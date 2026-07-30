El Concierto de la Esperanza, organizado por Rtvc y que serviría de despedida del Gobierno Petro, costará más de $4 mil millones, aseguró Daniel Briceño

Daniel Briceño publicó los documentos del contrato del Concierto de la Esperanza VII, cuyo valor supera los 4.437 millones de pesos colombianos y ha generado un nuevo debate político - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El contrato para la realización del Concierto de la Esperanza VII en Bogotá fue adjudicado por Inravisión por $4.437.187.008, una cifra que reactivó el debate sobre el uso de recursos públicos en los últimos días del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto.

La información fue divulgada por el representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño, quien publicó en su cuenta de X los detalles del proceso contractual identificado con el número INRA-CD-1271-2026.

De acuerdo con la documentación, el contrato figura como adjudicado y celebrado, tendrá una duración de seis días y su fecha de terminación está prevista para el 3 de agosto de 2026, a las 11:59 a. m.

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El objeto del contrato corresponde a la prestación de servicios para la preproducción, producción y posproducción logística y técnica del evento musical que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

El expediente contractual también establece que el proceso fue tramitado mediante la modalidad de régimen especial, bajo la figura de un contrato de prestación de servicios.

Desglose del presupuesto del Concierto de la Esperanza VII, que asigna los recursos entre producción técnica, logística y la contratación de artistas, alcanzando un monto de 4.437 millones de pesos - crédito Daniel Briceño/X

La documentación señala que las actividades contratadas incluyen la planeación, coordinación y ejecución de todos los componentes técnicos y logísticos necesarios para garantizar el desarrollo del evento, así como las labores de montaje, operación y cierre una vez finalice la jornada cultural.

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La publicación del congresista generó una nueva controversia política por el monto destinado al concierto, organizado por Rtvc e Inravisión. En su mensaje, Briceño aseguró: “El último acto político de Hollman Morris desde Rtvc costará $4.437.187.008. Los nuevos ‘austeros’ guardan silencio”.

El valor total del contrato asciende a $4.437.187.008, IVA incluido. De ese monto, $2.020.539.965 corresponden a la producción técnica y logística del evento, mientras que $2.032.744.450 fueron destinados a la contratación de los artistas que harán parte del espectáculo. El resto del presupuesto corresponde a impuestos y demás costos asociados a la ejecución del contrato, según la información consignada en el expediente.

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La producción concentra la mayor parte de los recursos

El desglose del componente técnico muestra que el rubro más alto corresponde al equipo técnico, con una asignación de $931.332.338.

Le siguen la adecuación del escenario y del espacio, con $274.319.889, y los permisos, que representan $226.367.284.

Detalle del contrato adjudicado por Inravisión para la realización del Concierto de la Esperanza VII en Bogotá, con un valor total de 4.437 millones de pesos y una duración de seis días - crédito Daniel Briceño/X

También aparecen partidas para logística, aseo y seguridad por $177.382.891; personal de producción por $103.480.000; catering por $88.904.400; logística para artistas por $48.683.400; transmisión por $35.736.000, y otros gastos por $38.117.575.

Estos conceptos suman un subtotal de $1.924.323.777, al que se adicionan $96.216.189 por concepto de imprevistos, equivalentes al 5%, para alcanzar un valor antes de IVA de $2.020.539.965.

El documento contractual establece que el IVA correspondiente a este componente asciende a $383.902.593, por lo que el costo total de la producción técnica y logística llega a $2.404.442.559.

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El proceso no estuvo limitado a mipymes y el precio estimado registrado coincide con el valor finalmente adjudicado. Además, la dirección de ejecución consignada en la documentación corresponde a la carrera 45 No. 26-33 de Bogotá, mientras que el contrato quedó clasificado bajo el código UNSPSC relacionado con la organización de actuaciones y eventos en vivo.

El evento será gratuito en la Plaza de Bolívar

El Concierto de la Esperanza VII se realizará el 1 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá y volvió al centro del debate por el contrato de más de 4.437 millones de pesos colombianos destinado a su organización - crédito Inravisión

El Concierto de la Esperanza VII está programado para el próximo sábado 1 de agosto, a partir de las 11:00 de la mañana, en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Rtvc e Inravisión anunciaron el evento como una jornada gratuita de música, arte y cultura orientada a promover la paz y la diversidad cultural. La programación contempla la participación de artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales y estará abierta al público sin costo de ingreso.

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Entre los artistas anunciados se encuentran Orishas, Los Hermanos Lebrón, Sabo Romo, exintegrante de Caifanes; Rosa Adame, exmiembro de La Lupita; Galo 8, Rex, de La Unión; Herencia de Timbiquí, Penyair, Realidad Mental, Adriana Lucía, Los Gaiteros de San Jacinto y Radiónica.