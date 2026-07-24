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Piden que Churo Díaz no cante en el cumpleaños de Santa Marta tras imputación por el presunto abuso sexual de una menor

El cantante es uno de los artistas principales del concierto que se llevará a cabo en el cierre de la Fiesta del Mar

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Las autoridades esperan definir su situación jurídica por una denuncia de carácter sexual - crédito @churo_diaz/Instagram
Las autoridades esperan definir su situación jurídica por una denuncia de carácter sexual - crédito @churo_diaz/Instagram

El 23 de julio, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como Churo Díaz, por el presunto delito de abuso sexual de una menor de 14 años. La diligencia judicial se llevó a cabo ante un juez de control de garantías en Valledupar, como parte de un proceso penal impulsado por hechos denunciados hace varios años.

Durante la audiencia, la Fiscalía formalizó la imputación contra el artista y solicitó la imposición de una medida de aseguramiento. Sin embargo, la decisión sobre si el cantante enfrentará el proceso en libertad o con alguna medida restrictiva quedó aplazada debido a la suspensión de la diligencia, por lo que será un juez el que defina en una próxima audiencia la situación jurídica de Díaz.

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Actualmente, el caso está a cargo de una unidad especializada en delitos contra niños, niñas y adolescentes, luego de que se conocieron detalles de la denuncia por la que se abrió el proceso penal. Con la imputación, se inicia formalmente la etapa judicial en la que la Fiscalía presentará los elementos de prueba que respaldarán la acusación.

Hasta el momento, Churo Díaz se pronunció para rechazar las acusaciones e insistió en que es inocente. Cabe recordar que, mientras avanza el proceso legal, el cantante mantiene la presunción de inocencia, por lo que podrá continuar ejerciendo su profesión.

La audiencia de formulación de imputación contra “El Churo” Díaz fue fijada para el 23 de julio y la Fiscalía solicitará una medida de aseguramiento - crédito @churo_diaz/Instagram
En la audiencia del 23 de julio no se concretó cómo afrontará el caso el artista - crédito @churo_diaz/Instagram

Piden que Churo Díaz no cante en las fiestas de Santa Marta

El 24 de julio, el abogado y veedor Gabriel Escobar se pronunció desde su cuenta de X sobre la situación que afronta Díaz para pedir que la Alcaldía de Santa Marta retire al artista de la celebración del cumpleaños 501 de la ciudad.

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Churo Díaz no debe cantar en la Fiesta del Mar. Rechazo categóricamente que Churo Díaz, recientemente imputado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en gravísimos delitos sexuales contra una niña de apenas cuatro años, sea presentado en el cumpleaños de Santa Marta”, escribió Escobar.

Gabriel Escobar en X
El veedor solicitó que el alcalde de Santa Marta retire a Díaz del concierto de la Fiesta del Mar - crédito @GabrielGEscobar/X

El jurista explicó que, aunque Díaz no ha sido declarado culpable, no es posible que en la capital del Magdalena ignoren las acusaciones contra el artista. “Aunque la imputación no equivale a una condena, el distrito no puede ignorar la gravedad de los hechos investigados ni entregarle una tarima pública pocos días después”.

Por último, Escobar le envió un mensaje al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, al que le pidió dejar un precedente cancelando la presentación del cantante. “Le solicito al alcalde @CarlosPinedoC que lo retire de la programación y adopte las medidas necesarias para terminar su contratación. Santa Marta debe enviar un mensaje claro: con los derechos de la niñez no puede haber ambigüedades”, puntualizó.

Hasta el momento, la Alcaldía de Santa Marta no ha cambiado el cronograma previsto para la celebración que comenzó el 23 de julio y terminará el 29 de julio con un concierto público. Además de Díaz, otros artistas confirmados para el evento son: Mane Ariza, Stereo Beat, Yera, Blindaje 10, Theo y Reynel, además de Panguito Maestre, Gusi y Beéle.

Churo Díaz tuvo que ser operado y esto se sabe de su salud - crédito churo_diaz/IG
Díaz ha afirmado que es inocente - crédito churo_diaz/IG

¿Quién es Churo Díaz?

Jorge Iván Díaz Lafaurie nació en Valledupar. Dentro de su discografía destacan canciones como Te Perdono, Tu Me Ganas, El Rey Guajiro y Ni Que Fueras La Más Buena, que han sido populares principalmente en emisoras del Caribe colombiano.

Su estilo se caracteriza por la mezcla de elementos tradicionales del género con aspectos modernos, lo que lo ha llevado a participar de festivales en el mundo. Actualmente, es uno de los artistas más consagrados del vallenato contemporáneo.

Entre los reconocimientos que ha recibido se destaca el premio a Mejor Artista Vallenato en los Premios Luna 2025 por su éxito El Fuete, el galardón a Mejor Álbum del Año en los Upar Awards por ese mismo trabajo discográfico, y el reconocimiento Pentagrama de Oro otorgado por la Gobernación del Atlántico.

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