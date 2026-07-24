Medellín enfrenta una preocupante crisis de salud mental: esta es la alarmante cifra de suicidios durante el primer semestre de 2026

La Personería de Medellín alerta por el aumento de suicidios en el primer semestre de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras sobre salud mental en Medellín volvieron a generar preocupación entre las autoridades.

La Personería Distrital emitió una alerta preventiva luego de evidenciar un aumento tanto en los suicidios consumados como en los intentos de autoeliminación registrados durante el primer semestre de 2026, un panorama que afecta especialmente a la población joven y que motivó un llamado urgente para fortalecer las estrategias de prevención y atención.

De acuerdo con el más reciente informe del organismo de control, basado en datos preliminares del Registro Único de Afiliados, Nacimientos y Defunciones (RUAF-ND), entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 se contabilizaron 91 muertes por suicidio en la capital antioqueña.

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La cifra representa 14 casos más frente al mismo periodo de 2025, lo que evidencia un incremento que preocupa a las autoridades locales.

Las autoridades registran 1.259 intentos de autoeliminación en Medellín durante seis meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte también da cuenta de que el problema va más allá de las muertes consumadas. Según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), durante ese mismo periodo se notificaron 1.259 intentos de suicidio, un indicador que refleja la magnitud de la crisis de salud mental que enfrenta la ciudad y la necesidad de fortalecer las redes de apoyo y atención temprana.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es la diferencia entre hombres y mujeres según el tipo de evento registrado, ya que mientras los hombres continúan siendo quienes más fallecen por suicidio, las mujeres concentran el mayor número de intentos.

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De los 91 casos mortales, 70 correspondieron a hombres, equivalentes al 77%, mientras que 21 víctimas fueron mujeres, lo que representa el 23%. En contraste, de los 1.259 intentos de suicidio, 809 fueron protagonizados por mujeres, es decir, el 64,3%, mientras que 450 casos correspondieron a hombres.

El análisis presentado por la Personería también muestra que la población joven continúa siendo la más afectada por esta problemática.

Los jóvenes son los más golpeados por la crisis de salud mental que alertó a Medellín (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de edad comprendido entre 15 y 24 años registró el mayor número de fallecimientos, con 27 casos, seguido por las personas entre 30 y 34 años, con 11 muertes.

Al respecto, Jilmar Rentería, coordinador del Observatorio de Salud de la Personería Distrital de Medellín, advirtió sobre la necesidad de concentrar mayores esfuerzos en la prevención dirigida a niños, adolescentes y adultos jóvenes, teniendo en cuenta que son los grupos donde se observa la mayor incidencia de estos hechos.

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La distribución geográfica también permitió identificar los sectores con mayor número de casos y la comuna 8, Villa Hermosa fue la que encabezó la lista con 11 suicidios, seguida por las comunas 1 (Popular), 3 (Manrique) y 10 (La Candelaria), que reportaron siete casos cada una durante los primeros seis meses del año.

En cuanto a los factores asociados a las conductas suicidas, el informe señala que los problemas familiares aparecen como el principal detonante, con 401 registros.

Le siguen las dificultades relacionadas con la pareja o expareja, con 250 casos, las crisis económicas, que sumaron 105 eventos, los conflictos laborales, con 79, y las situaciones de maltrato físico, psicológico o sexual, que estuvieron presentes en 53 casos. A estos factores se suman enfermedades crónicas, procesos de duelo y otras situaciones que afectan el bienestar emocional.

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Villa Hermosa encabeza la lista y los problemas familiares pesan más en la alerta por suicidio en Medellín - crédito Visuales IA

Frente a este panorama, la Personería hizo un llamado a las entidades distritales para fortalecer la articulación institucional y garantizar el cumplimiento de la Política Pública de Salud Mental.

El organismo instó a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de la Juventud a reforzar las acciones de prevención, atención y seguimiento para contener el incremento de estos indicadores y brindar una respuesta oportuna a las personas que atraviesan crisis emocionales.

Como parte de las estrategias implementadas por la administración distrital, la Alcaldía de Medellín mantiene en funcionamiento los Escuchaderos que son los espacios gratuitos de orientación psicológica disponibles en las comunas y corregimientos de la ciudad.

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Este programa fue creado para ofrecer atención confidencial a cualquier persona que necesite apoyo emocional, asesoría profesional o simplemente un lugar seguro para expresar lo que está viviendo y uno de sus principales beneficios es que no exige cita previa ni trámites, permitiendo que cualquier ciudadano pueda acercarse directamente al punto más cercano y recibir acompañamiento.

La estrategia nació el 10 de septiembre de 2020, luego de que el Metro de Medellín manifestara la necesidad de contar con profesionales en salud mental dentro de sus instalaciones, debido a que identificaban con frecuencia usuarios que presentaban señales de crisis emocionales o comportamientos asociados al riesgo de suicidio.

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