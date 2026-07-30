Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Las redes sociales no perdonaron a Gabriela Muñoz y recordaron su “Petro tusa” al entrevistar al presidente: “Chúpalo”

La charla entre el jefe de Estado y la funcionaria provocó una arremetida de los detractores del mandatario, que cuestionaron el meteórico ascenso en la carrera laboral de la joven de 20 años

El presidente reveló cuál es su platillo favorito, y quién es su crush, luego que que Muñoz le explicó qué significada el término - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG
El presidente reveló cuál es su platillo favorito, y quién es su crush, luego que que Muñoz le explicó qué significada el término - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG
Guardar

Gabriela Muñoz volvió dar de qué hablar en redes sociales luego de responder con acciones legales a los señalamientos de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, sobre una presunta injerencia en nombramientos dentro de la Aeronáutica Civil.

El episodio puso bajo escrutinio el paso de la creadora de contenido de 20 años por cargos públicos y su posterior llegada al Congreso de la República, cuya controversia se agravó por un dato administrativo: el nombramiento de Muñoz en la Aerocivil quedó formalizado el 30 de mayo de 2025 mediante la Resolución 01224, y ese mismo día su hermano Santiago David Muñoz Olaya fue designado como Auxiliar 5 por la Resolución 01225.

PUBLICIDAD

Ahora, y por cuenta de un video que Muñoz compartió junto al presidente Gustavo Petro una semana antes de la derrota de Iván Cepeda (excandidato de la izquierda) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Abelardo de la Espriella, los usuarios se volcaron al perfil de Instagram de la joven funcionaria para comentar y cuestionarla a ella y al jefe de Estado.

En el video, ella acompañó la grabación con unas palabras de admiración hacia el mandatario que provocaron las críticas de una parte de los internautas, mientras que los simpatizantes del presidente la respaldaron.

“No fue ni un dictador, ni un tirano. La historia es algo que jamás nadie podrá borrar, y Gustavo Petro hizo historia en nuestro país. Su vida es un ejemplo de supervivencia, perseverancia y amor por sus ideales”, escribió Muñoz.

PUBLICIDAD

La joven aseguró sentir la “Petrotusa”, término que se popularizó entre los seguidores del jefe de Estado que se mostraron tristes por lo que representa su inminente salida.

El presidente mostró una faceta más personal y habló de sus gustos personales - créditos @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG

“Detrás de cada comentario, de cada noticia y de la figura que representó durante estos años, existe un ser humano que siente, llora y ríe. Hoy, en esta entrevista, quise mostrar precisamente a esa persona que muchos no se permiten ver. Quiero aprovechar para agradecerle por hacer de Colombia un país más bonito, más humano, más acogedor y más digno”, dijo Muñoz, que aprovechó para preguntarle al presidente por facetas de su vida alejadas del plano político.

Esto no evitó mensajes que la cuestionaron por la polémica con la Aerocivil. Por esta razón algunos comentarios afirmaron: “Esos contratitos hacen maravillas”; “Tusa la que le va a dar cuando esté rindiendo cuentas ante la Ley” y “la Tusa que se le viene encima por los contratos I-legales”.

Qué le dijo Gustavo Petro a Gabriela Muñoz

El diálogo permitió conocer detalles poco habituales de la vida del mandatario, quien respondió con franqueza sobre su vida cotidiana, sus gustos y el balance de su gestión.

Muñoz compartió el video desde su cuenta de Instagram y provocó una reacción de decenas de usuarios en contra - crédito @gabrielaa.muo/IG
Muñoz compartió el video desde su cuenta de Instagram y provocó una reacción de decenas de usuarios en contra - crédito @gabrielaa.muo/IG

Al inicio del encuentro, Muñoz le preguntó a Petro por su comida favorita, a lo que él relató que aprendió a cocinar durante su tiempo en prisión: “Yo lavaba mi ropa y hacía mi comida y entonces, y comida para otros también, porque era toda la gente que nos tenían presos por pensar como pensamos, pero... nos distribuíamos las tareas. Entonces, espagueti a la amatriciana me queda, pero mija... chúpalo”, expresó entre risas.

Consultado sobre sus preferencias musicales, Petro señaló la importancia del arte en la vida cotidiana, y contó que “en todos los diversos temas de Colombia y del mundo, formas de cantar siempre hay, arte y me encanta el arte. Hay que vivir en medio del arte... esa es una forma de volverse muy buenos ciudadanos y ciudadanas, sensibilizarse, etcétera. Entregar el corazón, que siempre hay que hacerlo”, dijo.

La conversación abordó también asuntos personales. Ante la pregunta sobre sus amores platónicos, el presidente explicó con humor: “¿Qué significa un crush? Es que me tienes que explicar lo que...”.

Al comprender el término, Petro compartió: “Todos los que tuve de adolescente y no fueron, pues ya es imposible a estas alturas de la vida. Fueron amores imposibles, pero así de esas que ni siquiera vi realmente. Rocío Durcal y Gigliola Cinquetti, que me encantaba. Y después ya nunca las vi. Uno se... bueno, murieron. No sé si Gigliola. Y ahora... pues no tengo. Ya no me llegan los platónicos, sino los aristotélicos”.

Sobre el final de la entrevista, y a pocos días de concluir su mandato, Gabriela Muñoz le pidió un mensaje para quienes experimentan la “Petrotusa”, término que alude a la nostalgia anticipada por la salida de Petro del gobierno.

Gabriela Muñoz aseguró que las críticas contra ella reflejan una forma de violencia política y de género, y sostuvo que sus posiciones no dependen de los cargos que ha ocupado - crédito @gabymunozz_/X

El presidente destacó los resultados sociales de su gestión: “Antes de terminar esta entrevista, le di los datos de pobreza terminado ya el 2025. Son los últimos datos que daré... cómo bajé la pobreza extrema a lo más bajo en el mundo, cómo bajé la desigualdad social, pero así. Es decir, busqué la justicia social, lo prometí y se está construyendo. No digo que lo logré, porque es un proceso más largo, pero indudablemente dimos los pasos que eran”.

“La pobreza, pobreza extrema bajó a un dígito por fin y, la desigualdad social, que es lo más difícil de todo, también se desplomó. Luego cumplí lo que prometí. Ojalá Colombia no lo interrumpa, por favor”, cerró Petro, que al final, y luego de los resultados de las elecciones, no reconoció la victoria de De la Espriella.

Temas Relacionados

Gabriela MuñozGustavo PetroAngie RodríguezEntrevistaNueva Juliana GuerreroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gabinete del Gobierno entrante celebrará este fin de semana un retiro espiritual en Barranquilla

En este participarán los ministros, asesores y funcionarios designados hasta el momento

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el gabinete del Gobierno entrante celebrará este fin de semana un retiro espiritual en Barranquilla

Senadores del Centro Democrático piden al presidente electo activar el fracking en Colombia: “Recuperar la soberanía energética del país”

Óscar Villamizar y Juan Espinal solicitaron al nuevo gobierno priorizar la explotación de yacimientos no convencionales para garantizar el abastecimiento nacional de gas y fortalecer la autosuficiencia energética

Senadores del Centro Democrático piden al presidente electo activar el fracking en Colombia: “Recuperar la soberanía energética del país” 

Ministerio de Minas confirmó la continuidad del servicio durante el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena: “100% garantizado”

Edwin Palma sostuvo que el Gobierno nacional coordinó la intervención con los agentes del sector para evitar afectaciones en el suministro

Ministerio de Minas confirmó la continuidad del servicio durante el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena: “100% garantizado”

Luego de la muerte de ‘El Mono’ Tovar solo queda un jugador vivo de la primera selección Colombia que jugó un Mundial de Fútbol

Eusebio ‘La Locomotora’ Escobar es el único de los 22 convocados con vida. El recordado jugador del Deportivo Pereira vive en Estados Unidos

Luego de la muerte de ‘El Mono’ Tovar solo queda un jugador vivo de la primera selección Colombia que jugó un Mundial de Fútbol

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto llega a Barquisimeto (estado de Lara, Venezuela) con la ventaja de dos goles para buscar la clasificación a los octavos de final

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

Atacan con explosivos y ráfagas de fusil al comandante de Policía de Puerto Santander, en zona rural de Cúcuta

Exgeneral afirmó que todos en las Fuerzas Militares sabían sobre los ‘falsos positivos’: “Estábamos asesinando a gente inocente”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón reveló su lucha con la depresión posparto y destacó la importancia de la salud mental materna: “No era capaz de mirar a los ojos a mi bebé”

Claudia Bahamón reveló su lucha con la depresión posparto y destacó la importancia de la salud mental materna: “No era capaz de mirar a los ojos a mi bebé”

La actriz Natalia Reyes aseguró que durante el parto de su hija fue víctima de violencia obstétrica: “Violento, frío e inhumano”

Johana Velandia reveló que su hija fue víctima de una estafa con inteligencia artificial: “Le hicieron creer que tenían secuestrado al papá”

Sara Uribe y su nuevo novio enseñaron cómo hacer en casa un arroz tapado, famosa receta del Huila: aprovecharon el momento para declararse su amor

Yina Calderón arremetió contra Kris R por la apariencia de Karina García durante su embarazo: “Tiene mala mano”

Deportes

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Caracas vs. Santa Fe EN VIVO - ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido del “León”

Luego de la muerte de ‘El Mono’ Tovar solo queda un jugador vivo de la primera selección Colombia que jugó un Mundial de Fútbol

Iván Ramiro Córdoba hizo fuerte crítica a la Liga BetPlay y su formato de competencia: “Hay que levantar mucho el nivel”

Dura crítica de Alfredo Arias al arbitraje tras la eliminación del Junior de la Copa Colombia ante Barranquilla: "Influyen en los goles"

Derrota del Junior FC en la Copa Colombia a manos del Barranquilla FC le dio la vuelta al mundo: “Eliminado por su propio equipo reserva”