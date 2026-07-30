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La actriz Natalia Reyes aseguró que durante el parto de su hija fue víctima de violencia obstétrica: “Violento, frío e inhumano”

La artista contó con detalle cómo se sintió cuando debió ingresar al centro asistencial y fue recibida por el personal médico que atendería su parto, poniendo en entredicho la atención de las personas que no tienen los mismos privilegios

La actriz contó los momentos de dolor que vivió al tener a su pequeña Isla - crédito @reprorightslac/IG

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La actriz colombiana Natalia Reyes denunció haber enfrentado violencia obstétrica durante el nacimiento de su hija Isla, tras más de 52 horas de trabajo de parto que terminaron en cesárea de emergencia en una clínica de Bocagrande, Cartagena.

En una entrevista con la periodista Jennifer Montoya, Reyes reveló que su plan original era parir en su casa, ubicada en la zona insular de la ciudad.

Para blindar sus decisiones, preparó un plan de parto y presentó un derecho de petición ante la clínica que tenía como plan de contingencia. “Hice la tarea muy bien hecha”, dijo. “Hice la investigación, mi curso”.

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Esta fue la respuesta que dio Natalia Reyes sobre la lactancia con su hija - crédito @nataliareyesg/IG
Natalia Reyes tuvo a su hija Isla en 2021 y aseguró que el trato de los médicos fue inhumano - crédito @nataliareyesg/IG

Sin embargo, a última hora los panes cambiaron para la también activista ambiental, pues las complicaciones climáticas y la extensión del trabajo de parto frustraron ese plan. Después de más de 52 horas, tuvo que trasladarse en lancha de emergencia hasta el centro asistencial.

Allí encontró lo que describió como un sistema que no reconocía sus decisiones ni sus tiempos. “Me encontré con un sistema supremamente inhumano, muy poco sensible a las necesidades humanas e individuales”, afirmó la actriz, conocida por su participación en Terminator: Dark Fate, La vendedora de rosas y Pandillas, guerra y paz.

Dos situaciones concretas concentran sus críticas. La primera: su esposo, Juan Pedro San Segundo, no pudo acompañarla durante la cesárea por las restricciones sanitarias que aún regían en el período pospandemia.

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La segunda: el personal médico se negó a esperar el cese natural del latido del cordón umbilical antes de cortarlo. “No, te doy un minuto”, le respondieron cuando pidió que esperaran.

La actriz habló de su experiencia como madre, esposa y actriz. Foto Instagram
La actriz habló de su experiencia como madre, esposa y actriz - crédito @nataliareyesg/Instagram

Reyes reconoció que su situación distaba mucho de la que enfrentan la mayoría de las mujeres en Colombia. Contaba con partera, médica particular y medicina prepagada, y aun así sintió el peso de lo que denominó un sistema “violento, frío, inhumano”.

Desde esa conciencia planteó la pregunta que, según ella, debería incomodar: “¿Qué pasa con las personas que no tienen estos privilegios?”, afirmando que incluso ella, contando con medicina prepagada y comodidades necesarias, el trato no fue el más cálido.

La actriz también trazó una comparación entre el sistema de salud colombiano y el de países con mayor desarrollo económico. Señaló que, pese a sus fallas en humanización materna, la cobertura operativa en Colombia supera en accesibilidad a la de naciones como Estados Unidos, donde los costos médicos excluyen a gran parte de la población.

Fuera de su carrera en cine y televisión, Reyes lidera junto a su esposo proyectos de turismo sostenible en el Caribe colombiano, entre ellos el hotel Fénix Beach en la isla de Tierra Bomba.

Qué dijo sobre su experiencia como madre primeriza

Fueron más de 50 horas de parto y por complicaciones por la manera en la que la tenddría a su hija - crédito @nataliareyesg/IG
Fueron más de 50 horas de parto y por complicaciones por la manera en la que la tenddría a su hija - crédito @nataliareyesg/IG

Una semana después del nacimiento de la pequeña Isla, la actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram sobre la experiencia post-parto siendo mamá primeriza y realtó cómo se sintió como mujer, así como la presión que tienen las mujeres que recuperar esa figura que tenían antes de la maternidad.

“Aquí estamos a una semana de haber parido a esta cachorra hermosa, empezando a procesar lo intenso que puede llegar a ser un parto y maravilloso, a pesar del sueño y del plan que yo tenía de tener un parto natural, después de muchas horas de trabajo de parto (...) eso terminó en una cesárea, entonces, recuperarse de una cirugía, además de estar conociendo a un ser, aprendiendo a lactar, no dormir, sentirse hinchado, este filtro ayuda, pero tengo al cara muy manchada después de todo el embarazo; realmente esto para dedicarle todo mi amor y admiración, primero a mi mamá y a todas las mamás por su coraje, su valentía, porque realmente es un proceso muy intenso, maravilloso”.

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