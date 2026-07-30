Senadores del Centro Democrático le pidieron al presidente electo activar el fracking en Colombia: “Recuperar la soberanía energética del país” 

El pedido parlamentario se basa en la existencia de un marco legal vigente y en la necesidad de actuar ante la baja disponibilidad de reservas probadas de gas en el país - crédito Oscar Martinez/REUTERS/@CeDemocratico/X

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Senadores del Centro Democrático solicitaron al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que incluya la activación del fracking en las primeras decisiones de su gobierno, con el argumento de que esta medida permitiría recuperar la soberanía energética del país.

La petición fue dirigida también a la ministra designada de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y al ministro designado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié.

“Mediante una comunicación dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella y a los ministros designados de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapíe, los senadores del Centro Democrático Óscar Villamizar y Juan Espinal solicitaron que, dentro de las primeras decisiones del nuevo Gobierno, se adopten las medidas necesarias para el desarrollo comercial de los Yacimientos No Convencionales (YNC), con el propósito de recuperar la seguridad energética del país”, se lee en el comunicado.

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Senadores del Centro Democrático solicitaron al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que incluya la activación del fracking en las primeras decisiones de su gobierno - crédito suministrada

Los senadores Óscar Villamizar y Juan Espinal precisaron que actualmente existe un marco jurídico que habilita el desarrollo comercial de los Yacimientos No Convencionales (YNC).

Según los legisladores, el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014 establecen las condiciones normativas necesarias, cuya legalidad fue confirmada por el Consejo de Estado en 2022. En ese sentido, sostienen que no hay impedimentos legales para avanzar hacia la operación comercial del fracking, sin la obligación de implementar proyectos piloto previos.

“Los congresistas señalaron que el país cuenta con un marco jurídico vigente y suficiente para avanzar en el desarrollo comercial de los YNC, sustentado en el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, normas cuya legalidad fueron ratificadas por el Consejo de Estado en 2022. En ese sentido, consideran que no existe ningún impedimento jurídico que obligue a agotar previamente una etapa de proyectos piloto para iniciar su operación”, precisaron.

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La inquietud de los congresistas se fundamenta en el panorama energético actual del país. De acuerdo con la comunicación, las reservas probadas de gas en Colombia alcanzan solo 5,9 años, lo que consideran insuficiente para garantizar el suministro nacional en el mediano plazo.

Los senadores Óscar Villamizar y Juan Espinal precisaron que actualmente existe un marco jurídico que habilita el desarrollo comercial de los Yacimientos No Convencionales - crédito Infobae Colombia

Los senadores advierten que la dependencia de importaciones de gas ha ido en aumento y que esta tendencia podría comprometer la seguridad energética, especialmente ante escenarios de alta demanda.

En el documento enviado al Ejecutivo, los legisladores argumentan que la adopción de medidas para impulsar la exploración y explotación de los YNC es urgente para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la exposición del país a interrupciones externas en el abastecimiento de gas.

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Resaltan que el debate sobre el fracking lleva más de una década sin resolverse de manera definitiva en el país y consideran que el nuevo gobierno cuenta con las herramientas normativas y técnicas para tomar decisiones inmediatas.

“La solicitud responde al complejo panorama energético que enfrenta Colombia, pues en la actualidad el país cuenta con apenas 5,9 años de reservas probadas de gas, mientras aumenta la dependencia de las importaciones para abastecer la demanda nacional. Esta situación pone en riesgo el suministro de energía para millones de colombianos y hace urgente la adopción de medidas que permitan fortalecer la autosuficiencia energética del país”, precisó el texto.

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La solicitud busca que el gobierno entrante encuentre en la legislación vigente una vía para implementar el desarrollo del fracking, con el propósito de asegurar la provisión de energía y disminuir la dependencia de recursos importados.

La solicitud busca que el gobierno entrante encuentre en la legislación vigente una vía para implementar el desarrollo del fracking - crédito Eli Hartman/REUTERS

“Esta es una discusión que Colombia ha aplazado por más de una década. Con esta comunicación buscamos que el nuevo Gobierno encuentre un camino jurídico y técnico ya construido para tomar decisiones que permitan recuperar la soberanía energética, garantizar el abastecimiento de gas y evitar que el país continúe dependiendo de las importaciones”, señalaron los senadores.