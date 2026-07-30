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Cielo Rusinque calificó de “deplorable” el comportamiento de Angie Rodríguez por sus denuncias contra el Gobierno y defendió a Gustavo Petro

La superintendente de Industria y Comercio y ministra encargada de Justicia describió a la gerente del Fondo Adaptación como alguien que traiciona sus orígenes y se rodea de quienes “la desprecian”

Ilustración estilo acuarela de tres personas: una mujer de pie señala a otra mujer sentada junto a un hombre, todos tras una mesa de madera.
Cielo Rusinque salió en defensa de Gustavo Petro tras los señalamientos de Angie Rodríguez - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La funcionaria Cielo Rusinque calificó de “deplorable” el comportamiento de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, en una extensa publicación en su cuenta de X en la que también salió en defensa del presidente Gustavo Petro y rechazó la idea de que el mandatario haya ejercido presiones para cometer actos de corrupción.

La superintendente de Industria y Comercio —quien ejerce además como ministra de Justicia encargada en el cierre del gobierno— describió las maniobras de Rodríguez como “tan calculadas como malintencionadas” y aseguró que la funcionaria “dejó caer por completo su máscara para revelar su verdadero rostro”.

Según Rusinque, Rodríguez terminó “entregándose a quienes, mediante masacres y una violencia demencial, provocaron el desplazamiento de cientos de miles de personas”.

El escándalo que enfrenta a Petro con su exfuncionaria

- crédito @cielo_rusinque/X
- crédito @cielo_rusinque/X

El choque entre Rodríguez y el gobierno del presidente Petro escaló el 27 de julio, cuando la gerente del Fondo Adaptación concedió una entrevista a Noticias RCN en la que denunció irregularidades, amenazas y un entramado de corrupción en el Ejecutivo.

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El detonante fue la orden presidencial, sustentada en el Decreto 0802 del 23 de julio de 2026, de trasladar más de 1,2 billones de pesos comprometidos para obras en la región de La Mojana hacia la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), supuestamente para atender la emergencia por el fenómeno de El Niño.

Rodríguez sostuvo que esos recursos “no corresponden a disponibilidades presupuestales libres” y que el fondo nunca fue convocado a ninguna mesa técnica para evaluar la viabilidad del traslado.

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Rusinque calificó de "deplorable" el comportamiento de Angie Rodríguez - crédito @cielo_rusinque/X

Petro respondió en X tildando a Rodríguez de “gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio” y pidió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, declararla insubsistente por “incompetente”.

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El mandatario adjuntó además un documento oficial que certifica una incapacidad médica de la funcionaria por razones psiquiátricas, de 10 días, entre el 28 de junio y el 7 de julio.

Rusinque defiende a Petro y acusa a Rodríguez de “victimización calculada”

Para Rusinque, el “espectáculo grotesco y oportunista” de Rodríguez busca desviar la atención de los “indicios de corrupción que pesan en su contra” y, al mismo tiempo, alimentar la estrategia de la extrema derecha para instalar la idea de que el gobierno es “sistemáticamente corrupto”.

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La superintendente de Industria y Comercio lamentó el comportamiento de Rodríguez tras denuncias de transferencias de dinero - crédito @cielo_rusinque/X

La funcionaria fue enfática en señalar que, a lo largo de su gestión, “nunca recibí la menor presión ni insinuación del señor Presidente para cometer acto alguno de corrupción”.

Rusinque también rechazó la imagen de Petro como figura intimidante que Rodríguez habría construido con sus relatos, y lo describió como alguien que “sabe conceder razones cuando con argumentos de peso se le logra convencer”.

Señaló que, más bien, su debilidad ha sido “tardar algunas decisiones por temor a afectar personas que considera estarían en situación de desventaja o vulnerabilidad”.

La funcionaria dijo creer en la honorabilidad del presidente y respaldó las investigaciones del periodismo: “Les creo a @CarlosCarrilloA y al periodismo serio, cuyas investigaciones apuntan a graves hechos de corrupción atribuibles a la señora Angie Rodríguez”.

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Cielo Rusinque defendió a Gustavo Petro tras las declaraciones de Angie Rodríguez - crédito @cielo_rusinque/X

La mención a Carlos Carrillo —exdirector de la UNGRD, quien también ha arremetido públicamente contra Rodríguez y la ha denunciado por fraude al alegar que presentó chats falsos— sitúa a Rusinque del lado de quienes cuestionan la veracidad de las denuncias de la gerente del Fondo Adaptación.

El trasfondo presupuestal y el fallo del Consejo de Estado

Rusinque cerró su publicación con una advertencia sobre las consecuencias del fallo del Consejo de Estado que, según ella, impidió ejecutar las medidas decretadas por el gobierno para enfrentar el fenómeno de El Niño.

Sostuvo que cuando la intensidad de ese fenómeno climático “haga evidente la necesidad de las medidas”, quedará en evidencia que esa “lógica de presunción de culpabilidad no habrá producido otro resultado que desproteger a la población colombiana”.

Gustavo Petro pidió por X al Ministerio de Hacienda la salida de Angie Rodríguez y vinculó su situación a una incapacidad médica de origen psiquiátrico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Gustavo Petro pidió por X al Ministerio de Hacienda la salida de Angie Rodríguez y vinculó su situación a una incapacidad médica de origen psiquiátrico - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La funcionaria también advirtió que los recursos públicos del Fondo Adaptación “corren un riesgo mucho mayor” a juzgar por las denuncias que pesan contra la entidad, en una alusión directa a los señalamientos de corrupción que distintos medios y entes de control han rastreado desde hace meses en esa institución.

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