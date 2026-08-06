Gianni Infantino no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella, confirmó la Cancillería

La Cancillería de Colombia confirmó que Gianni Infantino no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país, el próximo 7 de agosto - crédito EFE/REUTERS

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La Cancillería de Colombia confirmó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no asistirá a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país, prevista para este viernes 7 de agosto a las 3:00 p. m. en la Arena de la Universidad Santiago de Cali.

La canciller saliente Rosa Villavicencio explicó que el cambio de sede —de Bogotá a Cali— y los tiempos reducidos de planificación dificultaron la presencia de varias delegaciones internacionales.

“No sé por qué no van a venir. Los cambios de ciudad y el poco tiempo de planificación para un viaje de este tipo ha llevado a que no estén todas las delegaciones que se hubieran querido, pero esa competencia es del nuevo Gobierno. Nosotros como Cancillería solo operativizamos las invitaciones que ellos hagan”, señaló en declaraciones a Caracol Radio.

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La canciller Rosa Villavicencio explicó que el cambio de sede de Bogotá a Cali y el poco tiempo de planificación dificultaron la llegada de delegaciones internacionales - crédito Carlos Ortega/EFE

Villavicencio también lamentó la ausencia de representantes de países europeos en el acto, aunque aclaró que esa decisión correspondió al equipo entrante. “Lamentamos que no hayan invitado a los países europeos, pero es una decisión de ellos; a nosotros no nos queda más que acompañar y hacer que las cosas que se hayan planificado salgan lo mejor posible porque es la representación del Estado”, agregó.

Infantino había figurado entre los posibles asistentes al acto por su cercanía con Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y por su visita al país a principios de año durante el lanzamiento del hotel de la selección Colombia en su sede deportiva de Barranquilla.

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Gianni Infantino había sido mencionado entre los posibles asistentes por su relación con Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol - crédito Henry Romero/REUTERS

No obstante los cuestionamientos a los que se enfrentó el máximo dirigente del fútbol mundial en las últimas semanas por su gestión de la pasada Copa del Mundo, la promoción de la creación del FIFA Forward Enterprise —una empresa destinada a vender participaciones minoritarias de los mundiales a inversores privados por más de 4.000 millones de dólares— y las polémicas por la designación de la final del próximo Mundial entre Marruecos —país afín a la gestión de Infantino— y España —parte del bloque opositor en la UEFA— restaron impacto a su gestión.

De hecho, Infantino estuvo esta semana en Marruecos, donde realizó una reunión de emergencia para intentar resolver las tensiones al interior de la FIFA frente a su mandato. Pese a ello, la UEFA se pronunció de forma rotunda, manteniendo su estado de boicot a Infantino luego de que la Junta Directiva ratificara su apoyo al actual mandamás.

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“Las federaciones de la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones asociadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de desfigurar el fútbol de esta manera”, subrayó la UEFA en un comunicado, remarcando que “estas condiciones no se han cumplido”.

Así quedó el decreto que habilita a Abelardo de la Espriella para nombrar a su gabinete este 7 de agosto

Así quedó el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/EFE/Reuters composición fotográfica Jesús Aviles

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) expidió el Decreto 1012 de 2026 para suspender, por 15 días calendario, algunos requisitos previos al nombramiento de cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden nacional.

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La medida entró en vigor este jueves 6 de agosto de 2026, un día antes de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

La norma no deroga ninguna disposición vigente, sino que interrumpe de forma temporal la aplicación de tres reglas del Decreto 1083 de 2015, que regula la función pública. Concretamente, quedan sin efecto durante ese período la evaluación de competencias que debían presentar los aspirantes, la publicación previa de su hoja de vida durante tres días en las páginas web oficiales del Dapre y de la entidad respectiva, y la exigencia de ese procedimiento para ciertos cargos de libre nombramiento y remoción distintos al nivel técnico y asistencial.

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El Gobierno entrante justificó la decisión en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público al inicio del nuevo período presidencial, que arrancó el 7 de agosto.

Los cargos cobijados por la suspensión son aquellos cuya nominación recae directamente en el presidente: ministros, viceministros, secretarios generales de ministerios y departamentos administrativos, directores y subdirectores de departamentos administrativos, agentes diplomáticos y consulares, superintendentes, presidentes, directores o gerentes de entidades del sector central y descentralizado, jefes de control interno y empleos que, según la Constitución o la ley, no deban proveerse por concurso ni correspondan a otros servidores o corporaciones. También aplica a los cargos de libre nombramiento y remoción del propio Dapre.

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Vencido el plazo de 15 días, las exigencias del Decreto 1083 de 2015 retoman su plena vigencia.