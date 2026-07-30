Crecen las expectativas por posible designación de la excongresista Lina María Garrido al frente del Instituto Colombiano Agropecuario

El entorno político apunta a Lina María Garrido como opción principal para liderar el ICA - crédito Lina María Garrido/Facebook

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El proceso de conformación del gabinete que acompañará a Abelardo de la Espriella en su mandato presidencial sigue generando expectativas en diversos sectores.

Entre los nombres que han emergido con fuerza en las discusiones recientes destaca el de Lina María Garrido, considerada la principal opción para asumir la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), órgano fundamental para la sanidad agropecuaria y el desarrollo rural del país.

Aunque la designación oficial de la excongresista araucana no ha sido confirmada por el presidente electo, el nombre de Lina María Garrido ha tomado fuerza, según informó Blu Radio.

El ICA, responsable de la vigilancia fitosanitaria, la protección animal y la promoción de la productividad en el campo, ocupa un lugar estratégico en la agenda del próximo ejecutivo.

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Lina María Garrido mostró su apoyo en campaña a Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA

La posible llegada de Garrido al ICA no resulta sorpresiva para quienes han seguido de cerca el desarrollo de la campaña electoral y la configuración del equipo programático de De la Espriella. La exdirigente de Cambio Radical mantuvo una relación de trabajo fluida con el presidente electo, participando juntos en eventos públicos y defendiendo propuestas orientadas al fortalecimiento de la seguridad, la eficiencia institucional y el crecimiento regional.

Durante el periodo previo a las elecciones, Garrido respaldó abiertamente la candidatura de De la Espriella, subrayando la importancia de construir equipos técnicos sólidos y coherentes con la visión del aspirante.

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La trayectoria de Lina María Garrido en el sector público respalda su postulación para dirigir el ICA. Graduada en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, cuenta con especializaciones en Opinión Pública, Mercadeo Político y Gerencia Social. Sus primeros pasos en la vida política los dio como concejal en Arauca, donde consolidó su perfil de liderazgo local.

Posteriormente, fue elegida representante a la Cámara por el departamento de Arauca para el periodo 2022-2026, espacio legislativo en el que participó en la Comisión Tercera Constitucional Permanente, a cargo de temas económicos y fiscales, y se desempeñó como segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes.

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Posible llegada de Lina María Garrido al ICA genera debate - crédito Facebook

De concretarse su nombramiento, Garrido enfrentará el desafío de liderar una institución clave para el desarrollo agrícola y ganadero. Entre las responsabilidades del ICA se incluyen la garantía de la sanidad animal y vegetal, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios, el respaldo a la productividad agrícola y la facilitación de los procesos de exportación.

El sector agropecuario ha sido identificado por el equipo de De la Espriella como uno de los ejes prioritarios para el próximo cuatrienio, lo que convierte la dirección del instituto en un puesto de alto impacto para la ejecución de la política pública rural.

La expectativa en torno a la gestión del ICA responde al compromiso del futuro gobierno con la transformación y modernización del campo.

La selección de la persona que asumirá la dirección de la entidad ha sido observada con atención, considerando que el rumbo que tome el instituto incidirá sobre la competitividad, la inocuidad alimentaria y el cumplimiento de estándares internacionales necesarios para acceder a nuevos mercados.

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Aída Avella cuestionó posible nombramiento de Lina María Garrido en el ICA - crédito @AidaAvellaE/X

El anuncio extraoficial sobre la posible designación de Garrido ha generado reacciones desde distintos sectores políticos. Una de las respuestas más visibles provino de la senadora Aída Avella, integrante del Pacto Histórico, quien cuestionó el criterio para la selección de altos funcionarios en la nueva administración.

Mediante un mensaje público, Avella expresó: “Don Abelardo. Acaba de designar a la Sra Garrido como directora del ICA. Todo parece indicar que para llegar a determinados cargos uno de los requisitos es haber insultado e irrespetado al Gobierno Petro y al Pacto Histórico. ¿La grosería se impone como estilo de gobierno?”.

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Estas declaraciones reflejan el ambiente de polarización y la intensidad del debate político alrededor de los nombramientos en el ejecutivo entrante.

Mientras se aguarda la confirmación oficial del equipo que liderará las entidades técnicas, el sector productivo y los gremios rurales permanecen atentos a los anuncios del nuevo gobierno, conscientes de que la gestión del ICA será determinante para el futuro del campo colombiano.