Exdirector de la Aerocivil José Henry Pinto reveló por qué contrató a Gabriela Muñoz en la entidad: “Se iniciará el proceso en el cargo de auxiliar”

José Henry Pinto afirmó que Gabriela Muñoz llegó a la Aerocivil por una recomendación que aceptó revisar y que su hoja de vida solo permitió vincularla a un cargo auxiliar - crédito FAC

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El exdirector de la Aerocivil José Henry Pinto afirmó que Gabriela Muñoz llegó a la entidad por una recomendación que él aceptó revisar y que, tras la evaluación de su hoja de vida, solo pudo ser vinculada a un cargo auxiliar, en medio de una controversia que creció por las denuncias de Angie Rodríguez, directora en licencia del Fondo de Adaptación, sobre un presunto manejo de influencias dentro del Gobierno.

La remuneración de ese cargo, según recordó, oscilaba entre $2,4 millones y $2,8 millones mensuales, dentro del nivel salarial más bajo de la entidad. Pinto también sostuvo que ni Gabriela ni su hermano Santiago acreditaban la formación académica, profesional o la experiencia para aspirar a puestos de mayor nivel.

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Así mismo, el exdirector relató que recibió una recomendación para evaluar el perfil de Gabriela Muñoz y de su hermano. Según dijo, la madre de ambos, Liliana Olaya, se presentó ante él como una persona muy cercana al Gobierno nacional, amiga del presidente de la República desde hacía aproximadamente 15 años y, según entendía, vinculada entonces al Departamento Nacional de Inteligencia.

El exdirector de la Aerocivil sostuvo que Gabriela Muñoz y su hermano Santiago no acreditaban la formación ni la experiencia para aspirar a cargos de mayor nivel - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

“Recibí una recomendación para evaluar su perfil para una posible vinculación laboral. Su madre, Liliana Olaya, se presentó ante mí como una persona que era muy cercana al Gobierno nacional, amiga del señor presidente de la República desde hace más o menos aproximadamente 15 años y quien estaba trabajando en ese momento, tengo entendido que era en el Departamento Nacional de Inteligencia”, dijo Pinto en entrevista con Red+ Noticias.

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Pinto explicó que, después de esa presentación, pidió al grupo de Talento Humano revisar las hojas de vida de los dos aspirantes para establecer si cumplían los requisitos de ingreso. El resultado de esa revisión, de acuerdo con su versión, fue que solo tenían condiciones para desempeñarse en funciones asistenciales.

José Henry Pinto señaló que el salario del cargo auxiliar en la Aerocivil oscilaba entre $2,4 millones y $2,8 millones mensuales dentro del nivel salarial más bajo de la entidad - crédito Club Militar

“En atención a esa recomendación, yo le solicité al grupo de talento humano que si era posible que por favor me evaluaran y que revisaran las hojas de vida tanto de Gabriela como de su hermano Santiago”, agregó el exfuncionario.

El exfuncionario aseguró que autorizó el inicio del estudio del perfil para un cargo de auxiliar porque ese era el nivel en el que, a su juicio, podían desempeñarse de buena forma. Añadió que ambos entraron a cargos asistenciales de baja jerarquía y que nunca estuvieron en la dirección general.

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Sobre un eventual conflicto de interés, dijo que durante su administración no advirtió ninguna situación que lo configurara. También aseguró que ninguna de las dos personas manifestó una condición de ese tipo mientras estuvo al frente de la entidad.

El exdirector sostuvo que Gabriela Muñoz y Santiago Muñoz ingresaron a la Aeronáutica Civil como auxiliares y que nunca ocuparon cargos de dirección general - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

“Durante mi administración yo no advertí ninguna situación que configurara un conflicto de intereses, ni tampoco lo manifestó ninguna de las dos personas. Ambos ingresaron a cargos, como dije ahorita, asistenciales, de baja jerarquía y fueron asignados según sus competencias. Es importante decir que nunca estuvieron en la dirección general”, dijo Pinto al medio citado.

Pinto dirigió la Aeronáutica Civil entre el 21 de mayo de 2025 y el 20 de noviembre del mismo año. Sus declaraciones aparecieron después de que la polémica por las contrataciones en la entidad se intensificara por los señalamientos de Angie Rodríguez, quien comparó la influencia atribuida a Gabriela Muñoz con la que, según ella, ejercía Juliana Guerrero en el Gobierno.

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La ministra de Transporte dijo que recibió información incompleta sobre los contratos

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que la Aerocivil le envió información incompleta sobre los contratos de prestación de servicios y advirtió que tomará acciones - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La ministra de Transporte María Fernanda Rojas afirmó que pidió a la Aerocivil los contratos de prestación de servicios de la entidad en un archivo de Excel y de manera completa para hacer un análisis de distintas alertas. Según dijo, no ha recibido un informe completo sobre lo ocurrido.

La funcionaria cuestionó la respuesta entregada por la entidad y afirmó: “Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas y he recibido una información incompleta como ministra, que yo no soy la defensora de nadie, pero sí soy quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información, incluso cualquier ciudadano lo puede pedir. Y me ha llegado un PDF incompleto, donde usted no puede comparar. Entonces, una falta de respeto como ministra y tomaré todas las acciones, porque a mí no se me puede ocultar información”.

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Pinto también se refirió al desempeño de Gabriela Muñoz dentro de la entidad. Señaló que cumplía funciones de auxiliar y que después tuvo diferencias con el entonces secretario, el coronel Álvaro Mujica.

Según su relato, esa situación llevó a que fuera trasladada al área administrativa de la Secretaría General para continuar con las funciones que ya venía realizando en la Secretaría de Autoridad.

Ese episodio se sumó a las quejas conocidas sobre su desempeño, en un caso que sigue ampliando la controversia por el papel que habría tenido su madre en la presentación de las hojas de vida ante la Aerocivil.

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