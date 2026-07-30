Las redes sociales no perdonaron a Gabriela Muñoz y recordaron su “Petro tusa” al entrevistar al presidente: “Chúpalo”

El presidente reveló cuál es su platillo favorito, y quién es su crush, luego que que Muñoz le explicó qué significada el término - créditos Cristian Bayona / Colprensa | @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG

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Gabriela Muñoz volvió dar de qué hablar en redes sociales luego de responder con acciones legales a los señalamientos de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación, sobre una presunta injerencia en nombramientos dentro de la Aeronáutica Civil.

El episodio puso bajo escrutinio el paso de la creadora de contenido de 20 años por cargos públicos y su posterior llegada al Congreso de la República, cuya controversia se agravó por un dato administrativo: el nombramiento de Muñoz en la Aerocivil quedó formalizado el 30 de mayo de 2025 mediante la Resolución 01224, y ese mismo día su hermano Santiago David Muñoz Olaya fue designado como Auxiliar 5 por la Resolución 01225.

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Ahora, y por cuenta de un video que Muñoz compartió junto al presidente Gustavo Petro una semana antes de la derrota de Iván Cepeda (excandidato de la izquierda) en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Abelardo de la Espriella, los usuarios se volcaron al perfil de Instagram de la joven funcionaria para comentar y cuestionarla a ella y al jefe de Estado.

En el video, ella acompañó la grabación con unas palabras de admiración hacia el mandatario que provocaron las críticas de una parte de los internautas, mientras que los simpatizantes del presidente la respaldaron.

“No fue ni un dictador, ni un tirano. La historia es algo que jamás nadie podrá borrar, y Gustavo Petro hizo historia en nuestro país. Su vida es un ejemplo de supervivencia, perseverancia y amor por sus ideales”, escribió Muñoz.

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La joven aseguró sentir la “Petrotusa”, término que se popularizó entre los seguidores del jefe de Estado que se mostraron tristes por lo que representa su inminente salida.

El presidente mostró una faceta más personal y habló de sus gustos personales - créditos @gabrielaa.muol/IG | @gustavopetrourrego/IG

“Detrás de cada comentario, de cada noticia y de la figura que representó durante estos años, existe un ser humano que siente, llora y ríe. Hoy, en esta entrevista, quise mostrar precisamente a esa persona que muchos no se permiten ver. Quiero aprovechar para agradecerle por hacer de Colombia un país más bonito, más humano, más acogedor y más digno”, dijo Muñoz, que aprovechó para preguntarle al presidente por facetas de su vida alejadas del plano político.

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Esto no evitó mensajes que la cuestionaron por la polémica con la Aerocivil. Por esta razón algunos comentarios afirmaron: “Esos contratitos hacen maravillas”; “Tusa la que le va a dar cuando esté rindiendo cuentas ante la Ley” y “la Tusa que se le viene encima por los contratos I-legales”.

Qué le dijo Gustavo Petro a Gabriela Muñoz

El diálogo permitió conocer detalles poco habituales de la vida del mandatario, quien respondió con franqueza sobre su vida cotidiana, sus gustos y el balance de su gestión.

Muñoz compartió el video desde su cuenta de Instagram y provocó una reacción de decenas de usuarios en contra - crédito @gabrielaa.muo/IG

Al inicio del encuentro, Muñoz le preguntó a Petro por su comida favorita, a lo que él relató que aprendió a cocinar durante su tiempo en prisión: “Yo lavaba mi ropa y hacía mi comida y entonces, y comida para otros también, porque era toda la gente que nos tenían presos por pensar como pensamos, pero... nos distribuíamos las tareas. Entonces, espagueti a la amatriciana me queda, pero mija... chúpalo”, expresó entre risas.

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Consultado sobre sus preferencias musicales, Petro señaló la importancia del arte en la vida cotidiana, y contó que “en todos los diversos temas de Colombia y del mundo, formas de cantar siempre hay, arte y me encanta el arte. Hay que vivir en medio del arte... esa es una forma de volverse muy buenos ciudadanos y ciudadanas, sensibilizarse, etcétera. Entregar el corazón, que siempre hay que hacerlo”, dijo.

La conversación abordó también asuntos personales. Ante la pregunta sobre sus amores platónicos, el presidente explicó con humor: “¿Qué significa un crush? Es que me tienes que explicar lo que...”.

Al comprender el término, Petro compartió: “Todos los que tuve de adolescente y no fueron, pues ya es imposible a estas alturas de la vida. Fueron amores imposibles, pero así de esas que ni siquiera vi realmente. Rocío Durcal y Gigliola Cinquetti, que me encantaba. Y después ya nunca las vi. Uno se... bueno, murieron. No sé si Gigliola. Y ahora... pues no tengo. Ya no me llegan los platónicos, sino los aristotélicos”.

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Sobre el final de la entrevista, y a pocos días de concluir su mandato, Gabriela Muñoz le pidió un mensaje para quienes experimentan la “Petrotusa”, término que alude a la nostalgia anticipada por la salida de Petro del gobierno.

Gabriela Muñoz aseguró que las críticas contra ella reflejan una forma de violencia política y de género, y sostuvo que sus posiciones no dependen de los cargos que ha ocupado - crédito @gabymunozz_/X

El presidente destacó los resultados sociales de su gestión: “Antes de terminar esta entrevista, le di los datos de pobreza terminado ya el 2025. Son los últimos datos que daré... cómo bajé la pobreza extrema a lo más bajo en el mundo, cómo bajé la desigualdad social, pero así. Es decir, busqué la justicia social, lo prometí y se está construyendo. No digo que lo logré, porque es un proceso más largo, pero indudablemente dimos los pasos que eran”.

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“La pobreza, pobreza extrema bajó a un dígito por fin y, la desigualdad social, que es lo más difícil de todo, también se desplomó. Luego cumplí lo que prometí. Ojalá Colombia no lo interrumpa, por favor”, cerró Petro, que al final, y luego de los resultados de las elecciones, no reconoció la victoria de De la Espriella.