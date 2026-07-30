Así va la baraja de candidatos para el Consejo Nacional Electoral: aparecen excongresistas y funcionarios del Gobierno Petro

El Consejo Nacional Electoral vigila la actividad electoral y el cumplimiento de las normas que rigen a los partidos políticos en Colombia - crédito Fundación Pares

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Los partidos políticos ya comenzaron a moverse por las nueve plazas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia, en una elección que hará el Congreso de la República a finales de agosto de 2026.

Entre los nombres que más suenan hay excongresistas y excandidatos derrotados, en un reparto marcado por cuotas partidistas.

Vale señalar que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de vigilar la actividad electoral y el cumplimiento de las normas que rigen a los partidos políticos. Las plazas se distribuyen por la fuerza de las bancadas y por acuerdos entre colectividades.

Según información recopilada por El Tiempo, para este nuevo cuatrianio, la distribución se conformará de la siguiente manera: el Pacto Histórico tendría dos puestos; Centro Democrático, conservadores, liberales, Cambio Radical y Partido de la U uno cada uno; y quedaría una silla para sectores minoritarios, con margen para alianzas.

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En este último, no se descarta que el Pacto Histórico podría sumar un tercer espacio con el remanente y una alianza con el partido Alianza Verde, ya que esos acuerdos pueden ampliar la representación de algunos partidos, de acuerdo con el diario citado.

El peso político de la elección también responde al papel del CNE, teniendo en cuenta que, durante el periodo saliente, se investigó y declaró responsable a la campaña presidencial de Gustavo Petro por superar topes y por financiación irregular.

Los nombres que suenan para el CNE

En el bloque ahora opositor al gobierno de Abelardo de la Espriella, aparecen nombres como Cielo Rusinque, actual superintendente de Industria y Comercio, al igual que Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara de la colectividad progresista, según detalló La FM.

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En las toldas verdes, el medio citado sostuvo que se contempla el nombre del exsenador Inti Asprilla, siendo una opción para una posible alianza con sectores del Pacto.

Sin embargo, al ser consultado por esta versión, el mismo excongresista negó a El Tiempo que fuera a aspirar a ese cargo, aunque personas de su colectividad afirmaron que sí participaría porque lo ven como el único nombre viable para ambas fuerzas.

En el Centro Democrático, aparecen varios nombres con gran recorrido en la política nacional, como es el caso de Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático, al igual que los dirigentes Jaime Amín y Amalia Salgado.

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Además, la colectividad también registró a Edgar Iván Barraza y a ⁠Uriel López Vaca como sus aspirantes oficiales para ocupar su escaño en el CNE.

En el Partido Conservador, la lista es encabezada por los excongresistas Juan Carlos Wills y Germán Blanco, al igual que José Antonio Parra, actual director de Vigilancia del CNE, según conoció el portal digital La Silla Vacía.

En el Partido Liberal, se destacan el excontralor delegado anticorrupción Daniel Pinzón, el exsenador Alejandro Vega, y los dirigentes Juan Antonio Nieto, Cristian Castro y Carlos Merchán.

Para Cambio Radical, aparece el exsenador Carlos Fernando Motoa, aunque se mantiene una disputa interna por esa plaza, ya que también se destacan Gersel Pérez y Carolina Arbeláez. En el Partido de la U, se contempla la presencia de los excongresistas Jorge Eliécer Tamayo y Juan Felipe Lemos.

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Otros candidatos

La disputa por la plaza de los sectores minoritarios también está dividida. Por un lado, desde el Partido Mira puso sobre la mesa a Plinio Alarcón, mientras que Salvación Nacional aún no define si presenta un aspirante propio.

También en el bloque conservador, El Tiempo detalló tensiones alrededor de José Antonio Parra, ya que su nombre se movía con respaldos internos; no obstante, el medio citado mencionó que Parra buscaría el aval conservador y negó apoyo del exsecretario de la Cámara de Representantes Jaime Lacouture o de su grupo político para obtener su candidatura al CNE.

Se espera que la elección de la nueva mesa del Consejo Nacional Electoral se desarrolle después de que el Senado y la Cámara de Representantes realicen la elección del nuevo contralor general de la República, que se desarrollará el 12 de agosto de 2026.

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