Nueva denuncia contra Ricardo Orrego: una periodista afirmó´que la acosaba desde la universidad y dijo que “tenía miedo”

La periodista Tatiana Cruz identificó públicamente a Ricardo Orrego como su presunto agresor de acoso sexual durante una entrevista difundida en el programa Sinceramente Cris, donde narró experiencias personales de intimidación y silenciamiento dentro del entorno laboral y académico, motivando un nuevo debate sobre la naturalización de estas conductas en los medios de comunicación - crédito cristinaestupinan / Instagram

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En la cuenta de Instagram de Cristina Estupiñán se publicó un video del programa de entrevistas Sinceramente Cris, donde se escuchó una nueva acusación de presunto acoso sexual contra el expresentador de Noticias Caracol Ricardo Orrego.

La periodista Tatiana Cruz narró su experiencia en el ámbito universitario y profesional, apuntando que: “Esto empezó desde la universidad. Entonces como que yo dije: ‘Bueno, ahí lo normalicé’. Pero cuando yo entré ya a las redacciones, empecé como a ver comportamientos ya mucho más confianzudos, más invitaciones”.

Cruz describió el ambiente laboral con detalles que, según su testimonio, resultaban incómodos y perturbadores: “Llega un personaje así y de la nada como que te empieza a morbosear, te empieza a decir cosas que, que son un poco como delicadas y te ponen como, como estar en un nivel más bajo”.

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Explicó las dificultades para denunciar estos hechos, afirmando que: “Yo tenia miedo, uno es nuevo. No es fácil, la verdad uno piensa mucho como, bueno, si es el momento, no es el momento, estoy bien, estoy mal”.

El relato incluyó la presión social y familiar que enfrentó: “A mí me decían: ‘No, no estudies eso, no lo hagas’. Y yo decía: ‘Pero ¿por qué?’ ‘No, espérate, fíjate cómo es esa industria’”. Cruz confesó que, por miedo a perder su trabajo, optó por el silencio: “Yo tuve que callarme muchas veces por mantener mi puesto, ¿sí? Y por ver a mi referente, lastimosamente, caí en algo muy equivocado”.

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La periodista también habló sobre el impacto personal de la situación: “Yo tuve que tocar fondo para conocer a Dios. Tuve una depresión bastante fuerte para principios de año toqué fondo”. Finalmente, ante la pregunta directa sobre la identidad de su agresor, respondió: “Mi agresor es Ricardo Orrego”.