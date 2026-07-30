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Ministerio de Minas garantizó la continuidad del servicio durante el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena: “100%”

Edwin Palma sostuvo que el Gobierno nacional coordinó la intervención con los agentes del sector para evitar afectaciones en el suministro

El ministro planteó que el próximo Gobierno debería iniciar su gestión con una nueva subasta de baterías - crédito Ministerio de Minas/Reuters
El ministro planteó que el próximo Gobierno debería iniciar su gestión con una nueva subasta de baterías - crédito Ministerio de Minas/Reuters
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El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el gas para hogares colombianos y para la generación de energía eléctrica está garantizado durante los cuatro días en que estará fuera de servicio la regasificadora de Cartagena, Bolívar, por un mantenimiento programado.

Esta intervención coincide con el seguimiento oficial del sistema energético por el aumento de la demanda y la perspectiva de un fenómeno de El Niño intenso y prolongado.

La suspensión comenzó este 30 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 3 de agosto de 2026. Durante ese lapso dejará de operar temporalmente la terminal regasificadora de Cartagena, operada por la Sociedad Portuaria El Cayao, que es la única infraestructura del país para importar gas natural licuado.

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Palma afirmó que el suministro para la energía eléctrica está “100% garantizado” y que también lo está la demanda esencial de gas para los hogares. Sobre el consumo del sector productivo, añadió que cerca del 95% del gas requerido por la industria cuenta con respaldo.

En efecto, sostuvo que el Gobierno nacional coordinó la intervención con los agentes del sector para evitar afectaciones en el suministro. También indicó que la cartera mantiene un monitoreo permanente del sistema y una revisión “hora a hora” de los requerimientos.

El ministro planteó que el próximo Gobierno debería iniciar su gestión con una nueva subasta de baterías. Según explicó en rueda de prensa, esa herramienta fortalecería la seguridad energética del país y apoyaría la transición energética.

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Las nuevas tarifas de la gasolina aún no se han oficializado, pues resta la reunión clave entre los Ministerios de Minas y Hacienda, afirmó el ministro Edwin Palma - crédito @RadNalCo/X
Edwin Palma sostuvo que el Gobierno nacional coordinó la intervención con los agentes del sector para evitar afectaciones en el suministro - crédito @RadNalCo/X

Palma también se refirió al aumento de la demanda de electricidad asociado a las altas temperaturas, con énfasis en la región Caribe. Ante ese escenario, señaló que el Gobierno seguirá observando el comportamiento del sistema e insistió en la necesidad de promover medidas de ahorro de energía.

Esa recomendación, dijo, será determinante ante la llegada del fenómeno de El Niño, que se prevé intenso y de larga duración.

Ministerio de Minas propone teletrabajo y clases en casa para enfrentar el Fenómeno de El Niño

Ministerio de Minas propone teletrabajo y clases en casa para enfrentar el Fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía
Ministerio de Minas propone teletrabajo y clases en casa para enfrentar el Fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad energética del país frente al mantenimiento programado de la regasificadora SPEC y los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño. Entre ellas, propuso que los ministerios del Trabajo y Educación evalúen la implementación temporal de esquemas de teletrabajo y estudio en casa para disminuir el consumo de energía en las horas de mayor demanda.

“Así como el país ha tomado medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética. Por eso, proponemos que, durante esta coyuntura, se implementen esquemas de teletrabajo y estudio en casa que contribuyan a reducir la demanda mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de SPEC y enfrentamos los efectos del Fenómeno de El Niño”, afirmó Palma en un comunicado oficial.

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, dijo que la medida busca acelerar la entrada de nuevas plantas de generación que brinden confiabilidad, seguridad y resiliencia en el sistema eléctrico, además de aportar a la transición energética, y evitar el acaparamiento de puntos de conexión en el sistema - crédito Minsiterio de Minas y Energía
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció un paquete de medidas para fortalecer la seguridad energética del país frente al mantenimiento programado de la regasificadora SPEC y los riesgos asociados con el fenómeno de El Niño - crédito Minsiterio de Minas y Energía

El jefe de la cartera energética aseguró que este periodo también demuestra la necesidad de acelerar las transformaciones estructurales del sistema energético colombiano, disminuyendo progresivamente la dependencia del gas natural mediante el crecimiento de las energías renovables y la electrificación de los procesos industriales.

“Cada fábrica que se electrifica con energía limpia y cada megavatio renovable que entra en operación hacen a Colombia menos dependiente del gas y más segura frente a cualquier contingencia. La transición energética ya no es solo una política ambiental, es una política de seguridad energética, competitividad y soberanía nacional”, sostuvo Palma.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró que continuará adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema energético nacional, mientras acelera la incorporación de energías limpias, el uso eficiente de la energía y la electrificación de la economía colombiana como pilares para enfrentar los desafíos climáticos y asegurar el abastecimiento futuro.

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