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Angie Rodríguez anuncia demanda civil contra el Gobierno de Gustavo Petro por presuntos daños a su salud

La exdirectora del Dapre también amplió las acciones judiciales que adelanta contra el presidente y aseguró que las presuntas presiones durante su paso por el Ejecutivo afectaron su estado de salud

Gustavo Petro habría solicitado la renuncia a Angie Rodríguez por presuntas diferencias entre ellos - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
La confrontación entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro continúa escalando con nuevas acciones judiciales y acusaciones cruzadas. - crédito Presidencia y Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, anunció que interpondrá una demanda civil contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el propósito de obtener una indemnización por los presuntos daños y perjuicios ocasionados a su salud durante el tiempo en que ejerció funciones en la administración nacional.

De acuerdo con El Tiempo, la acción judicial estaría fundamentada en que la relación laboral con el Gobierno habría sido el detonante de un trastorno de ansiedad y depresión, diagnóstico por el que la exfuncionaria recibió una incapacidad médica. La demanda buscaría una reparación económica por los presuntos perjuicios derivados de esa situación.

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La decisión representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Rodríguez y el Ejecutivo, luego de las denuncias públicas y judiciales que ha promovido en las últimas semanas por hechos ocurridos durante su gestión al frente del Dapre y, posteriormente, como gerente del Fondo Adaptación.

La demanda civil buscaría una indemnización por los presuntos daños a su salud

Según la información publicada por el medio, la demanda civil tendría como finalidad obtener una indemnización por los daños y perjuicios que, de acuerdo con Rodríguez, fueron ocasionados por las circunstancias que enfrentó mientras integró el Gobierno nacional.

La exdirectora sostiene que las situaciones vividas durante su paso por el Dapre desencadenaron un cuadro de ansiedad y depresión, condición que motivó la expedición de una incapacidad médica y que posteriormente fue expuesta públicamente en medio de la controversia con el presidente Gustavo Petro.

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Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles sobre la cuantía de la eventual reclamación ni sobre la fecha en la que será presentada ante la jurisdicción correspondiente.

Angie Rodríguez sostiene que las presuntas presiones durante su paso por el Gobierno afectaron su salud y dieron origen a las acciones legales. - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez sostiene que las presuntas presiones durante su paso por el Gobierno afectaron su salud y dieron origen a las acciones legales. - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La acción se suma a las denuncias radicadas ante la Fiscalía y la Comisión de Acusación

De acuerdo con el mismo medio, la demanda civil se adicionará a las denuncias que Rodríguez y su abogado, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, ya interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En esas actuaciones judiciales, la exfuncionaria solicita que se investiguen presuntas conductas en las que, según su versión, habría incurrido el jefe de Estado durante el tiempo en que ella se desempeñó como directora del Dapre.

Entre los hechos denunciados figuran posibles casos de tráfico de influencias, injuria, constreñimiento y prevaricato, relacionados con las órdenes que, según Rodríguez, recibió cuando ocupaba ese cargo.

Las denuncias sobre el manejo de recursos del Fondo Adaptación

Uno de los principales señalamientos expuestos por Rodríguez en los documentos radicados ante las autoridades tiene relación con el presunto traslado de recursos del Fondo Adaptación al Ministerio de Hacienda.

Según la denuncia citada, se trataba de recursos destinados a inversión social, cuya transferencia, de acuerdo con la exdirectora del Dapre, carecía de justificación técnica o económica.

Rodríguez ha sostenido públicamente que manifestó su desacuerdo frente a esa decisión y que esa situación hizo parte de las diferencias que posteriormente surgieron con el Gobierno.

Mujer con gafas en primer plano. Detrás, una urna naranja risografía con billetes de 100 mil pesos colombianos y el texto "Fondo de Adaptación".
El Fondo Adaptación también hace parte del contexto de la controversia por las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos y las diferencias entre Angie Rodríguez y el Gobierno nacional. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nombramiento de Juliana Guerrero, otro de los puntos de desacuerdo

Otro de los hechos mencionados por Rodríguez en las denuncias tiene que ver con su oposición al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes.

Según el documento citado, la entonces directora del Dapre consideró que Guerrero no cumplía los requisitos para ocupar el cargo y aseguró haber advertido esa situación al presidente Gustavo Petro.

En la denuncia también se señala que el mandatario insistía en el nombramiento, pese a las observaciones realizadas por Rodríguez.

El documento agrega que esa situación, según la exfuncionaria, terminó siendo corroborada posteriormente por la Fiscalía, que llamó a juicio a Juliana Guerrero por la presunta falsedad de los títulos universitarios presentados para acreditar los requisitos del cargo.

“La Dra. Rodríguez ubica los desacuerdos con el Presidente Gustavo Petro en la época en la que se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), específicamente cuando se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. Según el documento, la valoración realizada demostraba que Guerrero no cumplía los requisitos para el cargo, pese a que el Presidente promovía su designación”, recoge la denuncia citada por el diario.

El caso de Juliana Guerrero sigue bajo la lupa de varias entidades estatales, luego de que a su corta edad, sin experiencia y sin títulos universitarios, ocupara espacios de poder en la Casa de Nariño - crédito @jguerrero112/Instagram
Juliana Guerrero es mencionada en las denuncias como uno de los episodios que, según Rodríguez, marcó el deterioro de su relación con el Gobierno. - crédito @jguerrero112/Instagram

La controversia se intensificó tras la divulgación de su incapacidad médica

La relación entre Rodríguez y el Gobierno se deterioró aún más después de que el presidente Gustavo Petro publicara en su cuenta de X un documento relacionado con la incapacidad médica de la entonces gerente del Fondo Adaptación.

Tras ese episodio, Rodríguez anunció que acudiría a la Comisión de Investigación y Acusación para denunciar al mandatario por considerar que la divulgación de esa información constituyó un acto de estigmatización y una vulneración a la reserva de sus datos médicos.

La exfuncionaria ha sostenido que la ansiedad y la depresión que enfrenta no afectan su capacidad profesional y ha insistido en que la salud mental no puede ser utilizada como motivo de discriminación ni de descalificación pública.

Asimismo, ha manifestado que su diagnóstico, según su versión, está relacionado con los hechos que vivió durante su permanencia en el Gobierno nacional.

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