Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Nueva denuncia contra Ricardo Orrego: una periodista afirmó´que la acosaba desde la universidad y dijo que “tenía miedo”

En el programa Sinceramente Cris, la comunicadora Tatiana Cruz relató en detalle los episodios que asegura vivió con el periodista deportivo

La periodista Tatiana Cruz identificó públicamente a Ricardo Orrego como su presunto agresor de acoso sexual durante una entrevista difundida en el programa Sinceramente Cris, donde narró experiencias personales de intimidación y silenciamiento dentro del entorno laboral y académico, motivando un nuevo debate sobre la naturalización de estas conductas en los medios de comunicación - crédito cristinaestupinan / Instagram

Guardar

En la cuenta de Instagram de Cristina Estupiñán se publicó un video del programa de entrevistas Sinceramente Cris, donde se escuchó una nueva acusación de presunto acoso sexual contra el expresentador de Noticias Caracol Ricardo Orrego.

La periodista Tatiana Cruz narró su experiencia en el ámbito universitario y profesional, apuntando que: “Esto empezó desde la universidad. Entonces como que yo dije: ‘Bueno, ahí lo normalicé’. Pero cuando yo entré ya a las redacciones, empecé como a ver comportamientos ya mucho más confianzudos, más invitaciones”.

Cruz describió el ambiente laboral con detalles que, según su testimonio, resultaban incómodos y perturbadores: “Llega un personaje así y de la nada como que te empieza a morbosear, te empieza a decir cosas que, que son un poco como delicadas y te ponen como, como estar en un nivel más bajo”.

PUBLICIDAD

Explicó las dificultades para denunciar estos hechos, afirmando que: “Yo tenia miedo, uno es nuevo. No es fácil, la verdad uno piensa mucho como, bueno, si es el momento, no es el momento, estoy bien, estoy mal”.

El relato incluyó la presión social y familiar que enfrentó: “A mí me decían: ‘No, no estudies eso, no lo hagas’. Y yo decía: ‘Pero ¿por qué?’ ‘No, espérate, fíjate cómo es esa industria’”. Cruz confesó que, por miedo a perder su trabajo, optó por el silencio: “Yo tuve que callarme muchas veces por mantener mi puesto, ¿sí? Y por ver a mi referente, lastimosamente, caí en algo muy equivocado”.

PUBLICIDAD

La periodista también habló sobre el impacto personal de la situación: “Yo tuve que tocar fondo para conocer a Dios. Tuve una depresión bastante fuerte para principios de año toqué fondo”. Finalmente, ante la pregunta directa sobre la identidad de su agresor, respondió: “Mi agresor es Ricardo Orrego”.

Temas Relacionados

Ricardo OrregoTatiana CruzSinceramente CrisAcoso sexualColombia-Noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Ministerio de Igualdad seguiría ‘repartiendo’ contratos mientras se liquida: habría adjudicado más de $113.000 millones pese a prohibición

La cifra surge de ocho acuerdos por 82.090 millones y dos adicionales por 31.271 millones, suscritos cuando ya regía el Decreto 626, según la denuncia presentada por Cambio Radical ante entes de control

Ministerio de Igualdad seguiría ‘repartiendo’ contratos mientras se liquida: habría adjudicado más de $113.000 millones pese a prohibición

Delincuente que ha sido capturado siete veces en Bogotá y ha sido dejado en libertad volvió a reincidir: alcalde Galán habló de estos casos

En una reunión con la Fiscalía, se propuso reforzar los mecanismos para que los jueces consideren los antecedentes en las detenciones e imputaciones, al definir medidas de aseguramiento en casos similares

Delincuente que ha sido capturado siete veces en Bogotá y ha sido dejado en libertad volvió a reincidir: alcalde Galán habló de estos casos

Policía de Armenia capturó al presunto asesino del exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés tras operativo tecnológico

El seguimiento digital y el análisis de cámaras de seguridad fueron decisivos para que la Policía Nacional identificara y detuviera a Diego Alejandro Ballesteros, sospechoso de homicidio agravado y con antecedentes judiciales

Policía de Armenia capturó al presunto asesino del exconcejal Carlos Andrés Sierra Cortés tras operativo tecnológico

Esto pasaría con el nombre del Movistar Arena en Bogotá luego de la fusión entre Tigo y Movistar

En 2025, el escenario concentró cerca del 80% de los conciertos internacionales y espectáculos masivos en la capital del país, y para este año proyecta más de 170 presentaciones y más de un millón de asistentes

Esto pasaría con el nombre del Movistar Arena en Bogotá luego de la fusión entre Tigo y Movistar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Video de pequeña fan de Karol G causó sensación: le pidió a la artista que cantara ‘Dai Dai’ de Shakira en pleno concierto del ‘Tropitour’

La Oreja de Van Gogh vuelve a Colombia con Amaia Montero al frente como parte de su gira ‘Tantas cosas por contar’: fechas de preventa, localidades y precios

Karol G presumió que Drake estuvo presente en su concierto en Toronto: cuál es la relación entre los dos artistas

Michelle Char criticó los péptidos que están de moda en tratamientos estéticos y a las influenciadoras que los promocionan en redes sociales: “¿Qué les pasa?"

Deportes

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”

Jhon Lucumí tendría un destino inesperado: la millonada que pagaría un equipo de la Serie A al Bolonia por la figura de Colombia

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Jhon Arias brilló en la goleada de Palmeiras en el Brasileirao: asistencia a lo ‘Ronaldinho’ y gol ante Vitória

Así va el cuadro de octavos de final en la Copa Colombia 2026: cuatro equipos por dos cupos y clásico de Verdes