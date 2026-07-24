Colombia

Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026

Entre enero y junio se reportó un aumento de fallecimientos por esta causa. La Personería Distrital advirtió que la población entre los 15 y los 24 años es la que concentra el mayor número de casos

Guardar
Google icon
Hombre joven con mano en la cabeza y mirada baja. Sobre su cabeza, garabatos, flechas, signos de interrogación y bombillas en blanco sobre fondo oscuro
La Personería de Medellín alerta por el aumento de suicidios en el primer semestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras sobre salud mental en Medellín volvieron a generar preocupación entre las autoridades.

La Personería Distrital emitió una alerta preventiva luego de evidenciar un aumento tanto en los suicidios consumados como en los intentos de autoeliminación registrados durante el primer semestre de 2026, un panorama que afecta especialmente a la población joven y que motivó un llamado urgente para fortalecer las estrategias de prevención y atención.

De acuerdo con el más reciente informe del organismo de control, basado en datos preliminares del Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se contabilizaron 91 muertes por suicidio en la capital antioqueña.

PUBLICIDAD

La cifra representa 14 casos más frente al mismo periodo de 2025, lo que evidencia un incremento que preocupa a las autoridades locales.

Joven sentado en una cama en un cuarto oscuro, con una mano en la frente, frente a una ventana. Dos papeles arrugados están en el suelo.
Las autoridades registran 1.259 intentos de autoeliminación en Medellín durante seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte también da cuenta de que el problema va más allá de las muertes consumadas. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), durante ese mismo periodo se notificaron 1.259 intentos de suicidio, un indicador que refleja la magnitud de la crisis de salud mental que enfrenta la ciudad y la necesidad de fortalecer las redes de apoyo y atención temprana.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es la diferencia entre hombres y mujeres según el tipo de evento registrado, ya que mientras los hombres continúan siendo quienes más fallecen por suicidio, las mujeres concentran el mayor número de intentos.

PUBLICIDAD

De los 91 casos mortales, 70 correspondieron a hombres, equivalentes al 77%, mientras que 21 víctimas fueron mujeres, lo que representa el 23%. En contraste, de los 1.259 intentos de suicidio, 809 fueron protagonizados por mujeres, es decir, el 64,3%, mientras que 450 casos correspondieron a hombres.

El análisis presentado por la Personería también muestra que la población joven continúa siendo la más afectada por esta problemática.

Persona con capucha cubre su cara con las manos, sentada en un sofá con ropa y platos sucios, ventana con lluvia al fondo.
Los jóvenes son los más golpeados por la crisis de salud mental que alertó a Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de edad comprendido entre 15 y 24 años registró el mayor número de fallecimientos, con 27 casos, seguido por las personas entre 30 y 34 años, con 11 muertes.

Al respecto, Jilmar Rentería, coordinador del Observatorio de Salud de la Personería Distrital de Medellín, advirtió sobre la necesidad de concentrar mayores esfuerzos en la prevención dirigida a niños, adolescentes y adultos jóvenes, teniendo en cuenta que son los grupos donde se observa la mayor incidencia de estos hechos.

La distribución geográfica también permitió identificar los sectores con mayor número de casos y la comuna 8, Villa Hermosa fue la que encabezó la lista con 11 suicidios, seguida por las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique) y 10 (La Candelaria), que reportaron siete casos cada una durante los primeros seis meses del año.

En cuanto a los factores asociados a las conductas suicidas, el informe señala que los problemas familiares aparecen como el principal detonante, con 401 registros.

Le siguen las dificultades relacionadas con la pareja o expareja, con 250 casos, las crisis económicas, que sumaron 105 eventos, los conflictos laborales, con 79, y las situaciones de maltrato físico, psicológico o sexual, que estuvieron presentes en 53 casos. A estos factores se suman enfermedades crónicas, procesos de duelo y otras situaciones que afectan el bienestar emocional.

Villa Hermosa encabeza la lista y los problemas familiares pesan más en la alerta por suicidio en Medellín - crédito Visuales IA
Villa Hermosa encabeza la lista y los problemas familiares pesan más en la alerta por suicidio en Medellín - crédito Visuales IA

Frente a este panorama, la Personería hizo un llamado a las entidades distritales para fortalecer la articulación institucional y garantizar el cumplimiento de la Política Pública de Salud Mental.

El organismo instó a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de la Juventud a reforzar las acciones de prevención, atención y seguimiento para contener el incremento de estos indicadores y brindar una respuesta oportuna a las personas que atraviesan crisis emocionales.

Como parte de las estrategias implementadas por la administración distrital, la Alcaldía de Medellín mantiene en funcionamiento los Escuchaderos que son los espacios gratuitos de orientación psicológica disponibles en las comunas y corregimientos de la ciudad.

Este programa fue creado para ofrecer atención confidencial a cualquier persona que necesite apoyo emocional, asesoría profesional o simplemente un lugar seguro para expresar lo que está viviendo y uno de sus principales beneficios es que no exige cita previa ni trámites, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acercarse directamente al punto más cercano y recibir acompañamiento.

La estrategia nació el 10 de septiembre de 2020, luego de que el Metro de Medellín manifestara la necesidad de contar con profesionales en salud mental dentro de sus instalaciones, debido a que identificaban con frecuencia usuarios que presentaban señales de crisis emocionales o comportamientos asociados al riesgo de suicidio.

Temas Relacionados

Salud MentalSalud Mental MedellínSuicidios en MedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Accidente de mujer embarazada a bordo de una motocicleta en Bogotá: se conocieron versiones de testigos y un nuevo video

Pese a que en principio se afirmó que la víctima iba manejando el vehículo, se confirmó que la gestante, que también perdió a su bebé, había pedido un servicio de transporte a través de una aplicación

Accidente de mujer embarazada a bordo de una motocicleta en Bogotá: se conocieron versiones de testigos y un nuevo video

Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

La conductora fue golpeada accidentalmente durante una efusiva celebración del creador de contenido, en un episodio que ya genera debate y expectativa entre los seguidores del ‘reality’

Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

Enrique Camacho además habló acerca de la inversión que ha hecho la directiva del cuadro “Azul”, y aclaró las posibilidades que existen sobre vender al 16 veces campeón del fútbol colombiano

El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: la celebración será en Colombia

La influenciadora compartió durante una dinámica en redes sociales que los preparativos avanzan y que la fecha de su matrimonio se acerca, manteniendo en reserva algunos aspectos para sorpresa de sus seguidores

Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: la celebración será en Colombia

Informe de empalme alertó que 310 aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio: el Gobierno De la Espriella deberá enfrentar crisis

El documento entregado al equipo del presidente electo indicó que, de un inventario de 620 unidades, solo la mitad está disponible, lo que afecta las capacidades militares y policiales

Informe de empalme alertó que 310 aeronaves de la fuerza pública están fuera de servicio: el Gobierno De la Espriella deberá enfrentar crisis
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

Luisa Fernanda W reveló nuevos detalles de su boda con Pipe Bueno: la celebración será en Colombia

Karol G compartió detalles sobre cómo imagina su boda ideal y mencionó qué artista internacional quisiera que actuara durante la celebración

Yaya Muñoz se fue contra la ‘influencer’ Samantha Correa tras afirmar que en ‘La casa de los famosos’ pagan mal: “No es famosa, no le van a pagar”

Aida Victoria Merlano reveló cómo se conoció con el streamer Escro y quién se acercó primero al otro: “Casi lo difamo”

Deportes

El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

El presidente de Millonarios se refirió a si existen ofertas para vender al cuadro Embajador: “Hay inversionistas interesados”

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

El Comité Disciplinario de Dimayor retiró castigo a Diego Novoa: podrá jugar el partido entre Millonarios y Bucaramanga

Etapa 19 del Tour de Francia: Tadej Pogačar se llevó una nueva victoria y Harold Tejada entró en el top 10 de la jornada

Einer Rubio abandonó el Tour de Francia 2026 tras chocar con un carro del UAE Team Emirates, de Tadej Pogačar: qué pasó