran fundamentales para fortalecer la capacidad policial durante eventos de alta relevancia como la posesión presidencial.

Declaraciones del intendente Cristian Camilo Pareja, jefe de la Unidad Básica Antiexplosivos de Cali - crédito Mecal

“Los equipos que tenemos a disposición para la intervención son el traje antifragmentario de EOD 10, que es el que nos garantiza a nosotros la seguridad para acercarnos ante una amenaza con explosivos”, explicó en declaraciones a medios de comunicación el intendente Cristian Camilo Pareja, jefe de la Unidad Básica Antiexplosivos de Cali.

“Tenemos equipos de inhibición de señales, equipo robótico para la intervención, drones para verificación y material explosivo para realizar los diferentes procedimientos que correspondan a la destrucción de artefactos explosivos de manera controlada”, concluyó el oficial.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró el llamado a la colaboración ciudadana, invitando a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 123 o 3213945156.

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