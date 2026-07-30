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Policía capturó a presunto terrorista con 20 explosivos y un dron cerca a Palmira: se investiga si tendría que ver con la poseesión de De la Espriella

La detención se produjo en medio del blindaje por el acto del 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali, mientras las autoridades desplegaban controles en Palmira, Pradera, Jamundí, Yumbo, Candelaria y Cali

La Policía Valle señaló que alias “Miso” era desde hace 3 años coordinador logístico de esa estructura criminal en la zona - crédito Policía Valle
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Las autoridades del Departamento de Policía Valle lograron la captura de un presunto jefe logístico del Estado Mayor Central, vinculado a las disidencias de las Farc, cuando circulaba cerca de Palmira transportando material explosivo.

El hallazgo se produjo durante un operativo desplegado para reforzar la seguridad en las principales vías del departamento, de cara a la ceremonia de posesión del presidente Abelardo de la Espriella prevista para el 7 de agosto en Cali.

Entre los elementos incautados se encontraron 20 artefactos explosivos de fabricación artesanal, un dron, radios y prendas de uso militar, como camuflados y morrales que portaban insignias del Ejército Nacional.

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Según la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, el detenido sería el encargado de suministrar equipamiento y vestimenta a los grupos armados ilegales de la región.

La Policía capturó a un presunto terrorista cerca de Palmira con 20 artefactos explosivos y un dron - crédito Policía
La Policía capturó a un presunto terrorista cerca de Palmira con 20 artefactos explosivos y un dron - crédito Policía

La oficial detalló: “Alias ‘Miso’ llevaba tres años como coordinador logístico de esa estructura criminal en la región”.

El procedimiento se realizó en la vía La Buitrera-Palmira, donde, tras la intervención de un canino especializado en detección, los uniformados inspeccionaron un vehículo cuyo interior ocultaba los explosivos.

Los artefactos estaban escondidos dentro de las tapas de las puertas, lo que obligó a los agentes a desarmar esa parte del automóvil para recuperarlos. La policía indicó que los explosivos incluían botellas y otros materiales de fácil adquisición.

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La respuesta de la Fuerza Pública incluyó el refuerzo de la seguridad en ciudades como Palmira, Pradera, Jamundí, Yumbo, Candelaria y especialmente en Cali. Estas medidas buscan anticipar cualquier amenaza en torno a la ceremonia presidencial.

La general Sandra Rodríguez informó que alias “Miso” intentó evadir un control en la vía entre Pradera y Palmira - crédito Captura video
La general Sandra Rodríguez informó que alias “Miso” intentó evadir un control en la vía entre Pradera y Palmira - crédito Captura video

Las investigaciones continúan para determinar el objetivo específico de los explosivos y el dron. Por ahora, la Policía mantiene la alerta en la región y llama a la población a colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la prevención de actos violentos.

Medidas de seguridad

El primer traspaso presidencial en Cali desencadenó un despliegue de seguridad sin precedentes, según autoridades locales. La decisión de realizar la ceremonia fuera de Bogotá ha llevado a que la Alcaldía, la Gobernación del Valle y la Fuerza Pública coordinen acciones inéditas en la región.

La gobernadora Dilian Toro precisó el alcance de la estrategia: “En el consejo de seguridad establecimos unas estrategias muy importantes que son los corredores de seguridad, no solamente para Cali, sino para blindar a Cali y las ciudades circunvecinas”. La funcionaria destacó que la protección se extiende a zonas como Palmira, Jamundí, Buenaventura y Dagua, anticipando riesgos más allá de la capital departamental.

Se espera la llegada de delegaciones nacionales e internacionales, lo que ha motivado el refuerzo de la inteligencia policial y militar. La coordinación entre el alcalde Alejandro Eder, la gobernadora y el Gobierno Nacional ha sido fundamental para diseñar las medidas preventivas. Entre estas, se encuentra la oferta de una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien aporte información que permita anticipar riesgos o alteraciones del orden público. El incentivo busca que la ciudadanía colabore ante posibles incidentes con armas, drones o vehículos sospechosos.

El alcalde Alejandro Eder anunció un plan de seguridad con la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el gobierno entrante - crédito @alejoeder / X
El alcalde Alejandro Eder anunció un plan de seguridad con la Gobernación del Valle del Cauca, la fuerza pública y el gobierno entrante - crédito @alejoeder / X

Las autoridades anunciaron restricciones estrictas al uso de drones, vigentes desde el martes 28 de julio. Toro advirtió: “No se pueden volar drones en el espacio aéreo en ninguno de estos municipios, ni en Cali ni en los municipios aledaños de Yumbo, Palmira, Jamundí”. La Fuerza Aérea ha recibido autorización para derribar cualquier dron no autorizado durante el evento. Además, se instalarán dispositivos antidrones para fortalecer el blindaje tecnológico en la zona de la ceremonia.

El operativo de seguridad contempla la implementación de corredores seguros, controles en vías de acceso y vigilancia reforzada en los municipios incluidos en el plan. La gobernadora explicó que buscan un “aumento de capacidades” en la Fuerza Pública: “Esperamos hoy hablar con los altos mandos para que el aumento de capacidades se nos dé a la fuerza pública para lograr, pues tener un mejor cubrimiento”.

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