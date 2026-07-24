Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella radicará una reforma tributaria ante el Congreso de la República

El designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció que la administración entrante presentaría una nueva iniciativa en septiembre

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Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
El equipo de Abelardo de la Espriella sostuvo que la crisis fiscal es resultado del manejo de las finanzas públicas por parte del Gobierno Petro y no de los contribuyentes - crédito Colprensa

El Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevé radicar una reforma tributaria en septiembre de 2026, una vez haya presentado el plan de ajuste fiscal con el que buscará atender la situación de las finanzas públicas.

Así lo confirmó el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien también cuestionó la iniciativa tributaria presentada por la administración del presidente Gustavo Petro antes del cambio de gobierno.

Durante sus declaraciones, Gómez Martínez señaló que la propuesta del Gobierno saliente no debería recaer sobre los contribuyentes. “Me parece que es injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este Gobierno”, afirmó al referirse al proyecto de reforma tributaria radicado por el gobierno saliente.

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